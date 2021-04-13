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Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?

Erzurum'da Ilıca ilçesinin olup olmadığı merak edildi. Ilıca ilçesinin nerede olduğu araştıranlar için Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde? gibi detaylar haberimizde yer almaktadır.

13 Nisan 2021 Salı 02:40
Erzurum'da Ilıca diye bir yer var mı? Ilıca Erzurum'un neresinde?
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Erzurum'da Ilıca ilçesinin olup olmadığı merak edildi. Erzurum'daki Aziziye ilçesinin eski adı Ilıca'dır. Yani Ilıca diye bilinen yer Erzurum'daki Aziziye ilçesidir. 

Ilıca (Aziziyenerede?

Eski ismi Ilıca olan Aziziye, Erzurum'un merkez ilçelerinden birisidir. Erzurum'un Batı kısmını oluşturan Ilıca, Kuzeyden İspir ilçesi, Güneyden Palandöken ve Çat ilçeleri, Doğudan Yakutiye ilçesi, Kuzey-Doğudan Tortum ilçesi, Kuzey-Batıdan ise Aşkale ilçesine sınırdır. Erzurum'u Batıya bağlayan Ilıca, İpek Yolu rotasında bulunan E80 karayolu üzerindedir. 

Ilıca (Aziziye) harita üzerindeki yeri

Ilıca nerede? Ilıca Türkiye'de nerede bulunuyor, neresi? Erzurum Ilıca haritadaki yeri!

 

Ilıca (Aziziye) coğrafi durumu

Erzurum Ovası üzerine kurulu olan Ilıca'nın batısında Daphan Ovası bulunur. Kuzeyi ise 3,288 m yükseklikte ki Kargapazar Dağları ile çevrilidir. Toplam yüzölçümü; 1702 Km2 olan Ilıca'nın rakımı 1812 metredir. Ilıca ilçe sınırında Karasu Irmağı almaktadır, Dumlu Dağından dolup, Kargapazar dağ kaynaklarından gelen Köşk ve Palandöken'den gelen Pulur çayları ile Yıldız dağından gelen uzunluğu 69km , debisi 9m3/sn olan Serçeme Çayı, Aşkale-Çağdarış Mahallesi'nde Karasu ile birleşmektedir. Karasu ise suları Fırat Nehrine taşımaktadır. Karasu'nun toplam uzunluğu ise 85 km'dir. 

Ilıca (Aziziye) turizm

Palandöken ile Kış Turizminde merkez haline gelen Erzurum, Termal Turizminde de Ilıca ile oldukça ön plandadır. Sahip olduğu termal potansiyel ile Türkiye'nin sayılı  termal turizm merkezlerinden birisi olan Ilıca'da bulunan jeotermal kaynaklar oldukça önemli bir yere sahiptir. Fiziki konumu ve kaplıca suyunun kalitesi ile Doğu Anadolu'nun en büyük, Türkiye'nin ise sayılı termal turizm merkezleri arasında bulunmaktadır. 




Son Güncelleme: 13.04.2021 02:40
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumIlıcaAziziye
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