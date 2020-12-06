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Erzurum'da korkunç olay! Kriz geçiren kişi eşi ve iki çocuğunu vurdu

Erzurum'da yaşayan bir kişi evde kriz geçirince eşini ve iki çocuğunu silahla vurarak yaraladı. Zanlı polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

06 Aralık 2020 Pazar 19:26
Erzurum'da korkunç olay! Kriz geçiren kişi eşi ve iki çocuğunu vurdu
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Korkunç olay bugün Erzurum'da yaşandı.

Kentte yaşayan bir kişi evinde henüz sebebi bilinmeye nedenle kriz geçirdi ve o esnada evde bulunan eşini ve iki çocuğunu silahla vurarak kaçtı.

Mahallelinin durumu ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi yönlendirildi. Eve gelen ekipler zanlının vurarak yaraladığı eşini ve iki çocuğunu yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

Hastaneden gelen bilgilere göre anne ve iki çocuğunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Eşini ve iki çocuğunu vuran kişiyi yakalamak için çalışma başlatan polis, zanlıyı Yakutiye ilçesinde bir cadde üzerinde gördü ve teslim olması konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak kriz geçiren adam eşini ve çocuklarını vurduğu silahı kendi kafasına dayayarak polislerden kurtulmak istedi. Şüpheliyi takip eden özel harekat polisleri düğmeye bastı ve zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Yaralı şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 19:26
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumKriz Geçiren KişiCinayet
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