İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Erken emekli olmak isteyenlere müjde! 45 iş koluna emeklilik imkanı geldi!

Emeklilik bekleyen milyonlarca kişiye müjdeli haber geldi. Edinilen bilgilere göre 45 iş kolunda çalışmakta olanlar emekli olabilecek. İşte tüm detaylar...

09 Aralık 2021 Perşembe 10:16
Erken emekli olmak isteyenlere müjde! 45 iş koluna emeklilik imkanı geldi!
Takip Et:

Emekli olmak için yıl, yaş ve prim günü şartlarını yerine getirmek gerekiyor. Aynı zamanda uzmanlara göre bu şartlar sigorta primine göre değişiklik gösteriyor. 1999 yılının öncesi sigortalı şekilde işe giren kişilerin bu şartlardan faydalanıp faydalanmadığı da merak ediliyor. Ülkemizde yaş nedeni ile erkenden emekli olunabiliyor. Aynı zamanda 18 yaş öncesine dair sigorta primlerinin de doldurulması önem arz ediyor. 

45 iş koluna erken emeklilik müjdesi!

Emniyet, yeraltı işleri, çimento, kurşun ile cam gibi işlerde çalışan kişilerin ödemiş oldukları prim daha çok. Bunun yanı sıra ağır bir meslekte çalışan kişilerin yıpranma payı nedeniyle bu etkenlerden daha çok emeklilik primine sahip oluyorlar. 

Yıpranma payında 12 ay çalışma 15 ay olarak kabul edilmekte. 1999 senesinde görev yapan kişilerin de emeklilik yaşları düşürülüyor. Yıpranma payı nedeni ile emeklilik ikramiyesi ile aylığında da değşiiklikler olabiliyor. Erkenden emekliye ayrılanlarınsa askerlik, doğum ile yurt dışı borçlanması nedenleriyle prim gün sayısı artıyor.


Son Güncelleme: 09.12.2021 10:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erken EmeklilikErken Emekli Olabilecek MesleklerErken Emeklilik şartları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli maaşı arttırma yolları nelerdir? Uzmanlar emekli maaşını arttırmanın yollarını açıkladı
Emekli maaşı arttırma yolları nelerdir? Uzmanlar emekli maaşını arttırmanın yollarını açıkladı
Sivilce yapan yiyecekler hangileri? Uzmanlardan sivilcesi olanlara önemli uyarı
Sivilce yapan yiyecekler hangileri? Uzmanlardan sivilcesi olanlara önemli uyarı
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler
Ek gelir sağlayan işler nelerdir? Günlük 20 dolar kazandıran ek işler
Kolajen nedir? Kolajenin faydaları nelerdir?
Kolajen nedir? Kolajenin faydaları nelerdir?
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu nasıl yapılır? Yardım başvurusu sorgulama
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu nasıl yapılır? Yardım başvurusu sorgulama
Rüyada boşanmak ne anlama gelmektedir ?
Rüyada boşanmak ne anlama gelmektedir ?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Erken emekli olmak isteyenlere müjde! 45 iş koluna emeklilik imkanı geldi!
Birds of Paradise filminin konusu nedir?
Netflix The Starling film konusu nedir ?The Satrling filmi oyuncu kadrosu
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Emekli maaşı arttırma yolları nelerdir? Uzmanlar emekli maaşını arttırmanın yollarını açıkladı
Oyuncu Ertan Kılıç kimdir? Ertan Kılıç nereli, kaç yaşında?
Yumi’s Cells dizisinin konusu nedir?
İyi Olan Kazansın filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Star TV 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Asgari ücretin 1/3'ne kadar ne demek? 2021
Son Düello filmi konusu nedir? Son Düello filmi 2021 yılının ikinci yarısına damga vuracak gibi görünüyor
Ziraat Bankası'ndan müşterilerine müjde geldi Bankadan beklenen açıklama geldi
Squid Game Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu nasıl oynanır? Friv Kırmızı Işık Yeşil Işık oyunu online
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
Bilgisayarınızın aşırı ısınmasını nasıl önlersiniz? Bilgisayarlar en çok hangi işlemlerde ısı üretmektedir?
Evde hacamat yapılır mı? Hacamat tedavisi bir çok hastalığa çare oluyor
Yargı dizisi oyuncu kadrosu, konusu, yayınlanacağı kanal
Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir?
İşte Böyle Bir Kız filminin konusu nedir?İşte Böyle Bir Kız filminin oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.