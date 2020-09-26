Erzurum'da hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji'den yağış uyarısı

Erzurum’da hava sıcaklığı kaç derece olacak?
Erzurum’da düşmeye başlayan hava sıcakları ile birlikte ilde 8 derece hava sıcaklığı görülmesi bekleniyor. Yağışlar için il halkını uyaran meteoroloji, ilde gözlemlenecek en yüksek sıcaklığın 24 derece olacağını açıkladı.
5 günlük Erzurum'da hava durumu raporu
- 27 Eylül Pazar: 24 derece / Güneşli
- 28 Eylül Pazartesi: 25 derece / Parçalı bulutlu
- 29 Eylül Salı: 24 derece / Güneşli
- 30 Eylül Çarşamba: 23 derece / Sağanak yağışlı
- 1 Ekim Perşembe: 23 derece / Parçalı bulutlu
Son Güncelleme: 26.09.2020 16:08