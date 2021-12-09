Erken emekli olmak isteyenlere müjde! 45 iş koluna emeklilik imkanı geldi!

Emekli olmak için yıl, yaş ve prim günü şartlarını yerine getirmek gerekiyor. Aynı zamanda uzmanlara göre bu şartlar sigorta primine göre değişiklik gösteriyor. 1999 yılının öncesi sigortalı şekilde işe giren kişilerin bu şartlardan faydalanıp faydalanmadığı da merak ediliyor. Ülkemizde yaş nedeni ile erkenden emekli olunabiliyor. Aynı zamanda 18 yaş öncesine dair sigorta primlerinin de doldurulması önem arz ediyor.

45 iş koluna erken emeklilik müjdesi!

Emniyet, yeraltı işleri, çimento, kurşun ile cam gibi işlerde çalışan kişilerin ödemiş oldukları prim daha çok. Bunun yanı sıra ağır bir meslekte çalışan kişilerin yıpranma payı nedeniyle bu etkenlerden daha çok emeklilik primine sahip oluyorlar.

Yıpranma payında 12 ay çalışma 15 ay olarak kabul edilmekte. 1999 senesinde görev yapan kişilerin de emeklilik yaşları düşürülüyor. Yıpranma payı nedeni ile emeklilik ikramiyesi ile aylığında da değşiiklikler olabiliyor. Erkenden emekliye ayrılanlarınsa askerlik, doğum ile yurt dışı borçlanması nedenleriyle prim gün sayısı artıyor.