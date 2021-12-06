Günümüz şartlarından ve insanların davranış biçimlerinden dolayı büyük heyecan ve tutku ile başlayan ilişkiler kısa sürüyor ve bunun yanı sıra hüzünlü sonlara neden olabiliyor. Bu yüzden bireylerin hayatlarına alacağı kişileri özenle seçmesi gerekiyor. Bunu en iyi yapmanın yolu ise kişinin ilişkide neyi aradığını bilmesi ve bu doğrultudan yürümesidir. Özellikle de erkekler ilişki odaklı düşünerek hayatlarına aldıkları kadınların özelliklerini göz ardı ediyorlar. Biz de bu yazımızda erkeklerin uzak durması gereken 10 kadın tipinden bahsettik. İşte konuya ilişkin detaylar…

Erkeklerin uzak durması gerektiği 10 kadın tipi

Sürekli flört halinde olan kadın

Evlilik meraklısı kadın

Aşırı ilgili kadın

Yapışkan kadın

Sosyal medya bağımlısı kadın

Çok konuşan kadın

Alışveriş meraklısı kadın

Duygu sömüren kadın

Sürekli taklit yapan kadın

Seksi silah gibi kullanan kadın

Sürekli flört halinde olan kadından neden uzak durulmalı?

Bir erkeğin ilişkiye başlamadan önce uzak durması gereken kadın tiplerinden biri sürekli flört halinde olan kadındır. Sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ilişki isteyen erkek bu tip kadınlardan uzak durmalıdır. Genel olarak baktığımızda erkekler, flört etmesini iyi bilen kadınlardan hoşlanırlar. Lakin bir erkeğin dikkatini çekebilmek amacı ile flörtöz davranan kadın başka erkeklere de aynı şekilde yaklaşabilir. Bu tarzda kadınlar ilk başlarda özgüveni yüksek gibi görünseler de aslında o kadar yüksek özgüvenleri yoktur.

Evlilik meraklısı kadından neden uzak durulmalı?

Eğer sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürlü bir ilişki istiyorsanız uzak durmanız gereken diğer bir tip ise evlilik meraklısı kadınlardır. Kişiler kendilerine göre doğru zamanları bulduğu vakitte evlilik planı yapmaya başlarlar. Lakin bazı kadınlar evlilik konusunda fazla ısrarcı davranabiliyorlar. Eğer ki daha ilk buluşmalarda karşınızdaki kadın size sürekli evlilikten bahsediyor ise bu onun evliliğe çok meraklı olduğu anlamına gelir.

Aşırı ilgili kadından neden uzak durulmalı?

Erkeklerin uzak durması gereken bir diğer kadın tipi ise aşırı ilgili kadındır. Fazla ilgi gösteren kadınlar genel olarak annecilik oynamayı severler. Bu yüzden de hayatınızın her alanında her konuya müdahale etmeye çalışırlar. Bu durumun giderek artması ya da sürekli yaşanması erkeği bir yerden sonra sıkmaya ve bunaltmaya başlar. Bu da sağlıksız bir ilişkinin temellerini atar.

Yapışkan kadından neden uzak durulmalı?

Sosyal medya bağımlısı kadından neden uzak durulmalı?

Eğer ki düzgün, huzurlu ve sağlıklı bir ilişkiniz olsun istiyorsanız yapışkan kadınlardan uzak durmanızda fayda var. Bu tip kadınlar genel olarak her adımını sizinle atmaya çalışır ve sürekli hayatınızın içinde olmaya gayret gösterirler. Bu da sizin özel alanınızı yok eder. Bu tip kadınlar ilişki yaşadığı erkekle birlikte oturur, onunla kalkar, onunla gider, hemen her işi yapışık şekilde birlikte yapmak isterler. Bu durumda erkelerin kendi başlarına yaşam şansları sıfırlanmış olur. Özgürlüğüne düşkün erkeklerin bu tip kadınlardan mutlaka uzak durması gerekmektedir.

Sağlıklı, düzenli ve uzun ömürlü bir ilişki isteyen erkek, sosyal medya bağımlısı kadınlardan uzak durmalıdır. Bu tip kadınlar hayatlarının her anını sosyal medya hesaplarından duyurmak isterler. BU yüzden de sürekli fotoğraf ve video çekme gayretine girerler. Özel hayatlarına ilişkin tüm anıları paylaşmaya çalışırlar. Bu tip kadınların karşısında sosyal medyadan uzak, özelini paylaşmayı sevmeyen erkekler olduğu takdirde sağlıklı bir ilişki olmaz.

Çok konuşan kadından neden uzak durulmalı?

Eğer sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürlü bir ilişki istiyorsanız çok konuşan kadınlardan da uzak durmanızda fayda var. Bazı kadınlar gereğinden fazla konuşur ve bu durum bir yerden sonra ilişkide sorunların çıkmasına neden olabilir. Özellikle de erkek konuşmayı pek sevmiyorsa ve karşısında çok konuşan bir kadın varsa bu ilişki uzun sürmez. Bir taraf artık sıkılmaya ve yürütememeye başlar.

Alışveriş meraklısı kadından neden uzak durulmalı?

İlişkinizin rayında ve sağlıklı yürümesini istiyorsanız alışveriş meraklısı kadınlardan da uzak durmanızda fayda var diyebiliriz. Bazı kadınlar için alışveriş yapmak hayatlarındaki en önemli şeydir. Sürekli indirimleri takip etmek, mağazaları gezmek, trendlerin peşinden koşmak onların yaşam tarzıdır. Bu tarz bir kadınla birlikte olan erkeğin de hayatı böyle geçer. Eğer ayak uyduramayacağınız bir yaşam stili ise uzak durmanız en iyisi olacaktır.

Sürekli taklit yapan kadından neden uzak durulmalı?

Bazı kadınlar konuşmalarında, tavırlarında ve hareketlerinde sürekli taklit yaparlar. Özellikle de bebek taklidi bazılarının vazgeçilmezidir. Bu tarz kadınlar anladıkları çoğu şeyi anlamamış gibi yaparlar. Bu da ilişkiyi tehlikeli sulara sokar.

Seksi silah gibi kullanan kadından neden uzak durulmalı?

Eğer sağlıklı, düzenli ve huzurlu bir ilişki arıyorsanız seksi silah gibi kullanan kadınlardan da uzak durmalısınız. Bir duygu alışverişi olan bu etkeni bazı kadınlar ödüle ya da cezaya dönüştürmeye çalışırlar. Eğer ki erkek güzel bir davranışta bulunduysa ödül olarak seksi önlerine koyarlarken yanlış bir şey yaptıklarında ise reddederek ceza vermeye çalışırlar. Bu durum ilişkiyi sağlıksız bir yola sokar.