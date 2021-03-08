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Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan vatandaşları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kuyu içinde bulunan bir suyun yandığını gören ilçe sakinleri, durumu yetkililere bildirirken uzmanlar burada doğalgaz kaynağı olabileceğine dikkat çekiyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 11:55
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
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Erzurum'a bağlı Aziziye ilçesinde ilçe sakinlerini şok eden bir olay meydana geldi. İlçeye bağlı Kahramanlar köyünde bulunan bir kuyuda sarı renkli bir su köylülerin dikkatini çekerken suda oluşan kaynamada gaz salındığı fark edildi. Suya çakma çakan vatandaşlar suyun yandığını görünce durum hemen yetkililere bildirildi.

Uzmanların yaptıkları araştırmalarda ise suyun içerisinde yoğun olarak metan gazına rastlanıldığı ve bu yüzden suda yanma özelliği meydana geldiği belirtilirken hazırlanan raporda suda ayrıca doğalgaz kaynağı olabileceğinin de değerlendirilebileceği ifade edildi.

Köyde yaşayan vatandaşların anlattıklarına göre ise 55 yıl önce Almanya ve Rusya'nın buralarda sondaj ile bu suyu çıkardıkları söylenirken buldukları bu suyun kaybolmaması için etrafına taşla örgü yaparak bir işaret koydukları söyleniyor.

İlçe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve aynı zamanda Kimya Yüksek Mühendisi olan Ömer Faruk Töremen, ise söz konusu suyun 50 yıldan fazla bir tarihi olduğunu ve su içerisinde yapılan ilk tespitlerde metan gazı ile birlikte çeşitli mineraller bulunduğunu açıkladı. Metan gazından dolayı suyun yanma özelliği olduğunu belirten Töremen, ateşe karşı reaksiyon gösteren suyun alev aldığını belirterek yapılan kaynak araştırmalarına göre de burada daha öncesinden fosil yakıt olabileceği görüşünün ortaya çıktığını kaydetti.



Son Güncelleme: 08.03.2021 11:55
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumAziziyeYanan Su
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