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Erken emekli olabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Kadınlar ve erkekler için erken emeklilik borçlanmaları

SGK girişi olan tüm vatandaşlara müjdeli haber geldi. SGK girişi olan vatandaşlar erken emekli olabilecek. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:09
Erken emekli olabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Kadınlar ve erkekler için erken emeklilik borçlanmaları
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Emekli olacakları ve çalışanları yakından ilgilendiren yeni kararlar SGK tarafından duyuruldu. Askerlik hizmetini sigortası başlamadan önce yapanalar için ve doğum izine çıkan kadınlar için erken emeklilik gündeme geliyor. Yapılan görüşmelerde askerlik borçlanması, ikramiyeler, emeklilik süreleri gibi konular gündeme geldi. Erken emekli olmak için belirli yöntemler mevcut.

Emekli olmak için gün sayan vatandaş konuya dair detayları oldukça merak ediyor. Her insanın emekli olma hayaline erken kavuşması hangi şartlarda geçerli? Doğal yollardan emekli olmak yani yaş sınırını doldurup primini yatırarak emekli olurken ne gibi şartlar yerine getirilmeli?

Kadınlarda doğum borçlanmasıyla erken emeklilik


Kadınlar için 6 yıl erken emekli olmak mümkün. Bu durumun geçerli olması için doğum yapmadan önce SSK’da tescili olan ve doğum sonrasında iki yıl çocuğun sağ olup ama priminin yatmamış olması gerekmektedir. Bu sürede toplamda 6 yıla tekabül etmektedir.

Erkekler için askerlik borçlanması

Aynı şekilde işe gitmeden önce askerliğini tamamlamış olan erkekler işe girdikten sonraki askerlik borçlanması ile 1-2 yıl daha erken emekli olabilir.

Bağ-Kur’lunun erken emekli olabilme şartları

2008 yılından sonra Bağ-Kur primine bağlanan kişiler memur ve işçilerle aynı prosedüre göre emekli olabilir. Düzenlemeye son 7 yıl içerisinde 261 gün 4A statüsünde çalışan Bağkurlu ve Emekli Sandığına bağlı olan kişiler bu şekilde 2 yıl daha erken emekli olabiliyor.

10 yıl, 3600 günden emekli olma şartları

  • 9 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olmak,
  • 15 yıllık sigorta süresinin doldurulması,
  • 3600 prim günün ödenmesi,
  • Yaş şartlarının yerine getirilmesi (erkekler 55, kadınlar 54)
  • Prim günlerini dolduran erkekler 59, kadınlar 58 yaşında emekli olabilir.


Son Güncelleme: 10.08.2020 00:09
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