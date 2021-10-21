Erzurum’da 5 katlı binada yangın çıktı

’un Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesindeki beş katlı binadaçıktı. Saat 22:30 sularında başlayan yangın tüm binayı sardı. Binadaki iş yerinin doğal gaz hattından çıktığı düşünülen yangın sonucunda alevler yükseldi. Çevre ilçelerden görülen yangın büyük paniğe yol açtı.

Binada oturan apartman sakinleri yanan binalarını gözyaşları içerisinde takip etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alsa da, yangın sonucunda 1 iş yeri ile 5 binada büyük hasar oluştu.