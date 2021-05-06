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Erzurum'da maganda rastgele ateş açtı, 13 yaşındaki kızı öldürdü

Dün akşam iftar saatinde Erzurum'da 19 yaşındaki Serdar Dündar isimli gencin havaya rastgele ateş etmesi sonucu, kurşunların isabet ettiği 13 yaşındaki Pınar Kaban hayatını kaybetti.

06 Mayıs 2021 Perşembe 13:16
Erzurum'da maganda rastgele ateş açtı, 13 yaşındaki kızı öldürdü
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13 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan acı olay dün akşam iftar saatlerinde Erzurum'da yaşandı.

Kentte yaşayan Dündar ailesinin 19 yaşındaki oğlu Serdar Dündar, iftar saatlerinde eline aldığı silah ile havaya rastgele ateş açtı. Bu esnada yakınlarda ki parkta oyun oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban saçmaların isabet etmesi sonucu gözünden yaralandı ve ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastaneye kaldırıldı.Ancak talihsiz çocuk doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Maganda yakalandı

Olayın incelemesinden sonra, sanal alemde bir silah ile çekilmiş görüntüleri oraya çıkan 19 yaşındaki Serdar Dündar ekipler tarafından yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Küçük kızın cansız bedeni yapılan otopsi işleminden sonra ailesine teslim edildi ve 13 yaşındaki Pınar Kaban göz yaşları içinde toprağa verildi.

 

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 13:16
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumMaganda
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