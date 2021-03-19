Erken emeklilik imkanı olan meslekler neler?

Yıpratıcı, yorucu ve ağır işlerde çalışan vatandaşlarımız, günümüzde herkes ne zaman emekli olacağını merak ederken bazı mesleklere erken emeklilik hakkı tanınmaktadır. Vatandaşlarımız hangi mesleklere erken emeklilik fırsatı verildiğini merak ediyor. Erken emeklilik hakkı olan meslekler belli oldu. Bu mesleklerin sayısı toplamda 45 tanedir.

Ağır işlerde çalışan bazı vatandaşlarımıza erken emeklilik fırsatı doğmaktadır. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 45 farklı meslek grubuna erken emeklilik fırsatı vermektedir. Yıpranma payı sayesinde emeklilik yaşı 5 yıl erkene çekilmektedir.

Yıpranma hakkı, kanun çerçevesinde vatandaşlarımıza verilen bir haktır. Bu hak sayesinde erken emeklilik fırsatı birçok meslek dalına tanınıyor. Özellikle ağır iş kollarında çalışan vatandaşlarımız bu haktan yararlanmaktadır. Basın ve gazetecilik, TSK, madencilik, çimento gibi meslek alanları bu hakka tabi olmaktadır.

Bu mesleklere ayrıca fiili hizmet zammı uygulaması da vardır. Bu kapsamda belirlenen mesleklerde her yıl için 60 ya da 90 gün kazanım olurken, bazı mesleklerde de 180 gün kadar kazanım olmaktadır. Fiili hizmet zammında, bir kişi mesleğine göre gün almaktadır. Bu gün sayısı 360 gün üzerine eklenmektedir.

Maden çalışanlarında bu miktar 180 gün olarak dikkat çekmektedir. Yer altı madenlerin çalışanlar için bu sayı 360 gün olur. Yani bir madenci 360 gün çalıştığında aslında 540 gün çalışmış olarak işleniyor. Yıpranma hakkının en yüksek olduğu meslek ise madencilik mesleğidir.

Yıpranma hakkından yararlanabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Ancak fiili hizmet zammı süresi en fazla 5 yıldır. MİT, emniyet ve silahlı kuvvetler personeli ise 8 yıl fiili hizmet zammı almaktadır.

Yıpranma hakkı madencilerde toplam olarak 1800 gündür. Diğer riskli gruplarda ise 3600 gündür.

Erken Emeklilik Hakkı Olan Meslekler