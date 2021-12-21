Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından erken emekli olabilmek için farklı imkanlar sunuluyor. Bu imkanlardan birisi da borçlanma yöntemidir. Peki, erken emeklilikte borçlanma yöntemi nedir? Cevabı haberimizin devamında…

Kadınlar için doğum borçlanması yöntemi

Erkekler için asker borçlanması yöntemi

Doğum borçlanmasıyla üç çocuk için toplam altı yıllık prim borcu ödeme hakkı bulunuyor. Çocuk başına iki sene prim borçlanması yapılıyorken, maksimum üç çocuk için bu yöntem geçerli oluyor. Bu doğrultuda senelik olarak kişinin 1 kazancı oluyor. 50’li yaşlarında emekli olmak isteyen kadınların doğum borçlanması yöntemini uygulamaları gerekiyor.

Asker borçlanması, askerlik görevinin yapıldığı sürecin Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcunun ödenerek erkende emekli olunmasını sağlıyor. Eğerki askerliğinizi 18 ay yaptıysanız prim borcuyla ödeme yapabiliyorsunuz. Bu sayede de erkenden emekli olma imkanı buluyorsunuz.