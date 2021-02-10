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Erol Bulut istifa etti mi, Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut istifa söylentilerine ne cevap verdi?

Bu akşam gerçekleşen çeyrek final Fenerbahçe – Başakşehir maçından mağlup ayrılan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası için şansını kaybetti. Yapılan maç sonrası Erol Bulut’tan nasıl bir açıklama geldi? İstifa söylentileri dolaşırken Erol Bulut’tan gelen açıklamalara yazımızda yer verdik.

10 Şubat 2021 Çarşamba 01:27
Erol Bulut istifa etti mi, Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut istifa söylentilerine ne cevap verdi?
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Bugün gerçekleşen çeyrek final maçından Başakşehir deplasman takımı olarak 2-1 galip ayrılırken Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti.

 

Kadıköy’de gerçekleşen maç hakkında Erol Bulut’un bazı açıklamaları oldu.

 

Erol Bulut rakibin golünü şansa bağlarken, maçın başında kontrolün kendilerinde olduğunu ancak 45.dakikada yaptıkları küçük bir hata sebebi ile gol yemekten kaçamadıklarının altını çizdi. Rakibin maç boyunca defansının iyi olduğunu belirtirken bugün şansın onlardan yana olduğunu söyledi.

 

Merak edilen istifa konusu ile ilgili ise kendisinden herhangi bir cevap gelmedi.

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 01:27
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Anahtar Kelimeler:
Erol BulutFenerbahçeIstifa
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