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Erken emekli olmak için gerekli şartlar nelerdir? 2020 erken emeklilik şartlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Erken emekli olmak için gerekli şartlar nelerdir? erken emeklilik şartlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 10 Eylül 2020 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Erken emekli olmak için gerekli şartlar nelerdir? erken emeklilik şartlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler haberimize göz atarak Eylül 10 Perşembe tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

10 Eylül 2020 Perşembe 15:47
Erken emekli olmak için gerekli şartlar nelerdir? 2020 erken emeklilik şartlarıyla ilgili bilmeniz gerekenler
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Emekli olacakları ve çalışanları yakından ilgilendiren yeni kararlar SGK tarafından duyuruldu. Askerlik hizmetini sigortası başlamadan önce yapanalar için ve doğum izine çıkan kadınlar için erken emeklilik gündeme geliyor. Yapılan görüşmelerde askerlik borçlanması, ikramiyeler, emeklilik süreleri gibi konular gündeme geldi. Erken emekli olmak için belirli yöntemler mevcut.

Emekli olmak için gün sayan vatandaş konuya dair detayları oldukça merak ediyor. Her insanın emekli olma hayaline erken kavuşması hangi şartlarda geçerli? Doğal yollardan emekli olmak yani yaş sınırını doldurup primini yatırarak emekli olurken ne gibi şartlar yerine getirilmeli?

Kadınlarda doğum borçlanmasıyla erken emeklilik


Kadınlar için 6 yıl erken emekli olmak mümkün. Bu durumun geçerli olması için doğum yapmadan önce SSK’da tescili olan ve doğum sonrasında iki yıl çocuğun sağ olup ama priminin yatmamış olması gerekmektedir. Bu sürede toplamda 6 yıla tekabül etmektedir.

Erkekler için askerlik borçlanması

Aynı şekilde işe gitmeden önce askerliğini tamamlamış olan erkekler işe girdikten sonraki askerlik borçlanması ile 1-2 yıl daha erken emekli olabilir.

Bağ-Kur’lunun erken emekli olabilme şartları

2008 yılından sonra Bağ-Kur primine bağlanan kişiler memur ve işçilerle aynı prosedüre göre emekli olabilir. Düzenlemeye son 7 yıl içerisinde 261 gün 4A statüsünde çalışan Bağkurlu ve Emekli Sandığına bağlı olan kişiler bu şekilde 2 yıl daha erken emekli olabiliyor.

10 yıl, 3600 günden emekli olma şartları

  • 9 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olmak,
  • 15 yıllık sigorta süresinin doldurulması,
  • 3600 prim günün ödenmesi,
  • Yaş şartlarının yerine getirilmesi (erkekler 55, kadınlar 54)
  • Prim günlerini dolduran erkekler 59, kadınlar 58 yaşında emekli olabilir.


Son Güncelleme: 10.09.2020 15:47
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