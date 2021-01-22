Erkeklerin kadınlarda beğendiği özellikler nelerdir?

Erkekler kadınları incelediğinde birçok farklı özelliğe dikkat ederler. Bir kadının erkeklerin gözünde çekici olabilmesi için belli özelliklere sahip olması gerekir. Erkeklerin kadınların üzerinde beğendiği 10 özelliğin neler olduğu merak eden konular arasında yerini almış durumda.

Popüler inanışın aksine, erkeklerin yalnızca kadının görünüşüne göre karar verdiği görüşü yanlıştır. Erkekler, kadınlar gibi tamamen farklı özelliklere dikkat etmelidir. Bir erkeğin ondan hoşlanmasını isteyen kadınlar bu özelliklere dikkat etmelidir.

Erkeklerin hoşlandığı 10 kadın özelliği nelerdir?

Erkeklerin kadınlar üzerinde en sevdiği 10 özelliği şu şekilde listeleyebiliriz;

Dağınık saçlar

Yemek yiyen kadın

Sevgi göstermek

İlk mesajı atmak

Makyajsız yüz

Uzun etek

Hafif bir göbek

Çıplak ayak

Gözlük

Espri yapmak

Erkeklerin kadınlarda hoşlandığı dağınık saç özelliği

Erkeklerin kadınlarda sevdiği darmadağınık saçlar en popüler özelliklerden biridir. Kadınlar sadece erkeklere güzel görünmek için kuaför salonlarında saatler geçirirler. Ama erkekler darmadağınık saçı kadınlardan daha çok sever. En doğal saç şekli, dalgalı ve hafif dağınıktır, erkekler tarafından daha çok sevilir. Erkekler her zaman doğallığı sever.

Erkeklerin kadınlarda hoşlandığı yemek yeme özelliği

Erkeklerin kadınlar hakkında sevdiği beslenme özelliği en popüler özelliklerden biridir. Popüler inanışın aksine diyet yapan kadınlar erkeklerin sevmediği bir şeydir. Aksine sağlıklı bir iştahı olan ve yemekten çekinmeyen kadınlar erkekler için daha ilgi çekicidir. Tabii ki, erkekler için oburluk sınırına kadar yemek yemek tatsızdır. Bu ayrıma dikkat edilmelidir.

Erkeklerin kadınlarda hoşlandığı sevgi göstermek özelliği

Erkeklerin kadınlarda sevgisini gösterme olması özelliği en popüler özelliklerden biridir. Erkekler her zaman kadınlardan sevgi ve ilgi ister. Tabii ki, bu hiçbir noktada kucağına atlama olarak görülmemelidir. Erkeklerin dışarı çıkarken el ele tutuşmaları, onlarla gurur duyulduğunu hissettirebilmek çok önemlidir.

Erkeklerin kadınlarda hoşlandığı ilk mesajı atma özelliği

Erkeklerin kadınlarda sevdikleri ilk mesajı gönderebilmeleri en popüler özelliklerinden biridir. Erkekler de en az kadınlar kadar ilgi görüyor. Kadınlar ilk mesajı erkeklerden beklerken, erkekler de aynı şekilde hissediyor. Elbette bu durum sürekli olmamalı. Ancak ilk mesajı birkaç duygusal cümleyle gönderen kadınların her zaman erkekler için özel bir yeri vardır.

Erkeklerin kadınlarda hoşlandığı makyajsız bir yüz özelliği

Erkeklerin kadınlarda sevdiği yüz makyajının olmaması en popüler özelliklerden biridir. Popüler inanışın aksine, erkekler her zaman doğal kadınları sever. Bir kadının en doğal ve makyajsız hali erkekler için en güzelidir. Bu nedenle bir erkeğin dikkatini çekmesi için makyajsız görmesi çok etkileyici olacaktır.

Erkeklerin kadınlarda hoşlandığı uzun etek giyme özelliği

Erkeklerin kadınlarda beğendiği uzun etek giyme özelliği en popüler özelliklerinden biridir. Uzun etek giyen kadınlar, erkeklerin gözünde mini etek giyen kadınlardan bir adım önde. Uzun etek erkeklere bir sır verir. Bu hayali durum erkekleri kadınları daha çok sevdiriyor.

Erkeklerin kadınlarda hoşlandığı hafif bir göbek özelliği

Erkeklerin kadınlarda sevdiği hafif göbek en sevilen özelliklerden biridir. Kadınların karın kaslarına sahip olduğu ve adonisin erkekleri cezbettiği fikri aslında doğru değil. Şaşırtıcı bir şekilde, erkekler hafif karınlı kadınları çok daha çekici buluyor.

Erkeklerin kadınlarda hoşlandığı çıplak ayak özelliği

Erkeklerin kadınlarda beğendiği çıplak ayak özelliği en popüler özelliklerden biridir. Çoğu erkek için çıplak bir kadın ayağı oldukça seksidir. Ancak birçok erkek, evlenene kadar bir kadının çıplak ayaklarını göremez.

Erkeklerin kadınlarda hoşlandığı gözlük takma özelliği

Erkeklerin kadınlarda beğendiği gözlük kullanma özelliği en popüler özelliklerinden biridir. Gözlük takan kadınlar, takmayan kadınlardan çok daha çekici. Erkekler gözlüklü kadınları daha meraklı, seksi ve daha gerçekçi buluyor.

Erkeklerin kadınlarda hoşlandığı espri yapma özelliği

Erkeklerin kadınlarda beğendiği şaka yapma yeteneği en popüler özelliklerden biridir. Erkekler için komik bir kadının yeri her zaman ayrıdır. Bir kadın bir erkeği güldürebilirse, mutlaka kalbinde yer alacaktır. Mizah duygusu olan bir kadın, erkek stresini azalttığı için bağ kurmayı kolaylaştırır.