Erken emeklilik imkanı olan meslekler neler?

Yıpratıcı, yorucu ve ağır işlerde çalışan vatandaşlarımız, günümüzde herkes ne zaman emekli olacağını merak ederken bazı mesleklere erken emeklilik hakkı tanınmaktadır. Vatandaşlarımız hangi mesleklere erken emeklilik fırsatı verildiğini merak ediyor. Erken emeklilik hakkı olan meslekler belli oldu. Bu mesleklerin sayısı toplamda 45 tanedir.
Ağır işlerde çalışan bazı vatandaşlarımıza erken emeklilik fırsatı doğmaktadır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 45 farklı meslek grubuna erken emeklilik fırsatı vermektedir. Yıpranma payı sayesinde emeklilik yaşı 5 yıl erkene çekilmektedir.
Yıpranma hakkı, kanun çerçevesinde vatandaşlarımıza verilen bir haktır. Bu hak sayesinde erken emeklilik fırsatı birçok meslek dalına tanınıyor. Özellikle ağır iş kollarında çalışan vatandaşlarımız bu haktan yararlanmaktadır. Basın ve gazetecilik, TSK, madencilik, çimento gibi meslek alanları bu hakka tabi olmaktadır.
Maden çalışanlarında bu miktar 180 gün olarak dikkat çekmektedir. Yer altı madenlerin çalışanlar için bu sayı 360 gün olur. Yani bir madenci 360 gün çalıştığında aslında 540 gün çalışmış olarak işleniyor. Yıpranma hakkının en yüksek olduğu meslek ise madencilik mesleğidir.
Yıpranma hakkından yararlanabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Ancak fiili hizmet zammı süresi en fazla 5 yıldır. MİT, emniyet ve silahlı kuvvetler personeli ise 8 yıl fiili hizmet zammı almaktadır.
Yıpranma hakkı madencilerde toplam olarak 1800 gündür. Diğer riskli gruplarda ise 3600 gündür.
Erken Emeklilik Hakkı Olan Meslekler
- Yer altı işleri ve madencilik (180 gün)
- Cıva üretimi (90 gün)
- Demir çelik (90 gün)
- Asit üretimi (90 gün)
- Sahil Güvenlik Komutanlığı (90 gün)
- Radyoaktif çalışmalar (90 gün)
- Türk Silahlı Kuvvetleri (90 gün)
- MİT çalışanları (90 gün)
- Emniyet Mensupları (90 gün)
- Polis mensupları (90 gün)
- Basın ve gazetecilik (90 gün)
- Ceza infaz kurumu çalışanları (90 gün)
- TRT’de haber birimlerinde çalışanlar (90 gün)
- TBMM yasama organındaki üyeler (90 gün)
- Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ile bakanlar (90 gün)
- Arsenik ve kurşun (60-90 gün)
- Su altı çalışanları (60-90 gün)
- Alüminyum (60 gün)
- Döküm (60 gün)
- Çimento (60 gün)
- Cam atölyesi ve fabrikaları (60 gün)
- Kok üretim tesisleri (60 gün)
- Termik santraller (60 gün)
- Yangın söndürme ve itfaiye (60 gün)
- İhtiyat pilotluğu (60 gün)
- Eczacı (60 gün)
- Tabip (60 gün)
- Ebe (60 gün)
- Hemşire (60 gün)
- Hastabakıcı (60 gün)
- Toplum sağlığı teknisyeni (60 gün)