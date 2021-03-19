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Erken emekli olma şartları ve erken emeklilik için yöntemler

Emeklilik yaşının ilerlemesinden şikayetçi olan herkes, erken emekli olmanın yollarını arıyor. Nasıl erken emekli olabilirim diye araştıran çok fazla. Bizde sizler için erken emekli olmanın yollarını araştırdık, haberimizde yer alıyor.

19 Mart 2021 Cuma 17:13
Erken emekli olma şartları ve erken emeklilik için yöntemler
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Emeklilik yaşının erkek ve kadında da çok ileri olması sebebiyle birçok insan erkenden emekli olmanın yolunu arıyor. İntenette en sık aranan haberlerden bir tanesi budur. Emekli olmak isteyen vatandaşlar, hükümetten gelecek erken emekli olma haberi doğrultusunda müjdeli haberi bekliyor. 

Erken emekli olmanın beş yolu vardır. Sizler bu beş yola hakim olabilirsiniz; fakat biz detaylı incelemelerle prim gün sayılarınızı da hesaba katarak daha iyi bir çizelge sunuyoruz.

Erken emeklilik şartları neler? Kimler faydalanabilir?

5510 sayılı kanuna göre sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasını incelediğimizde  borçlanabilecek süreler şöyledir;

Kadınlar için doğum yaptıktan sonra 2 seneyi geçirmemek üzere çocuk başına 720 prim gün sayısı kadar borçlanabilirler.

Birde askerlik borçlanma konusu vardır; askerlik yaparken, er ya da erbaş olarak geçen sürede ve yedek subay okulundaki sürelerde buna dahildir. 

Çalışmakta olan vatandaşın aylık izin süreleri, sigortalı olmaksızın doktora veya tıp öğrenimi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı sürelerinde de borçlanabilirler. Yğksek öğrenim sürelerinin de hesaplanması bu açıdan mühimdir. 

Bunlar haricinde avukatlık stajı yapanlar normal stajlarıyla birlikte sigortaları varken, bir suçtan tutuklu ya da gözaltından sonra salınan sürelerde buna dahildir. 

Grev ve lokavtta geçen süreler fahri asistanlar bu sürede borçlanabilir. Görevinden istifa edenlerin ise istifa tarihi ve seçimin olduğu tarihe kadar geçen sürelerde emeklilik prim ay sayısı baz alınarak borçlandırılabilir. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşların, Türkiye'deki emeklilik sisteminden yararlanması için 18 yaşını geçerek Türk vatandaşı olduğunu kanıtlayarak bu haktan faydalanabilirler. Oradaki süreleri buraya aktarabilirler.

Gelelim beş seçeneğe;

1- Doğum borçlanmasıyla emeklilik: Doğum yapan her kadın her çocuğu için 760 prim borçlanması yapabilir. Önce sigortalı işte çalışıyor olmak kaydı ile bu geçerlidir. Bundan faydalanmanın yolu, doğumdan önce sigortalı işte çalışıyor olduğunu kanıtlamak gerekir. 

Kadınlarda üç çocuğa kadar uygulanabilir. Emeklilik gün sayınızı geriye çekmeden her çocuk için 720 prim gün sayısı borçlanır. Bunu saydırarak erken emekli olabilirsiniz. Doğum borçlanması yasal bir haktır. 

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaların doğum için verdiği miktar linktedir: https://www.sosyalyardimlar.com/dogum-parasi-yardimi-mutlaka-oku/

2- Askerlik borçlanmasıyla emeklilik: Askere giden herkesin prim gün sayısını çekme hakları vardır. SGK'ya giderek teyit ettirme yolula bunu sağlayabilirsiniz. Yaşla alakalı bir durumu yoktur. 

İhtiyacı olan asker ailelerine maaş konusu linkten okuyabilirsiniz: https://www.sosyalyardimlar.com/asker-ailesine-maas-guncel/

3- 3600 günle emeklilik: 15 senelik prim ödemelerini ödeyen erkek ve kadın sigortalı çalışanlar 3600 günü tamamladıkları taktirde bundan yararlanabilirler. Önemli bir nokta ise 8 Eylül 1999 ilk işe giriş tarihi olmasıdır. Şartları taşıyorsanız SGK'dan bilgş alarak erken emeklilik sürenizi başlatabilirsiniz. Mühim nokta bu tarihlerin öncesi iş girmiş olmanız gerekiyor. Alo 170'i de arayarak bilgi alabilirsiniz. 

4- Malulen emeklilik: Hangi işi yaparsanız yapın, sağlık durumunuz o iş için uygun değil ise bunu ispatladığınız ve şarları taşıdığınız zaman bunu belgeleyerek erken emeklilik durumundan faydalanabilirsiniz. İşinizi yapmaya engel durumunuzu SGK'nın belirlediği Devlet Hastanelerinden alacağınız rapor ile birlikte bunu belgeleyerek başvuru yapabilirsiniz. Öneğin; kalp hastasısınız bunu heyete girerek raporladığınız taktirde olabilirsiniz. 

Çalışamama durumu ya da iş kazası durumunda iş gücünüzün yeterli olmaması yüzde 60'ı bulmasıyla birlikte düşerse bundan yararlanma durumu da bulunuyor. 

Sigortalı işte çalışırken, iş kazası veya sağlık sorunları nedeniyle alacağınız tam teşekküllü devlet hastanesinden raporda çalışamaz ibaresi bulunması gerekir. Yüzde 60'lık payı burada da bulundurması gerekiyor. 

5- Yıpranma payından faydalanarak emeklilik: Bununla birlikte çalıştığınız işte 5 yıla kadar erkenden emekli olabilirsiniz. İşçi ve memurun ağır iş yükü altındaysa yıprama durumuyla birlikte prim verilerek olur. 

30 sene çalışan birinin 35 sene sayarsak ağır iş yaptığınızı da SGK tarafından bildirdiğiniz zaman yıpranma payı prime yazılır. 

Bu yöntemlerle erken emeklilik olma durumuna gelebilirsiniz. Emekliliği öne çekmenin yolları bunlardır. Avantaj olarak emekliliğinizi erkene çekmeniz durumu mümkündür. 

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 17:13
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Anahtar Kelimeler:
Emekli2021Erken Emeklilik şartları
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