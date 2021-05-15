Erzincan'daki deprem korkuttu

Gelen son dakika bilgilerine göre Erzincan Koçyatağı’nda akşam saatlerinde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Koçyatağı olan depremin saati 17. 43 olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, yaşanan ve paniğe sebep olan deprem için yerin 7,5 kilometre derinliğinde olduğunu kaydederken hafif şiddetli gerçekleşen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı söylendi.

TÜRKİYE'DEKİ DEPREM GERÇEĞİ

Deprem ülkesi olan Türkiye’nin topraklarının büyük çoğunluğu fay hatları üzerinde bulunmaktadır. Paylaşılan AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre; geçtiğimiz yıl ülkemizde, toplamda 33 bin 824 yer sarsıntısı gerçekleştiği kaydedilirken bu depremlerin büyüklüğü 4 ve üzerinde olan deprem sayısının ise 322 verilen veriler arasında. Öte yandan deprem için alınacak tedbirlerin ise insan hayatı için hayati önem taşıdığı vurgulanmaktadır.