Erken emeklilik artık mümkün

Sosyal güvenlik kurumu, kişilerin gereken şartlara uygun olması doğrultusunda, borçlanma yaparak erken emekli olabileceklerini duyurdu.

Prim borcu olan kişiler, borç yaparak, eksik primlerini kapatabilirler, prim borcu olmayanların ise yaş durumunu düşürme yoluna gidecekler. Herhangi bir sorun yaşamayan ve gereken şartları yerine getiren kişiler, 49 ile 51 yaşında erken emekli olabilecek.

kişiler eğer, yıpratıcı işlerde çalışmış ise erken emekli olabilecekler. Yıpranma payına sahip 45 meslek vardır. bu meslekler 60 ile 180 günlük ek prim ödeme fırsatları sunulmaktadır. Prim borcu olanlar, yıpranma payları ile borçlarını ödeyebilecekler. Ya da isteyen kişiler, beş yıl gibi yaş sınırlamasında indirim alabilecekler. İşte yıpranma payına sahip olan meslekler;

-Su altında mesleğini icra edenler

-Emniyet ve MİT çalışanları

-İtfaiyeci

-Gazeteci

-Madenci

-Demir-Çelik çalışanları

TSK çalışanları gibi görev yapan kişilerde, 60 ile 180 gün yıpranma payı alabilecekler.

Erken emeklilikte staj sigortası fırsatı ortaya çıkmıştır. Bu yasa bir ile iki yıl içerisinde kullanılmaya başlandı.

Erken emeklilik fırsatından annelerde yararlanmaktadır. Her çocukta ikişer yıl borçlanma yapabilecek olan anneler, borçlanma yapabilmek için doğum yapmadan önce sigortalı olarak çalışmaları gerekmektedir. Borçlanma yapabilen anneler, altı yıl erken emekli olabilecekler.

Askere gitmekten önce sigortalı çalışan kişiler, askere gittikten sonra da prim ödemelerini yapmaları gerekmektedir. Askerden döndükten sonra ise tekrardan sigortalı bir yerde çalışıp, pirim ödemesi yaptıklarında bir ile iki yıl önceden emekli olabilecekler.