Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından erken emekli olabilmek için farklı imkanlar sunuluyor. Bu imkanlardan birisi da borçlanma yöntemidir. Peki, erken emeklilikte borçlanma yöntemi nedir? Cevabı haberimizin devamında…
Kadınlar için doğum borçlanması yöntemi
Erkekler için asker borçlanması yöntemi
Asker borçlanması, askerlik görevinin yapıldığı sürecin Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcunun ödenerek erkende emekli olunmasını sağlıyor. Eğerki askerliğinizi 18 ay yaptıysanız prim borcuyla ödeme yapabiliyorsunuz. Bu sayede de erkenden emekli olma imkanı buluyorsunuz.
Son Güncelleme: 21.12.2021 10:28