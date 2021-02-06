Erciyes kayak tutkunları ile doldu taştı!

Yurtdışından gelen turistler ve konaklama izin belgelerine sahip olan Türkiye vatandaşları tarafından yoğun ilgi gören Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi uzun zaman sonra ilk defa böyle bir doluluk gördü.

Koronavirüs nedeniyle son zamanlarda pek seyahat edilemediği için turist sayısında azalma görülen Erciyes üzerine son birkaç gündür büyük bir ilgi var. Yabancı turistlerin genellikle Ukrayna, Rusya ve Polonya gibi ülkelerden geldiği düşünülüyor. Birçok ilimizden de tatilini kayak yaparak değerlendirmek isteyen çeşitli vatandaşlarımız soluğu Erciyes’te buldu. Dağ otellerinde doluluk oranının %100’e ulaştığı bildirildi.

