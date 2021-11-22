Erkek hazır giyim modelistleri ne kadar kazanıyor?

Günümüzde hazır giyime ilgi bir hayli yüksek. Vatandaş hazır giyim konusunda birçok farklı çeşit ürünle karşılaşsa da ürünün kaliteli ve ekonomik olmasına dikkat ediyor. Bu sebeple birbirleriyle yarışır durumda olan hazır giyim tekstil mağzaları, ürünlerini göz önüne çıkarmak için mankenlerle çalışıyor. Bazıları reklamlar sayesinde ürünü geniş kesimlere tanıtıyor.

Ürünlerin tanıtımı için kullanılan mankenler de büyük görevler üsteniyor. Hazır giyim modelistleri, çeşitli kıyafetleri deneyen ve poz veren kişiler olarak görev yapıyor. Peki hazır giyim modelisti olabilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor? Kişi, erkek hazır giyim modelisti olmak için en az lise mezunu olma şartı aranıyor.

Erkek giyim modelisti aylık ortalama maaşı 3 bin 350 TL olarak belirleniyor. En düşük erkek hazır giyim modelisti maaşı 2 bin 286 TL olurken en yüksek ise 4 bin 750 TL olarak belirileniyor.