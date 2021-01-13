Erzincan askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

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Erzincan
Askerlik Şubesi
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Adres:İnönü Mah. Ordu Cad. No: 47 24169 ERZİNCAN
Tel:0 446 223 90 21
Faks:0 446 214 43 93
erzincan_as_sb@msb.gov.tr
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Çayırlı Askerlik Şubesi
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Adres:Mamahatun Mah. Kervansaray Cad. Tercan/ERZİNCAN
Tel:0 446 441 30 25
Faks:0 446 441 34 75
tercan_as_sb@msb.gov.tr
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İliç Askerlik Şubesi
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Adres:Kazım Karabekir Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:6
İliç/ERZİNCAN
Tel:0 446 711 20 14
Faks:0 446 711 25 56
ilic_as_sb@msb.gov.tr
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Kemah Askerlik Şubesi
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Adres:İnönü Mah. Ordu Cad. No: 47 24169 ERZİNCAN
Tel:0 446 223 90 21
Faks:0 446 214 43 93
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Kemaliye Askerlik Şubesi
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Adres:Hacı Ali Akın Cad. No:46 Kemaliye/ERZİNCAN
Tel:0 446 751 20 09
Faks:0 446 751 30 13
kemaliye_as_sb@msb.gov.tr
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Otlukbeli Askerlik Şubesi
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Adres:Mamahatun Mah. Kervansaray Cad. Tercan/ERZİNCAN
Tel:0 446 441 30 25
Faks:0 446 441 34 75
tercan_as_sb@msb.gov.tr
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Refahiye Askerlik Şubesi
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Adres:İnönü Mah. Ordu Cad. No: 47 24169 ERZİNCAN
Tel:0 446 223 90 21
Faks:0 446 214 43 93
erzincan_as_sb@msb.gov.tr
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Tercan Askerlik Şubesi
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Adres:Mamahatun Mah. Kervansaray Cad. Tercan/ERZİNCAN
Tel:0 446 441 30 25
Faks:0 446 441 34 75
tercan_as_sb@msb.gov.tr
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Üzümlü Askerlik Şubesi
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Adres:İnönü Mah. Ordu Cad. No: 47 24169 ERZİNCAN
Tel:0 446 223 90 21
Faks:0 446 214 43 93
erzincan_as_sb@msb.gov.tr
Son Güncelleme: 13.01.2021 12:18