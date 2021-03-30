Eren-12 Güleşli operasyonu nerede yapılıyor? Eren-12 Güleşli operasyonu kaç askerle devam ediyor?

Şınak ve Siirt illerinde 1317 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Eren-12 Güleşli operasyonu 2 ilde başlatıldı.

Şınak ve Siirt’te “Eren-12 Güleşli” operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör örgütünün yurt içinden tamamen temizlenmesi amacıyla başlatılan Eren Operasyonlarına bir yeni operasyon daha eklendi.

Operasyon kapsamında Şınak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komanda, Polis Özel Hareket ve Güvenlik Korucu timlerden oluşan 1317 personel, 83 operasyonel tim görevlendirildi.

11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren operasyonlarında 75 işbirlikçi yakalanarak, 421 mağara, depo ve sığınak imha edildi. Çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yıldırım Operasyonları’nın ardından Eren Operasyonları, Tendürek bölgesinde 1071 personelin katıldığı Eren-1 Tendürek Operasyonu ile başladı. Ardından 2 bin 24 personelin katılımıyla Eren-2 Lice Operasyonu başlatıldı.

Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonuna ise 1040 personel katılım sağladı. Eren 4-5 beraber başlatıldı. Eren-4 Karlıova-Varto Operasyonu’nda ise 1620 personel katılırken, Eren-5 Bagok’ta ise 2 bin 550 personel görev aldı.



Bitlis ve Siirt illerinde “Eren-6 Mergelo” Operasyonu 1453 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Tunceli’de 1062 personelin görevlendirildiği “Eren-7 Mercan-Munzur” Operasyonu metrelerce karın arasında gerçekleştirildi. Hatay, Osmaniye ve Gaziantep illerinde ise 1670 personelin katılımıyla “Eren-8 Amanoslar” operasyonu yapıldı.