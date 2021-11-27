Erken emeklilik için gereken şartlar nelerdir? SSK ve Bağ-Kur'lular için erken emeklilik fırsatı

SSK VE BAĞ-KUR’lu olan kişilere erken emeklilik müjdesi haberi geldi. Erken emeklilik müjdesi arayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Erken emekli nasıl olunur?
Erken emeklilik müjdesi
1800 gün prim ödemesi ve 10 sene boyunca sigortasını eksiksiz olarak dolduran kişiler sağlık raporu alarak erken emekli olabilirler.Hastane raporu bu erken emeklilik fırsatı için koşullardan biridir. Bulunduğunuz il veya ilçede yer alan SGK müdürlüklerinde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
Son Güncelleme: 27.11.2021 19:25