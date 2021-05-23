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Erkam Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın meslegi ne? Erkan Yıldırım’ın hayatı, biyografisi, özgeçmişi

Sedat Peker, 23 Mayıs Pazar günü yayınladığı videoyla gündemde yer aldı. Yayınladığı videoda Binali Yıldırım'ın oğlu olan Erkan Yıldırım hakkında iddialarda bulundu. Videoyu izleyenler Erkan Yıldırım'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Erkan Yıldırım kimdir? Bu haberimizde Binali Yıldırım'ın oğlu olan Erkan Yıldırım'la ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Erkan Yıldırım'ın hayatı...

23 Mayıs 2021 Pazar 18:21
Erkam Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın meslegi ne? Erkan Yıldırım’ın hayatı, biyografisi, özgeçmişi
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Sedat Peker’in yayınlandığı videolar ve iddialar ardından Erkan Yıldırım’ın kim olduğu merak edildi. Erkan Yıldırım kimdir?

Binali Yıldırım, 1976 yılında Semiha Yıldırım ile evlendi ve Erkan ve Bülent adında iki oğlu ve Büşra adında bir kızı oldu. Erkan Yıldırım, 2012 yılında İlknur Yıldırım ile birleşti. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Erkan Yıldırım'ın düğününe şahit oldu. Çift, bu evlilikten Asen ve Erhan adlı iki çocuğu dünyaya getirdi.

Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım ve kız kardeşi Bahar Büşra Yıldırım, 2002 yılının başlarında Derin Denizcilik Denizcilik Denizcilik ve Ticaret Ltd. Şti .’yi ortaklaşa kurdu.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:21
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