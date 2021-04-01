Ereğli'de kaybolan genç kız vurulmuş halde ölü bulundu

Acı olay bugün Konya Ereğli'de kırsal bir alanda boş bir arazide yaşandı.

Gelen bilgilere göre Ereğli'de ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren 20 yaşındaki Bahriye Buket ,İlhan, geçtiğimiz gün akşam evine dönmeyince ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.Genç kızı arama çalışmaları devam ederken, İlhan'ın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen B.B isimli genç polise başvurdu ve İlhan'ın intihar ettiği bilgisini paylaştı.

Hareket geçen ekipler olayın gerçekleştiği bölgeye gittiler ve başından vurulmuş vaziyette genç kızın cansız bedenini buldular.Olay sonrasında ekipler genç kızın erkek arkadaşı olduğunu iddia eden B.B ve ardaşı S.Ş ve babası A.Ş isimli kişiler ekipler tarafından gözlatına alındı.

Öte yandan genç kızın sanal alemde hesabından yaptığı bir paylaşımı ortaya çıktı. Genç paylaşımında “Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim. Kim ne derse desin çok uğraştım” ifadelerini kullandığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.