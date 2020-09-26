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Erzurum'da hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji illerde yaşanacak hava sıcaklığı düşüşlerini açıkladı. Erzurum'da sıcaklıklar düşerken, ilde sağanak yağışlar etkili olacak.

26 Eylül 2020 Cumartesi 16:08
Erzurum'da hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji'den yağış uyarısı
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Meteoroloji tarafından birçok ile ait hava durumu raporları yayımlandı. Yayımlanan raporlarda en çok dikkat çeken illerden biri Erzurum oldu. Meteoroloji tahminlerine göre Erzurum’da sıcaklıklar giderek düşmeye başlayacak.

Erzurum’da hava sıcaklığı kaç derece olacak?

Erzurum’da düşmeye başlayan hava sıcakları ile birlikte ilde 8 derece hava sıcaklığı görülmesi bekleniyor. Yağışlar için il halkını uyaran meteoroloji, ilde gözlemlenecek en yüksek sıcaklığın 24 derece olacağını açıkladı.

5 günlük Erzurum'da hava durumu raporu

  • 27 Eylül Pazar: 24 derece / Güneşli
  • 28 Eylül Pazartesi: 25 derece / Parçalı bulutlu
  • 29 Eylül Salı: 24 derece / Güneşli
  • 30 Eylül Çarşamba: 23 derece / Sağanak yağışlı
  • 1 Ekim Perşembe: 23 derece / Parçalı bulutlu


Son Güncelleme: 26.09.2020 16:08
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumMeteorolojiHava Sıcaklığı
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