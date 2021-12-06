İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Erkeklerin uzak durması gerektiği 10 kadın tipi!

Genel olarak ilişkilerde uygun olmayan kişileri seçtiğimiz zaman ilişkinin sonu maalesef ki hüsranla bitmektedir. Bu sebepten dolayı bireyler hayatına alacağı kişileri belirlerken dikkatli seçimler yapmalıdır. Peki erkekler bu seçimleri yaparken neye dikkat etmelidir? Erkeklerin uzak durması gereken 10 kadın tipini bu yazımızda paylaştık. İşte detaylar...

06 Aralık 2021 Pazartesi 10:17
Erkeklerin uzak durması gerektiği 10 kadın tipi!
Takip Et:

Günümüz şartlarından ve insanların davranış biçimlerinden dolayı büyük heyecan ve tutku ile başlayan ilişkiler kısa sürüyor ve bunun yanı sıra hüzünlü sonlara neden olabiliyor. Bu yüzden bireylerin hayatlarına alacağı kişileri özenle seçmesi gerekiyor. Bunu en iyi yapmanın yolu ise kişinin ilişkide neyi aradığını bilmesi ve bu doğrultudan yürümesidir. Özellikle de erkekler ilişki odaklı düşünerek hayatlarına aldıkları kadınların özelliklerini göz ardı ediyorlar. Biz de bu yazımızda erkeklerin uzak durması gereken 10 kadın tipinden bahsettik. İşte konuya ilişkin detaylar…

Erkeklerin uzak durması gerektiği 10 kadın tipi

  • Sürekli flört halinde olan kadın
  • Evlilik meraklısı kadın
  • Aşırı ilgili kadın
  • Yapışkan kadın
  • Sosyal medya bağımlısı kadın
  • Çok konuşan kadın
  • Alışveriş meraklısı kadın
  • Duygu sömüren kadın
  • Sürekli taklit yapan kadın
  • Seksi silah gibi kullanan kadın

Sürekli flört halinde olan kadından neden uzak durulmalı?

Bir erkeğin ilişkiye başlamadan önce uzak durması gereken kadın tiplerinden biri sürekli flört halinde olan kadındır. Sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ilişki isteyen erkek bu tip kadınlardan uzak durmalıdır. Genel olarak baktığımızda erkekler, flört etmesini iyi bilen kadınlardan hoşlanırlar. Lakin bir erkeğin dikkatini çekebilmek amacı ile flörtöz davranan kadın başka erkeklere de aynı şekilde yaklaşabilir. Bu tarzda kadınlar ilk başlarda özgüveni yüksek gibi görünseler de aslında o kadar yüksek özgüvenleri yoktur.

Evlilik meraklısı kadından neden uzak durulmalı?

Eğer sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürlü bir ilişki istiyorsanız uzak durmanız gereken diğer bir tip ise evlilik meraklısı kadınlardır. Kişiler kendilerine göre doğru zamanları bulduğu vakitte evlilik planı yapmaya başlarlar. Lakin bazı kadınlar evlilik konusunda fazla ısrarcı davranabiliyorlar. Eğer ki daha ilk buluşmalarda karşınızdaki kadın size sürekli evlilikten bahsediyor ise bu onun evliliğe çok meraklı olduğu anlamına gelir.

Aşırı ilgili kadından neden uzak durulmalı?

Erkeklerin uzak durması gereken bir diğer kadın tipi ise aşırı ilgili kadındır. Fazla ilgi gösteren kadınlar genel olarak annecilik oynamayı severler. Bu yüzden de hayatınızın her alanında her konuya müdahale etmeye çalışırlar. Bu durumun giderek artması ya da sürekli yaşanması erkeği bir yerden sonra sıkmaya ve bunaltmaya başlar. Bu da sağlıksız bir ilişkinin temellerini atar.

Yapışkan kadından neden uzak durulmalı?

Eğer ki düzgün, huzurlu ve sağlıklı bir ilişkiniz olsun istiyorsanız yapışkan kadınlardan uzak durmanızda fayda var. Bu tip kadınlar genel olarak her adımını sizinle atmaya çalışır ve sürekli hayatınızın içinde olmaya gayret gösterirler. Bu da sizin özel alanınızı yok eder. Bu tip kadınlar ilişki yaşadığı erkekle birlikte oturur, onunla kalkar, onunla gider, hemen her işi yapışık şekilde birlikte yapmak isterler. Bu durumda erkelerin kendi başlarına yaşam şansları sıfırlanmış olur. Özgürlüğüne düşkün erkeklerin bu tip kadınlardan mutlaka uzak durması gerekmektedir.

Sosyal medya bağımlısı kadından neden uzak durulmalı?

Sağlıklı, düzenli ve uzun ömürlü bir ilişki isteyen erkek, sosyal medya bağımlısı kadınlardan uzak durmalıdır. Bu tip kadınlar hayatlarının her anını sosyal medya hesaplarından duyurmak isterler. BU yüzden de sürekli fotoğraf ve video çekme gayretine girerler. Özel hayatlarına ilişkin tüm anıları paylaşmaya çalışırlar. Bu tip kadınların karşısında sosyal medyadan uzak, özelini paylaşmayı sevmeyen erkekler olduğu takdirde sağlıklı bir ilişki olmaz.

Çok konuşan kadından neden uzak durulmalı?

Eğer sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürlü bir ilişki istiyorsanız çok konuşan kadınlardan da uzak durmanızda fayda var. Bazı kadınlar gereğinden fazla konuşur ve bu durum bir yerden sonra ilişkide sorunların çıkmasına neden olabilir. Özellikle de erkek konuşmayı pek sevmiyorsa ve karşısında çok konuşan bir kadın varsa bu ilişki uzun sürmez. Bir taraf artık sıkılmaya ve yürütememeye başlar.

Alışveriş meraklısı kadından neden uzak durulmalı?

İlişkinizin rayında ve sağlıklı yürümesini istiyorsanız alışveriş meraklısı kadınlardan da uzak durmanızda fayda var diyebiliriz. Bazı kadınlar için alışveriş yapmak hayatlarındaki en önemli şeydir. Sürekli indirimleri takip etmek, mağazaları gezmek, trendlerin peşinden koşmak onların yaşam tarzıdır. Bu tarz bir kadınla birlikte olan erkeğin de hayatı böyle geçer. Eğer ayak uyduramayacağınız bir yaşam stili ise uzak durmanız en iyisi olacaktır.

Sürekli taklit yapan kadından neden uzak durulmalı?

Bazı kadınlar konuşmalarında, tavırlarında ve hareketlerinde sürekli taklit yaparlar. Özellikle de bebek taklidi bazılarının vazgeçilmezidir. Bu tarz kadınlar anladıkları çoğu şeyi anlamamış gibi yaparlar. Bu da ilişkiyi tehlikeli sulara sokar.

Seksi silah gibi kullanan kadından neden uzak durulmalı?

Eğer sağlıklı, düzenli ve huzurlu bir ilişki arıyorsanız seksi silah gibi kullanan kadınlardan da uzak durmalısınız. Bir duygu alışverişi olan bu etkeni bazı kadınlar ödüle ya da cezaya dönüştürmeye çalışırlar. Eğer ki erkek güzel bir davranışta bulunduysa ödül olarak seksi önlerine koyarlarken yanlış bir şey yaptıklarında ise reddederek ceza vermeye çalışırlar. Bu durum ilişkiyi sağlıksız bir yola sokar.


Son Güncelleme: 06.12.2021 10:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IlişkiErkekKadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buzdolabındaki kötü koku nasıl giderilir? Buzdolabı kokusunu gideren doğal yöntemler
Buzdolabındaki kötü koku nasıl giderilir? Buzdolabı kokusunu gideren doğal yöntemler
Kredi ödemeleri aksatılınca emekli maaşına bloke konulabilir mi?
Kredi ödemeleri aksatılınca emekli maaşına bloke konulabilir mi?
Influencer nedir? Kimler Influencer olabilir?
Influencer nedir? Kimler Influencer olabilir?
İş sözleşmesinin tam olarak ne olduğunu biliyor muyuz? İş sözleşmesinin türleri ve örnekleri nelerdir?
İş sözleşmesinin tam olarak ne olduğunu biliyor muyuz? İş sözleşmesinin türleri ve örnekleri nelerdir?
Kentkart bakiye sorgulama nasıl yapılır? Kentkart türleri nelerdir?
Kentkart bakiye sorgulama nasıl yapılır? Kentkart türleri nelerdir?
Rüyada altın zincir görmek ne anlama gelir?
Rüyada altın zincir görmek ne anlama gelir?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Rüyada zincir görmek ne anlama gelir? Rüyada zincir görmek iyi mi kötü mü?
7 Aralık 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Aralık Salı at yarışı programı
TJK 6 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Buzdolabındaki kötü koku nasıl giderilir? Buzdolabı kokusunu gideren doğal yöntemler
Erkeklerin uzak durması gerektiği 10 kadın tipi!
Kredi ödemeleri aksatılınca emekli maaşına bloke konulabilir mi?
Influencer nedir? Kimler Influencer olabilir?
Kaya Akarsu kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
İnternet Editörleri ne kadar kazanıyor?İnternet Editör görevleri
Jeoloji Mühendisi ne kadar maaş alıyor?
Sigortalı işçinin sağlık hakkından yararlanma süresi ne kadar? İşçinin merak ettiği sağlık sigortası hakkında son detaylar belli oldu
Alakart aşçısı işi nedir? Alakart işçisi maaşları ne kadardır?
Netflix Heist – İnanılmaz Soygunlar belgeselin konusu nedir ?
Evde bakım maaşı yatan iller 6 Aralık 2021 Pazartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Kentkart bakiye sorgulama nasıl yapılır? Kentkart türleri nelerdir?
Netflix dizisi Nevertheless'in konusu nedir?
Netflix'de yayınlanan Önümüz Yaz adlı filmin konusu nedir? Önümüz Yaz dizi oyuncuları
Nikah başvurusu nasıl yapılıyor? Ücreti ne kadar? Hangi evraklar gerekli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.