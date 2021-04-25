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Erzincan'da yabancı uyruklu 2 ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü 7 yaralı!

Erzincan ilinde konteyner barınma alınan yaşayan Afgan uyruklu iki aile arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışmanın bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 13 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

25 Nisan 2021 Pazar 23:29
Erzincan'da yabancı uyruklu 2 ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü 7 yaralı!
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Erzincan ilinde Afganistan uyruklu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi ölürken 7 kişi yaralandı. Yaşanan olay Geçit Mahallesi'nde Afganistan uyruklulara ait konteyner barınma alanında henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle bıçakların ve sopaların ortaya çıkması sonucu Emanullah S, Farhad Y, Mırza Hüseyin S, Gülçehre S, Zakir A, Hamid G, Abbas G. ve Mohammed Hasan S. yaralandı. Kavgada yaralanan kişiler için olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Mohammed Hasan S. (29) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan kavga sonucunda karşı taraftan kavgaya karıştıklarını belirlediği 13 kişiyi gözaltına aldı. 13 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldüler.




Son Güncelleme: 25.04.2021 23:29
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Anahtar Kelimeler:
ErzincanAfgan Ailelerin KavgasıKavga Haberi
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