Erol Bulut istifa etti mi, Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut istifa söylentilerine ne cevap verdi?

Bugün gerçekleşen çeyrek final maçından Başakşehir deplasman takımı olarak 2-1 galip ayrılırken Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti.

Kadıköy’de gerçekleşen maç hakkında Erol Bulut’un bazı açıklamaları oldu.

Erol Bulut rakibin golünü şansa bağlarken, maçın başında kontrolün kendilerinde olduğunu ancak 45.dakikada yaptıkları küçük bir hata sebebi ile gol yemekten kaçamadıklarının altını çizdi. Rakibin maç boyunca defansının iyi olduğunu belirtirken bugün şansın onlardan yana olduğunu söyledi.

Merak edilen istifa konusu ile ilgili ise kendisinden herhangi bir cevap gelmedi.

