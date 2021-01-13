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Erzincan askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Yakınları askerde olan kişilerin en çok merak ettiği konu ise askerlik şubeleri iletişim bilgileri. Haberimizde Erzincan'da bulunan askerlik şubelerinin iletişim bilgilerini derledik.

13 Ocak 2021 Çarşamba 12:18
Erzincan askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Erzincan

 Askerlik Şubesi

Adres: 

İnönü Mah. Ordu Cad. No: 47 24169 ERZİNCAN

Tel: 

0 446 223 90 21

Faks:

 0 446 214 43 93

erzincan_as_sb@msb.gov.tr

Çayırlı Askerlik Şubesi

 

Adres: 

Mamahatun Mah. Kervansaray Cad. Tercan/ERZİNCAN

Tel: 

0 446 441 30 25

Faks:

 0 446 441 34 75

tercan_as_sb@msb.gov.tr

İliç Askerlik Şubesi

Adres: 

Kazım Karabekir Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:6

İliç/ERZİNCAN

Tel: 

0 446 711 20 14

Faks:

 0 446 711 25 56

ilic_as_sb@msb.gov.tr

Kemah Askerlik Şubesi

Adres: 

İnönü Mah. Ordu Cad. No: 47 24169 ERZİNCAN

Tel: 

0 446 223 90 21

Faks:

 0 446 214 43 93

erzincan_as_sb@msb.gov.tr
 
 

Kemaliye Askerlik Şubesi

Adres: 

Hacı Ali Akın Cad. No:46   Kemaliye/ERZİNCAN

Tel: 

0 446 751 20 09

Faks:

 0 446 751 30 13

kemaliye_as_sb@msb.gov.tr

Otlukbeli Askerlik Şubesi

Adres: 

Mamahatun Mah. Kervansaray Cad. Tercan/ERZİNCAN

Tel: 

0 446 441 30 25

Faks:

 0 446 441 34 75

tercan_as_sb@msb.gov.tr

Refahiye Askerlik Şubesi

Adres: 

İnönü Mah. Ordu Cad. No: 47 24169 ERZİNCAN

Tel: 

0 446 223 90 21

Faks:

 0 446 214 43 93

erzincan_as_sb@msb.gov.tr

Tercan Askerlik Şubesi

Adres: 

Mamahatun Mah. Kervansaray Cad. Tercan/ERZİNCAN

Tel: 

0 446 441 30 25

Faks:

 0 446 441 34 75

tercan_as_sb@msb.gov.tr

Üzümlü Askerlik Şubesi

Adres: 

İnönü Mah. Ordu Cad. No: 47 24169 ERZİNCAN

Tel: 

0 446 223 90 21

Faks:

 0 446 214 43 93

erzincan_as_sb@msb.gov.tr


Son Güncelleme: 13.01.2021 12:18
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Anahtar Kelimeler:
AskerAslerlikErzincanAskeriyeİletişim
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