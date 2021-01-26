Erkek saçı satılır mı? Saç satmak günah mı?

Uzun saçlarını satmak isteyenlerin hangi koşullarda saçlarını satabileceğine dair kriterler bulunuyor. Bu kriterler arasında saçın uzunluğu var çünkü saçın çıt çıt gibi bir hale gelebilmesi için belirli bir kısmı gidiyor bu durumda yeterli uzunluğa sahip olmayan saçlarda düzgün bir peruk oluşturamayacağını gösteriyor. İstenilen ortalama uzunluk ise 40-70 cm aralığındadır. Saç satın alınan yerlerde bir diğer kriter ise saçın doğallığından yana olmaları, perma, boya gibi doğallığın bozulmasına sebep olacak işlemlerden çok doğal saç tercih etmekteler. Bir diğer unsur ise saçın bakımlı olması yani çok fazla kırık, yıpranmış saçı tercih etmiyorlar. Bu sebeple genç yaştaki uzun saçlı birinin saçı yaşlı birinin saçından daha çok tercih ediliyor. Kısacası uzun, dalgalı, ince telli, dayanıklı, bakımlı, işlem görmemiş saçları bulunan bireyler saç satın alan firmaların aranan kriterlerine uymaktadır.

Uzun saçların satılmasındaki fiyatlandırma

Uzun, dalgalı, ince telli, dayanıklı, bakımlı, işlem görmemiş saçları bulunan bireylerin saç alan yerlerin kriterlerine uyan saçlarını ortama kg üzerinden fiyatı 1000- 5000 tl arasında değişen fiyattan satabilmektedir. Genel olarak 200 tlden başlayan fiyatlarda kuaförlerin belirlediği fiyat ve saçın özelliği çok önemlidir. Bakımlı bele kadar uzanan kırıksız, yıpranmamış bir saç için fiyat 5000 liraya kadar çıkabilmektedir. Fiyatlar genel olarak İstanbul, Ankara, İzmir perukçularında diğer yerlere oranla daha yüksektir.

İllere göre saç alamı yapabilen kuaförler

İstanbul

• Kuaför Ada

• Yıldız Saç Bakım Merkezi Derin Kuaför

• Paradise Hakan Kuaför

• Sude Saç ve Kişisel Bakım Merkezi

İzmir

• Alsancak’ta bulunan perukçular

• Karşıyaka’daki bazı kuaförler

Ankara

• Deniz Cilt Bakım ve Peruk

• Aktaş Bayan Kuaförü

• Kızılay’da bulunan çoğu kuaför • Kızılay’da bulunan çoğu kuaför

Bu verilen yerlerin alıp almaması merkezlerin kararına kalmış bir durumdur kesin alırlar garantisi verilemez.

100 gram saç ne kadar?

İster kadın saçı için olsun ister erkek saçı için olsun doğal saç bulmak iyice zorlaşmaya başladı. Yurtdışından gelen gerçek saçların fiyatları oldukça yüksek. Saçlarını değiştirmek isteyenler için peruk, postiş, ek saç gibi işlemlerde kullanılan doğal saçların 100 gramı 2 bin 500 liradan başlıyor. Ayrıca doğal saçlardan kaynak yaptırmak isteyenlerin kaynağa 3- 4 ayda bir bakım yaptırması gerekiyor. Böylelikle bir senede saça harcanılan miktar için 30 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

Peruk yapımı

Belirli hastalıklar sebebiyle saçlarını kaybeden, kellik sorunu yaşayan, az ve yetersiz saça sahip olan bireyler peruklara yöneliyorlar. Doğal saçtan yapılan peruklar ustaların elinde önce düzeltiliyor uzunluğu kısalığına göre kısaltılıyor veya ayrılıyor ardından peruk filesine geçirilerek müşterilere sunuluyor. Peruk haline gelen saçlar satışa;

• At kuyruğu

• Bob peruk

• Çıt çıt setleri

• Dalgalı perçemi olmayan

• Düz modeller

• Kâkül ve perçem

• Medikal ürün olan geniş maşalı peruk

• Yanları perçemli olan peruklar olarak kategorilere ayrılıyor.

Boyalı saçların satışı yapılabilir mi?

Boyalı saçların satışının yapılıp yapılamayacağı saçın yıpranmışlık seviyesine göre değişmektedir. Doğal saçlar kolaylıkla boya işlemi görebilirken, boyalı saçların bir başka boya işleminde zarar görme ihtimali çok yüksektir. Bu sebeple öncelikle uzman kişilerin bakması gerekmektedir. Yani saçlarınızı satmak istediğiniz yer boyanın düzgün yapılmış ve saçı hiç yıpratmamış olma durumunda saçı satın alabilir ama yıpranmış ve boyalı bir saç durumunda olması koşulunda almama ihtimali yüksektir.

Saç satmak günah mı?

Diyanetin yaptığı açıklamaya göre kadınların saçlarını satması ve peruk takması caiz değildir. Ama bu durum doğal saç için geçerlidir. Deve tüyünden, naylondan veya suni herhangi bir şeyde peruk takmalarına dair bir sorun yoktur. Bu koşullarda doğal saçın satılması, başkasının takılması yasak olarak tanımlanmaktadır.