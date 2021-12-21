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Erken emeklilikte borçlanma yöntemi nedir?

Borçlanma yöntemi ile erkenden emekli olmak mümkün. SGK tarafından yapılan açıklama ile aranan şartlar tanıştığı taktirde 50 yaşında bile emekli olunabileceği ortaya çıktı. Peki, borçlanma yöntemi nedir? İşte detaylar…

21 Aralık 2021 Salı 10:28
Erken emeklilikte borçlanma yöntemi nedir?
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından erken emekli olabilmek için farklı imkanlar sunuluyor. Bu imkanlardan birisi da borçlanma yöntemidir. Peki, erken emeklilikte borçlanma yöntemi nedir? Cevabı haberimizin devamında…

Kadınlar için doğum borçlanması yöntemi

Doğum borçlanmasıyla üç çocuk için toplam altı yıllık prim borcu ödeme hakkı bulunuyor. Çocuk başına iki sene prim borçlanması yapılıyorken, maksimum üç çocuk için bu yöntem geçerli oluyor. Bu doğrultuda senelik olarak kişinin 1 kazancı oluyor. 50’li yaşlarında emekli olmak isteyen kadınların doğum borçlanması yöntemini uygulamaları gerekiyor.

Erkekler için asker borçlanması yöntemi

Asker borçlanması, askerlik görevinin yapıldığı sürecin Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcunun ödenerek erkende emekli olunmasını sağlıyor. Eğerki askerliğinizi 18 ay yaptıysanız prim borcuyla ödeme yapabiliyorsunuz. Bu sayede de erkenden emekli olma imkanı buluyorsunuz.


Son Güncelleme: 21.12.2021 10:28
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Erken Emeklilik Borçlanma YöntemiErken Emeklilik Borçlanma
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