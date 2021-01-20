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Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi! Kalbine ateş ederek intihar etti!

Diyarbakır'da yaşanan olayda erkek arkadaşının kalp krizi geçirdiğini öğrenen bir bayan hastane koridorunda kalbine ateş ederek intihar etti.

20 Ocak 2021 Çarşamba 13:14
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi! Kalbine ateş ederek intihar etti!
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Acı olay dün akşam Diyarbakır'da yaşandı.

Gelen haberlere göre ilde yaşayan bir kişi akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi ve 112 sağlık personeli tarafından özel bir hastaneye getirilerek yoğun bakımda tedavisine başlandı.

Talihsiz adam hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.Bu esnada erkek arkadaşının hastane koridorunda bekleyen Derman B isimli kadın acı haberi aldı.

Koridordaki banklarda oturan kadın bir süre sonra çantasında taşıdığı silahını çıkardı ve kendi kalbine doğru ateşledi.Genç kadın hemen tedavi altına alınırkeni durum polise ihbar edildi.

Olay yerine gelen ekipler kamera görüntülerini inceleyerek olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

İntihar anları ise hastanenin kameralarında dakika dakika yansıdı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 20.01.2021 13:14
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKalp Krizi
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