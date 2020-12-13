İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Son Dakika
'Yok artık' dedirten olay! T.C...
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında 2 işçi göçük altında kaldı
Son Dakika
Ankara'da feci olay! İnşaat alanında...
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
Ankara'da inşaat alanında toprak kayması...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

Erdal Eren kimdir, kaç yaşında idam edildi, neden idam edildi?

Türk tarihinin en utanç verici olaylarından birisi olan 12 Eylül darbesinde bir çok insan canından oldu, bu insanların arasında daha 17 yaşında bir genç olan Erdal Eren de bulunuyordu , tarihi araştıran herkes Erdal Eren'in kim olduğunu merak ediyor. Erdal Eren kaç yılında idam edildi, kaç yaşındaydı vatandaş merak edip araştırıyor. Erdal Eren idam edildikten sonra onu hakkında yazılan şarkılar ve sözler herkes tarafından merak ediliyor.

13 Aralık 2020 Pazar 18:18
Erdal Eren kimdir, kaç yaşında idam edildi, neden idam edildi?
Takip Et:

12 Eylül darbesinin ardından 17 yaşında idam edilen Erdal Eren, darbenin 40. yılında tekrar gündeme geldi. 13 Aralık 1980'de idam edilen Eren, kanlı darbenin unutulmayan yaralarından.

Erdal Eren Kimdir?

Erdal Eren, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisi olduğu dönemlerde aynı zamanda Yurtsever Devrimci Gençlik Deneği'nin de üyesiydi. 30 Ocak 1980'deYurtsever Devrimci Gençlik Deneği üyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Sinan Suner, MHP'li Bakan Cengiz Gökçek'in koruması olan Süleyman Ezendemir tarafından vurularak öldürüldü. Bunun üzerine Sinan Suner'in öldürülmesini protesto etmek isteyen bir grup, 2 Şubat 1980 günü bir gösteri düzenledi ve göstericiler arasında Erdal Eren de bulunuyordu. Düzenlenen gösteride 24 kişi gözaltına alındı ve gösteri esnasında çıkan çatışmada er Zekeriya Önge hayatını kaybetti. Er Zekeriya Önge'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Erdal Eren, yargılandı ve suçu onandı. Bir askeri inzibat erini öldürme suçundan hüküm giyen Erdal Eren için idam kararı verildi. Ancak Erdal Eren'in idamı için iddialara göre yaşı tutmuyordu. Zira ailesi Erdal Eren'i nüfusa yaşı büyük olarak yazdırdığını belirtmişti ve fizyolojik olarak 18 yaşından küçük olduğu ve gerçek yaşının tespiti için kemik grafilerinin çekilerek tıbbi tespit yapılması istendi. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu ise "doğum tarihinde bir ihtilaf olmadığı" kararını verdi ve Erdal Eren için verilen idam cezasını onayladı ve 19 Mart 1980 senesinde idama mahkum edildi. Erdal Eren, idam edilmeden 16 saat önce kendisini ziyaret eden gazeteciler Savaş Ay ve Emin Çölaşan'a, "avukatıyla görüştürülmediğini, 18 yaşının altında olmasına rağmen idam edilmek istendiğini, yaşının 18'den küçük olduğunu tespit edecek olan kemik testi yapılması talebinin kabul edilmediğini, vurduğu söylenen jandarma erine çok uzaktan ateş açtığını ama otopside yakın atışla öldüğünün kanıtlandığını, kendisini ibret olsun diye asacaklarını ve ölümden korkmadığını" söyledi. Erdal Eren'in mezarı Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

 Erdal Eren Neden İdam Edildi?

2 Şubat 1980 senesinde Ankara ilimizde yapılan gösteriyi dağıtmak isteyen jandarma eri Zekeriya Önge'yi  silahla vurarak öldürmekle suçlanan Erdal Eren 19 Mart 1980 tarihinde idama mahkûm edildi. 12 Eylül Darbesinden sonra Milli Güvenlik Konseyi tarafından onanan karar, 13 Aralık 1980 Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde infaz edildi.

Erdal Eren'in İdamı Üzerine Söylenen Sözler

Anısına bestelenen şarkılar

Edip Akbayram, "Metrisin Önü"

Sezen Aksu, Son Bakış (sözleri Aysel Gürel'e, bestesi Onno Tunç'a ait)

Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen

Duman (müzik grubu), Kolay Değildir

Teoman, İki Çocuk (Teoman, Erdal Eren'in akrabası olduğunu Cnn Türk'te Ahmet Hakan'a açıklamıştır.)

Teoman, On Yedi

Mor ve Ötesi, Darbe

Grup Yorum,

Selda Bağcan, Edip Akbayram, Büyü (Gülten Akın'ın şiirinden bestelenmiştir.)

Gına, Kırmızı Halı

Saian Sakulta Salkım, Suç

Ali Ekber Eren, Ankara Adı Kara

Ali Asker, Şu Metrisin Önü

Ümmü Şen, Nenni

Film ve diziler

Hatırla Sevgili isimli dönem dizisin de Erdal Eren'in acıklı hikâyesi ne de yer verilmiştir. 6 Haziran 2008 yılında çekilen yapımın final bölümünde  Erdal Eren'in idamı konu edilmiştir.Zincirbozan adlı sinema filminde Erdal Eren'in idam sahnesi canlandırılmıştır.Oğlunuz Erdal adlı belgesel film Sinan Suner, Zekeriya Önge, Erdal Eren ve Ercan Koca'nın öyküsü üzerinden Türkiye'nin 1977-1984 arasındaki dönemini anlatır.

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 18:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DarbeErdal Eren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
'Yok artık' dedirten olay! T.C kimlik No'su ile test yaptırdılar
Kayseri'de bulunan tarihi Gön Han turizme kazandırılacak
Kayseri'de bulunan tarihi Gön Han turizme kazandırılacak
Çanakkale Boğazı köprü çalışmaları sonrasında yeniden trafiğe açıldı
Çanakkale Boğazı köprü çalışmaları sonrasında yeniden trafiğe açıldı
Elazığ'da silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti
Elazığ'da silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti
İstanbul'da bir sürücü hakimiyetini kaybedip markete daldı
İstanbul'da bir sürücü hakimiyetini kaybedip markete daldı
20 metrelik uçurumda 15 saat mahsur kaldılar
20 metrelik uçurumda 15 saat mahsur kaldılar

Popüler Haberler

Kahin Baba Vanga'nın 2021 kehanetleri ne? 2021'de neler olacak?
Göz kapağı estetiği hakkında bilgi 2020
Şifresiz Alanya BJK Jestyayın Taraftarium24 şifresiz yayınları var mı? Alanyaspor - Beşiktaş beIN Sports 1 canlı yayın izleme ve maç bilgileri
Kahin Nostradamus'un 2021 kehanetleri ne? Nostradamus'a göre 2021'de neler olacak?
Futbolda Bay geçmek ne demektir? Bay geçmenin anlamı
TRT 1 Tövbeler olsun dizisi ne zaman final yapacak?
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
Erdal Eren kimdir, kaç yaşında idam edildi, neden idam edildi?
Bir Başkadır Gülbin kimdir? Tülin Özen kimdir?
Emanet dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Kamu ve özel bankalarında faiz indirimi, 18 banka faiz oranlarını düşürdü! İşte yeni faiz oranları
Kömür yardımı sorgulama nasıl yapılır? Kömür yardımı kimlere yapılır?
SGK'dan sigorta girişi olan kişilere 801 TL ödeme!
MSÜ Hava Harp Okulu Hangi Puan Türüne Kaç Puan İstiyor?
Edho oyuncuları filmi Aman Reis Duymasın ne zaman vizyona girecek? Aman Reis Duymasın fragmanı yayınlandı
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Amerika'da bir adam kalkmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı
Bir Başkadır Hayrunnisa kimdir? Bige Önal kimdir?
John Wick 4 filmi ne zaman vizyona çıkacak, tarih belli oldu mu?
Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Hafta sonu alkol yasağı saat kaça kadar devam ediyor? Tekel Bayileri kapalı mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.