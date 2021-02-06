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Erciyes kayak tutkunları ile doldu taştı!

Dünya üzerinde en çok tercih edilen kayak bölgelerinden birisi olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi üzerine yoğun bir ilgi var, pistler doldu taştı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:01
Erciyes kayak tutkunları ile doldu taştı!
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Yurtdışından gelen turistler ve konaklama izin belgelerine sahip olan Türkiye vatandaşları tarafından yoğun ilgi gören Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi uzun zaman sonra ilk defa böyle bir doluluk gördü.

 

Koronavirüs nedeniyle son zamanlarda pek seyahat edilemediği için turist sayısında azalma görülen Erciyes üzerine son birkaç gündür büyük bir ilgi var. Yabancı turistlerin genellikle Ukrayna, Rusya ve Polonya gibi ülkelerden geldiği düşünülüyor. Birçok ilimizden de tatilini kayak yaparak değerlendirmek isteyen çeşitli vatandaşlarımız soluğu Erciyes’te buldu. Dağ otellerinde doluluk oranının %100’e ulaştığı bildirildi.



Son Güncelleme: 06.02.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
ErciyesErciyes Kış Sporları Ve Turizm MerkeziKayakTurizm
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