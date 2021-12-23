Erzurum Belediyesi'nden vatandaşlara uzanan yardım eli

Yapılan yardım kampanyalarında amaç, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve onların eksiklerini gidermek olduğu için, yardım başvurularında uzun işlemler yapılmasına gerek yoktur. Bu kapsamda, belediyenin düzenlediği yardım programlarına bireysel başvuru yapmak için öncelikle Erzurum Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına gidebilir veya e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmet sayfasından e-Belediye Sosyal Yardım Başvuru ve Takip uygulamasını kullanabilirler.

Ayrıca, yardım programına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Çağrı Merkezi numaralarını arayarak da işlemlerini gerçekleştirebilirler. İntenet üzerinden başvurularını yapamayan ve genelde yaşlı vatandaşların tercih ettiği bu yolla yapılan başvurularda gerekli formları yetkililer vatandaş adına doldurarak kolaylık sağlamaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Çağrı Merkezi’ne ulaşmak isteyen vatandaşlar, 0442 234 15 41 numaralı telefonu arayabilir. Başvuruların tamamlanmasının ardından 10 iş günü içerisinde vatandaşlara geri dönüş yapılmaktadır.

Yeni doğan bebeklere ve ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik de yardımları bulunan belediye, yardım kampanyalarında kimseyi rencide etmeden ihtiyaç sahiplerine ulaşmak prensibiyle hareket etmektedir.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Desteği kapsamında, belediyenin Sosyal Hizmet uzmanlarının belirlediği ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve süt yardımı yapılırken, yardım kartları için başvurular da alınmaktadır. Erzurum’da okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılan yardımlar da belediyenin Sosyal Yardım Desteği kapsamındadır.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Dijital Ekmek Kartı uygulaması üzerinden yapılan başvurularla belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ‘Kardelen Kart’ verilmektedir. Belediyenin her ay bakiyesini yenilediği bu kart sayesinde vatandaşlar, belirli marketlerden günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Ayrıca, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere belirli sürelerde, yaklaşık 150 TL bakiyesi olan hediye kartları verilmektedir. Hediye kartlar, Erzurum genelinde bulunan ‘Güvendik’ marketlerde kullanılabilmektedir.

Tüm bunların dışında, başka bir ihtiyacı bulunan vatandaşlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu, “Alan el ile veren elin buluştuğu çarşı” sloganıyla yola çıkan, ‘Hayır Çarsısı’ isimli program aracılığıyla belediyeye başvuru yapabilmektedir. Başvuruların sonunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerin kıyafet, tekstil ürünleri gibi akla gelebilecek her türlü ihtiyacı karşılanmaktadır. İhtiyaçlar, belediye ekipleri ve hayırseverler tarafından temin edilmektedir.