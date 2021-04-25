Erzincan'da yabancı uyruklu 2 ailenin kavgası kanlı bitti: 1 ölü 7 yaralı!

ilinde Afganistan uyruklu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda 1 kişi ölürken 7 kişi yaralandı. Yaşanan olay Geçit Mahallesi'nde Afganistan uyruklulara ait konteyner barınma alanında henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle bıçakların ve sopaların ortaya çıkması sonucu Emanullah S, Farhad Y, Mırza Hüseyin S, Gülçehre S, Zakir A, Hamid G, Abbas G. ve Mohammed Hasan S. yaralandı. Kavgada yaralanan kişiler için olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Mohammed Hasan S. (29) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan kavga sonucunda karşı taraftan kavgaya karıştıklarını belirlediği 13 kişiyi gözaltına aldı. 13 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldüler.