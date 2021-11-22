Erkek hazır giyim modelistleri ne kadar kazanıyor?

Günümüzde hazır giyime ilgi bir hayli yüksek. Vatandaş hazır giyim konusunda birçok farklı çeşit ürünle karşılaşsa da ürünün kaliteli ve ekonomik olmasına dikkat ediyor. Bu sebeple birbirleriyle yarışır durumda olan hazır giyim tekstil mağzaları, ürünlerini göz önüne çıkarmak için mankenlerle çalışıyor. Bazıları reklamlar sayesinde ürünü geniş kesimlere tanıtıyor.
Erkek giyim modelisti aylık ortalama maaşı 3 bin 350 TL olarak belirleniyor. En düşük erkek hazır giyim modelisti maaşı 2 bin 286 TL olurken en yüksek ise 4 bin 750 TL olarak belirileniyor.
Son Güncelleme: 22.11.2021 22:00