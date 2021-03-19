İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

Erken emeklilik imkanı olan meslekler neler?

Günümüzde herkes ne zaman emekli olacağını merak ederken bazı mesleklere erken emeklilik hakkı tanınmaktadır. Vatandaşlarımız hangi mesleklere erken emeklilik fırsatı verildiğini merak ediyor. Erken emeklilik hakkı olan meslekler belli oldu.

19 Mart 2021 Cuma 18:35
Erken emeklilik imkanı olan meslekler neler?
Takip Et:

Yıpratıcı, yorucu ve ağır işlerde çalışan vatandaşlarımız, günümüzde herkes ne zaman emekli olacağını merak ederken bazı mesleklere erken emeklilik hakkı tanınmaktadır. Vatandaşlarımız hangi mesleklere erken emeklilik fırsatı verildiğini merak ediyor. Erken emeklilik hakkı olan meslekler belli oldu. Bu mesleklerin sayısı toplamda 45 tanedir.

Ağır işlerde çalışan bazı vatandaşlarımıza erken emeklilik fırsatı doğmaktadır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 45 farklı meslek grubuna erken emeklilik fırsatı vermektedir. Yıpranma payı sayesinde emeklilik yaşı 5 yıl erkene çekilmektedir.

Yıpranma hakkı, kanun çerçevesinde vatandaşlarımıza verilen bir haktır. Bu hak sayesinde erken emeklilik fırsatı birçok meslek dalına tanınıyor. Özellikle ağır iş kollarında çalışan vatandaşlarımız bu haktan yararlanmaktadır. Basın ve gazetecilik, TSK, madencilik, çimento gibi meslek alanları bu hakka tabi olmaktadır.

Bu mesleklere ayrıca fiili hizmet zammı uygulaması da vardır. Bu kapsamda belirlenen mesleklerde her yıl için 60 ya da 90 gün kazanım olurken, bazı mesleklerde de 180 gün kadar kazanım olmaktadır. Fiili hizmet zammında, bir kişi mesleğine göre gün almaktadır. Bu gün sayısı 360 gün üzerine eklenmektedir.

Maden çalışanlarında bu miktar 180 gün olarak dikkat çekmektedir. Yer altı madenlerin çalışanlar için bu sayı 360 gün olur. Yani bir madenci 360 gün çalıştığında aslında 540 gün çalışmış olarak işleniyor. Yıpranma hakkının en yüksek olduğu meslek ise madencilik mesleğidir.

Yıpranma hakkından yararlanabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Ancak fiili hizmet zammı süresi en fazla 5 yıldır. MİT, emniyet ve silahlı kuvvetler personeli ise 8 yıl fiili hizmet zammı almaktadır.

Yıpranma hakkı madencilerde toplam olarak 1800 gündür. Diğer riskli gruplarda ise 3600 gündür.

Erken Emeklilik Hakkı Olan Meslekler

  • Yer altı işleri ve madencilik (180 gün)
  • Cıva üretimi (90 gün)
  • Demir çelik (90 gün)
  • Asit üretimi (90 gün)
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı (90 gün)
  • Radyoaktif çalışmalar (90 gün)
  • Türk Silahlı Kuvvetleri (90 gün)
  • MİT çalışanları (90 gün)
  • Emniyet Mensupları (90 gün)
  • Polis mensupları (90 gün)
  • Basın ve gazetecilik (90 gün)
  • Ceza infaz kurumu çalışanları (90 gün)
  • TRT’de haber birimlerinde çalışanlar (90 gün)
  • TBMM yasama organındaki üyeler (90 gün)
  • Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ile bakanlar (90 gün)
  • Arsenik ve kurşun (60-90 gün)
  • Su altı çalışanları (60-90 gün)
  • Alüminyum (60 gün)
  • Döküm (60 gün)
  • Çimento (60 gün)
  • Cam atölyesi ve fabrikaları (60 gün)
  •  Kok üretim tesisleri (60 gün)
  • Termik santraller (60 gün)
  • Yangın söndürme ve itfaiye (60 gün)
  • İhtiyat pilotluğu (60 gün)
  • Eczacı (60 gün)
  • Tabip (60 gün)
  • Ebe (60 gün)
  • Hemşire (60 gün)
  • Hastabakıcı (60 gün)
  • Toplum sağlığı teknisyeni (60 gün)


Son Güncelleme: 19.03.2021 18:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erken EmeklilikMeslekler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Uyku Günü nedir, hangi gün, ne zamandır?
Dünya Uyku Günü nedir, hangi gün, ne zamandır?
2021 Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez hangi gün ve ayda
2021 Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez hangi gün ve ayda
Günlük burç yorumları; 20 Mart 2021 Cumartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 20 Mart 2021 Cumartesi burç yorumları
Nevruz Bayramı kutlama mesajları 2021
Nevruz Bayramı kutlama mesajları 2021
Erken emekli olma şartları ve erken emeklilik için yöntemler
Erken emekli olma şartları ve erken emeklilik için yöntemler
Tren seferleri ne zaman başlayacak? TCDD tren seferleri için tarih verdi
Tren seferleri ne zaman başlayacak? TCDD tren seferleri için tarih verdi

Popüler Haberler

Erken emeklilik imkanı olan meslekler neler?
Galatasaray Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Galatasaray Rize Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Seyhan Şaşko kimdir? Ersin Düzen'le evlenen Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?
Dünya Uyku Günü nedir, hangi gün, ne zamandır?
Canlı izle Galatasaray - Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle
Ahbap Derneği tablet başvurusu nasıl yapılır? Ahbap tablet başvuru işlemleri
2021 Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez hangi gün ve ayda
Acemi Anneler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Acemi Anneler dizisi oyuncu kadrosu
MEB Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Liselerde 2. sınavlar olacak mı, yapılacak mı?
Cengiz Ünder Milli takımda neden yok, sakatlandı mı? Cengiz Ünder sakatlığı ne zaman bitecek, sahalara ne zaman dönecek ?
Nevruz Bayramı kutlama mesajları 2021
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası başvuru formu
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral kimdir, nereli yaşı kaç?
2021 Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Mart 2021 ehliyet sınav tarihleri açıklandı!
Show Tv Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak? Dizi konusu ve oyuncu kadrosu
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı muhtemel ilk 11'ler
Payitaht Abdülhamid TRT1 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Payitaht Abdülhamid 143. bölüm canlı izle
FIFA 21 maç kazanmak için en iyi dizilişler ve taktikler
TRT 1 Kalk Gidelim dizisi ne zaman final yapacak? Dizi final haberleri sevenlerini üzdü
Kuş Uçuşu dizisi konusu ve oyuncuları
Fulbright burs başvurusu nasıl yapılır? Fulbright bursu kimlere verilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.