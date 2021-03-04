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Erkeklerin evlilikten korkma nedenleri sıralandı

Türkiye’de birçok insan evlilik hayali kurarken bazıları ise evlilikten korkuyor. Korkan kişiler ise genelde erkekler oluyor. Evlilikten kaçan insanlar genelde sorumlulukların artmasından ve sahip olduklarından vazgeçme korkusundan dolayı kaçıyor. Peki, erkeklerin evlilikten başka nedenlerden dolayı istemediği nedenler var mı? Haberin detaylarında.

04 Mart 2021 Perşembe 08:01
Erkeklerin evlilikten korkma nedenleri sıralandı
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Evlilik konusu erkekler için de kadınlar içinde birçok anlam içermektedir. Kadınlar evliliğe daha bağlı gözükürken erkekler ise özgürlüklerine düşkün kişilermiş gibi gözükürler. Erkekler bu özgürlüklerini evlilikle kaybetmek istemezler.

Erkeklerin evlilikten korkmalarının birçok nedeni vardır. Bu nedenler 1o madde ile açıklanabilmektedir. Erkeklerin evlilikten korkmalarının 10 nedeni şu şekilde sıralanmıştır;

-Başka ilişkilerden vazgeçme fikri.

-Evlendikten sonra başkalarına his besleme düşüncesi.

-Evlendikten sonra boşanma düşüncesi.

-Etrafında bulunan olumsuz evlilikler.

-Özgürlüklerinden vazgeçme korkusu.

-Evlilik yaşantılarında mutsuz olma korkusu.

-Doğru kişiyle evlenip evlenmediği düşüncesi.

-Gece hayatından uzak kalınması.

-Cinsel hayatın olumsuz yönde ilerlemesi.

-Sorumluluk korkusu

Bu maddelerin en başında yer alan başka ilişkilerden vazgeçme fikri, erkeklerde evlenme fikrinden korkmasına neden olmaktadır. Erkekler, farklı ilişkiler içerisinde olmaktadır çoğunlukla. Farklı kadınlarla farklı yaşantılar sürmek genel olarak erkeklerin tercih ettiği bir yaşam şeklidir. Evlendikten sonra hayatında tek bir kadının olması ve sorumluluklarının artması her erkek için olumlu bir durum değildir. Bu durum erkeklerin evlilik kurumundan çok korkmasına ve evliliklerin olumsuz ilerlemesine neden olmaktadır.

Erkeklerin evlenmekten korkmalarının nedenlerinden biri de evlendikten sonra bir başka kadına his besleme durumudur. Bu durum erkekleri evlilikten korkmasına neden olmaktadır. Erkeklerin, evlilikten kaçmasına neden olan bir başka kişiye his besleme maddesi, her ülkede görülen nedenlerden biridir. Erkekler, aşık olarak evlendikten sonra aşık oldukları kadın dışında bir başka kadına aşık olma durumundan dolayı fazlasıyla çekimser olabilmektedir. Evlilik kurumunun genelde aşkı öldürdüğünü söylemeleri ve durumun düzelmeyecek bir boyuta gelmesi erkekleri, evlilikten uzak tutmaya neden olacak şeylerden biridir.

Erkeklerin evlilik kurumundan uzak durmasının nedenlerinden biri de evlendikten sonra boşanma sürecidir. Başlı başına her evlenen çiftin korku duyduğu boşanma süreci bazılarını daha çok tedirgin etmektedir. Boşanma durumundan sadece erkekler değil kadınlarda fazlasıyla korkmaktadır. Kadınlar ve erkekler hiçbir zaman boşanmakla biten bir evlilik kurumunun içerisine girmek istemezler. Erkeklerde, boşanma sürecinden korktukları için evlenmeye sıcak bakmazlar.

Erkeklerin evlenmekten korkmasının nedeni de etrafında bulunan evliliklerin olumsuz ilerlemesidir. Evlilikten korkan erkekler, etrafında bulunan evli erkeklerin, evliliklerin olumsuz olduğunu gördükçe evlilikten daha çok kaçmaktadır. Erkekler, çevresinde olumsuz evlilikler gördükçe, evleneceği zaman kendisinin de olumsuz bir evlilik sürdüreceğini sorgulamaya başlar. Bu nedenlerden dolayı da evlilikten uzak dururlar. Erkeklerin evlilikle barışmasının nedenlerinden biri de etrafında bulunan olumlu süren evlilikler olabilmektedir.

Erkeklerin evlilik kurumundan korkmasının bir diğer nedeni de özgürlüklerinden vazgeçme korkusudur. Erkekler, sahip olduğu hayatı evlendikten sonra kaybedeceğini düşünür ve sahip olduklarından vazgeçmemek için evlilikten uzak dururlar.  Sahip olduklarından vazgeçme konusu, sıkça görülen konulardan biridir. Erkekler, hayatlarının renkli geçmesinden hoşlanır ve bunu sürdürmek isterler. Bu yaşam tarzını severek ilerleten erkekler, evlendikten sonra sakin bir hayatı istemeye bilirler. Bu durumda erkeklerin evlilikten uzak durmasına neden olmaktadır.

Genel olarak evlilik kurumunda büyük bir sorun olan ve boşanmalara neden olan evlilik yaşantısından mutsuz olma nedeni büyük yıkımlara neden olmaktadır. Erkeklerin evlilikten mutsuz olacağı düşüncesi, erkeklerin evliliğe bir adım geride durmasına neden olmaktadır. Erkekler, evliliklerinde mutlu bir yaşantı sürmek isterler. Bu yüzden evlilik konusunda mutsuz olma ihtimalini düşünerek geri planda kalmayı düşünürler. Bu durum doğru bir eş ile olumlu yöne geçebilmektedir.

Erkeklerin evlilikten korkmasının bir diğer nedeni ise doğru kişiyle evlenip evlenmedi düşüncesidir. Bu neden, evlilik kurumunun çok fazla sorgulanmasına neden olmaktadır. Erkekler, evlenseler de doğru kişiyle evlenip evlenmediği düşünerek kendilerini çıkmaza sokabilirler. Bu düşünce, erkeklerin evlilikten korkmasına neden olmaktadır.

Evlilik kurumundan kaçan erkeklerin, evliliğe soğuk bakmasının bir diğer nedeni ise gece hayatından uzak kalmaktır. Evlenmeden önceki yaşantısı renkli olan kişiler, evlilik sürecinde bu renkli hayattan uzaklaşacağı düşüncesine kapılıp, evlilikten kaçabilmektedir.

Erkeklerin evlilikten korkmasına neden olacak bir diğer neden ise cinsel hayatın olumsuz yönde ilerlemesidir. Cinsel hayat korkusu, erkekleri evlilikten uzaklaştıracak konulardan biridir. Erkekler için cinsel hayat önemli bir unsurdur. Tek eşli bir hayat sürmek istemeyen erkekler, cinsel hayatın tek düze hale gelmesinden rahatsız duyabilir ve evlilikten uzaklaşabilirler.

Erkeklerin evlilikten korkmasına neden olan en önemli konulardan biride sorumluluk korkusudur. Erkeklerin evlilik kurumuna soğuk bakmasının nedenlerinden biri olan sorumluluk konusu, fazlasıyla işlenen bir konudur. Erkekler, hayatlarının her döneminde fazla bir sorumluluk üstlenmeyi sevmezler. Evlilik kurumu ise birer sorumluluk yumağıdır. Erkekler ise bu sorumluluktan kaçmak için evlenmeyi tercih etmezler.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 08:01
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Anahtar Kelimeler:
ErkeklerEvlilikSorumlulukEvlilikten KorkmakKadınlar
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