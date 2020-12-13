Erdal Eren kimdir, kaç yaşında idam edildi, neden idam edildi?

12 Eylül darbesinin ardından 17 yaşında idam edilen Erdal Eren, darbenin 40. yılında tekrar gündeme geldi. 13 Aralık 1980'de idam edilen Eren, kanlı darbenin unutulmayan yaralarından.

Erdal Eren Kimdir?

Erdal Eren, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisi olduğu dönemlerde aynı zamanda Yurtsever Devrimci Gençlik Deneği'nin de üyesiydi. 30 Ocak 1980'deYurtsever Devrimci Gençlik Deneği üyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Sinan Suner, MHP'li Bakan Cengiz Gökçek'in koruması olan Süleyman Ezendemir tarafından vurularak öldürüldü. Bunun üzerine Sinan Suner'in öldürülmesini protesto etmek isteyen bir grup, 2 Şubat 1980 günü bir gösteri düzenledi ve göstericiler arasında Erdal Eren de bulunuyordu. Düzenlenen gösteride 24 kişi gözaltına alındı ve gösteri esnasında çıkan çatışmada er Zekeriya Önge hayatını kaybetti. Er Zekeriya Önge'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Erdal Eren, yargılandı ve suçu onandı. Bir askeri inzibat erini öldürme suçundan hüküm giyen Erdal Eren için idam kararı verildi. Ancak Erdal Eren'in idamı için iddialara göre yaşı tutmuyordu. Zira ailesi Erdal Eren'i nüfusa yaşı büyük olarak yazdırdığını belirtmişti ve fizyolojik olarak 18 yaşından küçük olduğu ve gerçek yaşının tespiti için kemik grafilerinin çekilerek tıbbi tespit yapılması istendi. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu ise "doğum tarihinde bir ihtilaf olmadığı" kararını verdi ve Erdal Eren için verilen idam cezasını onayladı ve 19 Mart 1980 senesinde idama mahkum edildi. Erdal Eren, idam edilmeden 16 saat önce kendisini ziyaret eden gazeteciler Savaş Ay ve Emin Çölaşan'a, "avukatıyla görüştürülmediğini, 18 yaşının altında olmasına rağmen idam edilmek istendiğini, yaşının 18'den küçük olduğunu tespit edecek olan kemik testi yapılması talebinin kabul edilmediğini, vurduğu söylenen jandarma erine çok uzaktan ateş açtığını ama otopside yakın atışla öldüğünün kanıtlandığını, kendisini ibret olsun diye asacaklarını ve ölümden korkmadığını" söyledi. Erdal Eren'in mezarı Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Erdal Eren Neden İdam Edildi?

2 Şubat 1980 senesinde Ankara ilimizde yapılan gösteriyi dağıtmak isteyen jandarma eri Zekeriya Önge'yi silahla vurarak öldürmekle suçlanan Erdal Eren 19 Mart 1980 tarihinde idama mahkûm edildi. 12 Eylül Darbesinden sonra Milli Güvenlik Konseyi tarafından onanan karar, 13 Aralık 1980 Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde infaz edildi.

Erdal Eren'in İdamı Üzerine Söylenen Sözler

Anısına bestelenen şarkılar

Edip Akbayram, "Metrisin Önü"

Sezen Aksu, Son Bakış (sözleri Aysel Gürel'e, bestesi Onno Tunç'a ait)

Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen

Duman (müzik grubu), Kolay Değildir

Teoman, İki Çocuk (Teoman, Erdal Eren'in akrabası olduğunu Cnn Türk'te Ahmet Hakan'a açıklamıştır.)

Teoman, On Yedi

Mor ve Ötesi, Darbe

Grup Yorum,

Selda Bağcan, Edip Akbayram, Büyü (Gülten Akın'ın şiirinden bestelenmiştir.)

Gına, Kırmızı Halı

Saian Sakulta Salkım, Suç

Ali Ekber Eren, Ankara Adı Kara

Ali Asker, Şu Metrisin Önü

Ümmü Şen, Nenni

Film ve diziler

Hatırla Sevgili isimli dönem dizisin de Erdal Eren'in acıklı hikâyesi ne de yer verilmiştir. 6 Haziran 2008 yılında çekilen yapımın final bölümünde Erdal Eren'in idamı konu edilmiştir.Zincirbozan adlı sinema filminde Erdal Eren'in idam sahnesi canlandırılmıştır.Oğlunuz Erdal adlı belgesel film Sinan Suner, Zekeriya Önge, Erdal Eren ve Ercan Koca'nın öyküsü üzerinden Türkiye'nin 1977-1984 arasındaki dönemini anlatır.