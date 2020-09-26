Erzurum'da hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji'den yağış uyarısı

Erzurum’da hava sıcaklığı kaç derece olacak?

tarafından birçok ile ait hava durumu raporları yayımlandı. Yayımlanan raporlarda en çok dikkat çeken illerden birioldu. Meteoroloji tahminlerine göre Erzurum’da sıcaklıklar giderek düşmeye başlayacak.

Erzurum’da düşmeye başlayan hava sıcakları ile birlikte ilde 8 derece hava sıcaklığı görülmesi bekleniyor. Yağışlar için il halkını uyaran meteoroloji, ilde gözlemlenecek en yüksek sıcaklığın 24 derece olacağını açıkladı.

5 günlük Erzurum'da hava durumu raporu