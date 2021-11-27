Erken emeklilik için gereken şartlar nelerdir? SSK ve Bağ-Kur'lular için erken emeklilik fırsatı

SSK VE BAĞ-KUR’lu olan kişilere erken emeklilik müjdesi haberi geldi. Erken emeklilik müjdesi arayan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Erken emekli nasıl olunur?

Erken emeklilik müjdesi

Devlet tarafından sağlanan avantajlardan faydalanarak erken emeklilik şansı bulunmaktadır. Emekli olabilmek için birçok şartı yerine getirmek gerekmektedir. Müjdede yer alan şartları yerine getiren kişiler 8 sene erken emekli olabilir. Bu koşuldan faydalanmak için hangi kuruma bağlı olduğunuzun bir önemi yok. Emekli olup yüksek maaş almak isteyen kişiler için yeni bir fırsat doğdu.

1800 gün prim ödemesi ve 10 sene boyunca sigortasını eksiksiz olarak dolduran kişiler sağlık raporu alarak erken emekli olabilirler.Hastane raporu bu erken emeklilik fırsatı için koşullardan biridir. Bulunduğunuz il veya ilçede yer alan SGK müdürlüklerinde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.