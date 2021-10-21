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Erzurum’da 5 katlı binada yangın çıktı

Erzurum’da beş katlı bir apartmanda yangın çıktı. Tüm binayı saran alevler çevre ilçelerden görüldü. Yangın sonucunda 1 iş yeri ile 5 dairede büyük hasar oluştu.

21 Ekim 2021 Perşembe 11:52
Erzurum’da 5 katlı binada yangın çıktı
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Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesindeki beş katlı binada yangın çıktı. Saat 22:30 sularında başlayan yangın tüm binayı sardı. Binadaki iş yerinin doğal gaz hattından çıktığı düşünülen yangın sonucunda alevler yükseldi. Çevre ilçelerden görülen yangın büyük paniğe yol açtı.

Binada oturan apartman sakinleri yanan binalarını gözyaşları içerisinde takip etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını kontrol altına alsa da, yangın sonucunda 1 iş yeri ile 5 binada büyük hasar oluştu.


Son Güncelleme: 21.10.2021 11:52
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Anahtar Kelimeler:
ErzurumYangın
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