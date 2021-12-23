İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Erzurum Belediyesi'nden vatandaşlara uzanan yardım eli

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği sosyal yardım kampanyaları ile ihtiyacı olan vatandaşlara el uzatarak sosyal eşitsizliği gidermeye çalışıyor. Erzurum’da ihtiyaç sahipleri için dönemsel ve aylık olarak düzenlenen 10’a yakın farklı yardım programı bulunmaktadır. Erzurum Belediyesi organize edilen bu yardım kampanyalarına başvuruları da kolay yoldan yapmaktadır.

23 Aralık 2021 Perşembe 03:14
Erzurum Belediyesi'nden vatandaşlara uzanan yardım eli
Takip Et:

Yapılan yardım kampanyalarında amaç, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve onların eksiklerini gidermek olduğu için, yardım başvurularında uzun işlemler yapılmasına gerek yoktur. Bu kapsamda, belediyenin düzenlediği yardım programlarına bireysel başvuru yapmak için öncelikle Erzurum Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına gidebilir veya e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmet sayfasından e-Belediye Sosyal Yardım Başvuru ve Takip uygulamasını kullanabilirler.

Ayrıca, yardım programına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Çağrı Merkezi numaralarını arayarak da işlemlerini gerçekleştirebilirler. İntenet üzerinden başvurularını yapamayan ve genelde yaşlı vatandaşların tercih ettiği bu yolla yapılan başvurularda gerekli formları yetkililer vatandaş adına doldurarak kolaylık sağlamaktadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Çağrı Merkezi’ne ulaşmak isteyen vatandaşlar, 0442 234 15 41 numaralı telefonu arayabilir. Başvuruların tamamlanmasının ardından 10 iş günü içerisinde vatandaşlara geri dönüş yapılmaktadır. 

Yeni doğan bebeklere ve ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere yönelik de yardımları bulunan belediye, yardım kampanyalarında kimseyi rencide etmeden ihtiyaç sahiplerine ulaşmak prensibiyle hareket etmektedir. 

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Desteği kapsamında, belediyenin Sosyal Hizmet uzmanlarının belirlediği ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve süt yardımı yapılırken, yardım kartları için başvurular da alınmaktadır. Erzurum’da okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere yapılan yardımlar da belediyenin Sosyal Yardım Desteği kapsamındadır.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Dijital Ekmek Kartı uygulaması üzerinden yapılan başvurularla belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ‘Kardelen Kart’ verilmektedir. Belediyenin her ay bakiyesini yenilediği bu kart sayesinde vatandaşlar, belirli marketlerden günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. 

Ayrıca, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere belirli sürelerde, yaklaşık 150 TL bakiyesi olan hediye kartları verilmektedir. Hediye kartlar, Erzurum genelinde bulunan ‘Güvendik’ marketlerde kullanılabilmektedir. 

Tüm bunların dışında, başka bir ihtiyacı bulunan vatandaşlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu, “Alan el ile veren elin buluştuğu çarşı” sloganıyla yola çıkan, ‘Hayır Çarsısı’ isimli program aracılığıyla belediyeye başvuru yapabilmektedir. Başvuruların sonunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerin kıyafet, tekstil ürünleri gibi akla gelebilecek her türlü ihtiyacı karşılanmaktadır. İhtiyaçlar, belediye ekipleri ve hayırseverler tarafından temin edilmektedir.


Son Güncelleme: 23.12.2021 03:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Büyükşehir BelediyesiErzurum Büyükşehir Belediyesi Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Astsubay olma şartları nelerdir? Astsubay nasıl olunur, maaşları ne kadar?
Astsubay olma şartları nelerdir? Astsubay nasıl olunur, maaşları ne kadar?
SGK borcu yoktur yazısı nasıl alınıyor?
SGK borcu yoktur yazısı nasıl alınıyor?
Giyim mağazası açmak isteyenlere KOSGEB'ten destek
Giyim mağazası açmak isteyenlere KOSGEB'ten destek
İş yeri açmak için hangi belgeler gereklidir? İş yeri açma maliyeti ne kadar?
İş yeri açmak için hangi belgeler gereklidir? İş yeri açma maliyeti ne kadar?
Bağ-Kur'dan emekli olmanın şartları nelerdir?
Bağ-Kur'dan emekli olmanın şartları nelerdir?
İşyerinde uyulması gereken kurallar nelerdir?
İşyerinde uyulması gereken kurallar nelerdir?

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Erzurum Belediyesi'nden vatandaşlara uzanan yardım eli
Astsubay olma şartları nelerdir? Astsubay nasıl olunur, maaşları ne kadar?
Netflix'ten ünlü ressam Bob Ross hakkında belgesel filmi
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 23 Aralık 2021 Perşembe Instagram giriş sorunu
En iyi Google Play tarayıcı uygulamaları hangileri? Ücretsiz Google Play tarayıcı uygulamaları
23 Aralık 2021 Perşembe evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 23 Aralık 2021 Perşembe
Babaları rahat ettirecek en iyi 10 koltuk
Son dönemde gündemde olan yapay et nedir? Yapay et nerede ve nasıl üretilir?
Netflix Mayısa ve Üç Savaşçı animasyon dizisi konusu nedir? Netflix'in yeni animasyon dizisi Mayısa ve Üç Savaşçı yayınlanmaya başladı
2 bin 100 TL ödemeyi kimler, hangi emekliler alacak? Başvurular nasıl olacak?
Güneş Fırtınası nedir, nasıl oluşur, belirtileri ne? 2021 Güneş Fırtınası ne zaman gerçekleşecek?
Yıpranan saça evde yapılabilecek maske tarifleri 2021
Netflix D.P. isimli dizinin konusu nedir?
E-Devlet'ten kredi kartı aidatını geri alma başvurusu nasıl yapılır?
Netflix Lise Takımı dizisinin konusu ne? Lise Takımı dizisi oyuncuları kimler?
Bedelli askerlik yapanlar kıdem tazminatı alabiliyor mu?
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 22 Aralık 2021 Çarşamba Bitcoin ne kadar oldu?
Ayçiçeği ve mısır yetiştiriciliği karlı olur mu? Mısır ve ayçiçeği nasıl yetişir? Mısır ve ayçiçeği yetiştirme maliyet hesabı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.