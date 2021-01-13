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Eren Bülbül operasyonu nedir, nerede yapılıyor?

2017 yılında Trabzon'da PKK'li teröristleri ihbar eden ve bu sırada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül anısına düzenlenecek olan operasyonlara Eren Bülbül'ün ismi verildi. Bakan Soylu'nun duyurusu ile Eren Bülbül Operasyonları başladı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 01:06
Eren Bülbül operasyonu nedir, nerede yapılıyor?
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan Eren Bülbül operasyonunun ne olduğu ve nereye düzenlendiği vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Eren Bülbül Operasyonları Yıldırım Operasyonları ardından başlatılmıştır.

Eren Bülbül Operasyonları nedir?

10 Ocak tarihinde teröristlerle mücadele amacı ile Yıldırım Operasyonları başlatılmıştı. Bitlis’te gerçekleşen Yıldırım Operasyonlarına Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Koruyucu Timleri katılmıştı. Bu operasyonlarla 153 teröristin etkisiz hale getirildiği, 707 sığınak, mağara gibi bölgelerin keşfediliği ve operasyonda 1071 personelin görev aldığı açıklanmıştır.

Yıldırım Operasyonlarının ardından Eren Bülbül anısına Doğubeyazıt ile Çaldıran arasında gerçekleşecek olan Eren Bülbül Operasyonları başlatıldı. Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyonlar ile Tendürek Dağı’nda bulunan teröristler etkisiz hale getirilecek.



Son Güncelleme: 13.01.2021 01:06
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Anahtar Kelimeler:
ErenbülbülOperasyon
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