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Erzurum askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, askerlik şubelerinin iletişim adreslerini merak etmeye başladı. Erzurum'da askerlik şubelerinin telefon numaraları nedir? Erzurum'da bulunan askerlik şubelerinin faks numaraları nedir? Erzurum'da bulunan askerlik şubelerinin adresleri nedir? Gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 08:22
Erzurum askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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ERZURUM ASAL BÖLGE BAŞKANLIĞI

Erzurum Askerlik Şubesi

Adres: 

Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM

Tel: 

0.442.233 14 68 

Faks:

 0.442.233 20 02

erzurum_asal_blg@msb.gov.tr

AŞKALE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM

Tel: 

0.442.233 52 70 

Faks:

 0.442.233 93 38

yakutiye_as_sb@msb.gov.tr

AZİZİYE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM

Tel: 

0.442.233 52 70 

Faks:

 0.442.233 93 38

yakutiye_as_sb@msb.gov.tr

ÇAT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM

Tel: 

0.442.233 52 70 

Faks:

 0.442.233 93 38

yakutiye_as_sb@msb.gov.tr

HINIS ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarı Kayabaşı Mah. Ahmet Kara Cad. Hınıs/ERZURUM

Tel: 

0.442.511 30 03 

Faks:

 0.442.511 20 85

hinis_as_sb@msb.gov.tr

HORASAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kethuda Mah. Mezarlık Cad. Pasinler/ERZURUM

Tel: 

0.442.661 31 38 

Faks:

 0.442.661 26 01

pasinler_as_sb@msb.gov.tr

İSPİR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Aşağı Mah. Cami Sok. Hükümet Konağı Yanı İspir/ERZURUM

Tel: 

0.442.451 30 10 

Faks:

 0.442.451 25 09

ispir_as_sb@msb.gov.tr

KARAÇOBAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarı Kayabaşı Mah. Ahmet Kara Cad. Hınıs/ERZURUM

Tel: 

0.442.511 30 03 

Faks:

 0.442.511 20 85

hinis_as_sb@msb.gov.tr

KARAYAZI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Yukarı Kayabaşı Mah. Ahmet Kara Cad. Hınıs/ERZURUM

Tel: 

0.442.511 30 03 

Faks:

 0.442.511 20 85

hinis_as_sb@msb.gov.tr

KÖPRÜKÖY ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kethuda Mah. Mezarlık Cad. Pasinler/ERZURUM

Tel: 

0.442.661 31 38 

Faks:

 0.442.661 26 01

pasinler_as_sb@msb.gov.tr

NARMAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres:

Karabekir Mah. Göle Cad. No:3 Oltu/ERZURUM

Tel: 

0.442.816 10 25 

Faks:

 0.442.816 18 60

oltu_as_sb@msb.gov.tr

OLTU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres:

Karabekir Mah. Göle Cad. No:3 Oltu/ERZURUM

Tel: 

0.442.816 10 25 

Faks:

 0.442.816 18 60

oltu_as_sb@msb.gov.tr

OLUR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres:

Karabekir Mah. Göle Cad. No:3 Oltu/ERZURUM

Tel: 

0.442.816 10 25 

Faks:

 0.442.816 18 60

oltu_as_sb@msb.gov.tr 

PALANDÖKEN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM

Tel: 

0.442.233 52 70 

Faks:

 0.442.233 93 38

yakutiye_as_sb@msb.gov.tr

PASİNLER ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kethuda Mah. Mezarlık Cad. Pasinler/ERZURUM

Tel: 

0.442.661 31 38 

Faks:

 0.442.661 26 01

pasinler_as_sb@msb.gov.tr

PAZARYOLU ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Aşağı Mah. Cami Sok. Hükümet Konağı Yanı İspir/ERZURUM

Tel: 

0.442.451 30 10 

Faks:

 0.442.451 25 09

ispir_as_sb@msb.gov.tr

ŞENKAYA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres:

Karabekir Mah. Göle Cad. No:3 Oltu/ERZURUM

Tel: 

0.442.816 10 25 

Faks:

 0.442.816 18 60

oltu_as_sb@msb.gov.tr

TEKMAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM

Tel: 

0.442.233 52 70 

Faks:

 0.442.233 93 38

yakutiye_as_sb@msb.gov.tr

TORTUM ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM

Tel: 

0.442.233 52 70 

Faks:

 0.442.233 93 38

yakutiye_as_sb@msb.gov.tr

UZUNDERE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM

Tel: 

0.442.233 52 70 

Faks:

 0.442.233 93 38

yakutiye_as_sb@msb.gov.tr

YAKUTİYE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM

Tel: 

0.442.233 52 70 

Faks:

 0.442.233 93 38

yakutiye_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 08:22
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