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Erkek berberi maaşı ne kadar? Erkek berberi ne iş yapar?

Kendisine gelen müşterilerin saç ve sakal kesimini ve bakımını yapan kişiye erkek berberi adı verilir. Peki erkek berberi maaşı ne kadar? Erkek berberi ne iş yapar? İşte yanıtları...

23 Kasım 2021 Salı 06:12
Erkek berberi maaşı ne kadar? Erkek berberi ne iş yapar?
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Türkiye’nin yüzyıllardır devam eden geleneksel mesleklerinden birisi olan erkek berberleri, günümüzde de iş arayanların gözdesi olan mesleklerden bir tanesidir. Kendisine gelen müşterilerin saç ve sakal kesimlerini ve bakımların yapan kişi olan erkek berberlerinin ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptığı insanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki erkek berberi maaşı ne kadar? Erkek berberi ne iş yapar?

Erkek Berberi Maaşı Ne Kadar?

Erkek berberi, Türkiye’de halen merak edilen mesleklerden bir tanesidir. Bir erkek berberi aylık ortalama 3.760 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük erkek berberi maaşı 2.826 TL, en yüksek erkek berberi maaşı ise 4.800 TL’dir. Bu maaş berberin işletmesine gelen müşteri sayısına ve kullandığı ürünlerin kalitesine göre değişiklik gösterebilir.

Erkek Berberi Ne İş Yapar?

Erkek berberi olmak isteyen kişiler erkek berberlerinin ne gibi işler yaptığını merak etmektedir. İşte erkek berberlerinin yaptığı işler:

- Çalışılan alanın temizliğini sağlamak,

- Araç ve ekipmanların bakımını sağlamak,

- Müşteri kayıtları tutmak,

- Müşteriyi karşılamak,

- Müşteriye rahat bir ortam hazırlamak,

- Müşterinin önerilerini değerlendirmek,

- Saç/sakal bakımına ilişkin önerilerde bulunmak,

- Müşteriyi yapılacak işleme göre hazırlamak,

- Sakalı kesmek, düzeltmek, bıyığı düzeltmek,

- İstenmeyen kılları temizlemek,

- Saç yıkamak,

- Saç ve saç derisini kontrol etmek,

- Saç kesmek,

- Kimyasal malzemeleri hazırlamak,

- Saçı, sakalı, bıyığı boyamak ,

- Saça röfle yapmak,

- Saça kalıcı şekil vermek (perma, defrize),

- Saça son şeklini vermek

Erkek berberleri geleneksel bir meslek olması dolayısıyla genellikle çıraklıktan başlayan bir meslektir. Fakat günümüzde intenet siteleri üzerinden erkek berberi iş ilanları da yayınlanmaktadır. Gerekli şartları sağlayan kişiler İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan erkek berberi iş ilanlarına başvuru yapabilirler.


Son Güncelleme: 23.11.2021 06:12
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