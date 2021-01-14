Erzurum askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

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ERZURUM ASAL BÖLGE BAŞKANLIĞI
Erzurum Askerlik Şubesi
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Adres:Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM
Tel:0.442.233 14 68
Faks:0.442.233 20 02
erzurum_asal_blg@msb.gov.tr
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AŞKALE ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM
Tel:0.442.233 52 70
Faks:0.442.233 93 38
yakutiye_as_sb@msb.gov.tr
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AZİZİYE ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM
Tel:0.442.233 52 70
Faks:0.442.233 93 38
yakutiye_as_sb@msb.gov.tr
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ÇAT ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM
Tel:0.442.233 52 70
Faks:0.442.233 93 38
yakutiye_as_sb@msb.gov.tr
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HINIS ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Yukarı Kayabaşı Mah. Ahmet Kara Cad. Hınıs/ERZURUM
Tel:0.442.511 30 03
Faks:0.442.511 20 85
hinis_as_sb@msb.gov.tr
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HORASAN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kethuda Mah. Mezarlık Cad. Pasinler/ERZURUM
Tel:0.442.661 31 38
Faks:0.442.661 26 01
pasinler_as_sb@msb.gov.tr
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İSPİR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Aşağı Mah. Cami Sok. Hükümet Konağı Yanı İspir/ERZURUM
Tel:0.442.451 30 10
Faks:0.442.451 25 09
ispir_as_sb@msb.gov.tr
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KARAÇOBAN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Yukarı Kayabaşı Mah. Ahmet Kara Cad. Hınıs/ERZURUM
Tel:0.442.511 30 03
Faks:0.442.511 20 85
hinis_as_sb@msb.gov.tr
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KARAYAZI ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Yukarı Kayabaşı Mah. Ahmet Kara Cad. Hınıs/ERZURUM
Tel:0.442.511 30 03
Faks:0.442.511 20 85
hinis_as_sb@msb.gov.tr
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KÖPRÜKÖY ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kethuda Mah. Mezarlık Cad. Pasinler/ERZURUM
Tel:0.442.661 31 38
Faks:0.442.661 26 01
pasinler_as_sb@msb.gov.tr
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NARMAN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Karabekir Mah. Göle Cad. No:3 Oltu/ERZURUM
Tel:0.442.816 10 25
Faks:0.442.816 18 60
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OLTU ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Karabekir Mah. Göle Cad. No:3 Oltu/ERZURUM
Tel:0.442.816 10 25
Faks:0.442.816 18 60
oltu_as_sb@msb.gov.tr
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OLUR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Karabekir Mah. Göle Cad. No:3 Oltu/ERZURUM
Tel:0.442.816 10 25
Faks:0.442.816 18 60
oltu_as_sb@msb.gov.tr
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PALANDÖKEN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM
Tel:0.442.233 52 70
Faks:0.442.233 93 38
yakutiye_as_sb@msb.gov.tr
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PASİNLER ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kethuda Mah. Mezarlık Cad. Pasinler/ERZURUM
Tel:0.442.661 31 38
Faks:0.442.661 26 01
pasinler_as_sb@msb.gov.tr
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PAZARYOLU ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Aşağı Mah. Cami Sok. Hükümet Konağı Yanı İspir/ERZURUM
Tel:0.442.451 30 10
Faks:0.442.451 25 09
ispir_as_sb@msb.gov.tr
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ŞENKAYA ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Karabekir Mah. Göle Cad. No:3 Oltu/ERZURUM
Tel:0.442.816 10 25
Faks:0.442.816 18 60
oltu_as_sb@msb.gov.tr
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TEKMAN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM
Tel:0.442.233 52 70
Faks:0.442.233 93 38
yakutiye_as_sb@msb.gov.tr
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TORTUM ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM
Tel:0.442.233 52 70
Faks:0.442.233 93 38
yakutiye_as_sb@msb.gov.tr
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UZUNDERE ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM
Tel:0.442.233 52 70
Faks:0.442.233 93 38
yakutiye_as_sb@msb.gov.tr
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YAKUTİYE ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Gez Mah. Şelale Evler Sok. Yakutiye/ERZURUM
Tel:0.442.233 52 70
Faks:0.442.233 93 38
yakutiye_as_sb@msb.gov.tr
Son Güncelleme: 14.01.2021 08:22