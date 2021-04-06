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EOKA ve ENOSİS nedir, ne demek, ne anlama geliyor, açılımı nedir?

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde sıklıkla kullanılan EOKA ve ENOSİS'in ne olduğu merak ediliyor. Diziyi izleyen pek çok kişi, EOKA ve ENOSİS nedir, ne demek, ne anlama gelir, açılımı nedir? soruları araştırılıyor.

06 Nisan 2021 Salı 01:23
EOKA ve ENOSİS nedir, ne demek, ne anlama geliyor, açılımı nedir?
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs’ta sıklıkla kullanılan EOKA ve Enosis kelimeleri merak edilmeye başlandı. Dizide terör örgütü olan EOKA ve Enosis merak edilirken kelimelerin açılımları da araştırılanlar arasında yerini aldı.

EOKA nedir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde adı geçen ilk örgüt olan EOKA açılım olarak Ethniki Organosis Kyprin Agoniston’dur. Türkçesi ise, Kıbrıslıların Milli Mücadele Örgütü’dür. Bu topluluk Kıbrıs’ın Britanya sömürgesinden kurtularak Yunanistan’a bağlanmasını istemektedir.

Enosis nedir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde adı geçen diğer örgüt olan Enosis ise ilk olarak İngilizlerden daha sonrasında da Türklerden kurtularak Kıbrıs’ın Yunanistan’a katılmasını isteyen bir örgüttür.

EOKA açılımı nedir?

1963 yılında Kıbrıs’ta yaşayan Türklere saldırılar yapan EOKA örgütü 1971 yılında Enosis’i gerçekleştirerek EOKA birliğini kurdu.

20 Aralık 1963 yılında EOKA, Kıbrıs Türklerine silahlı saldırılar düzenlemeye başladı. Yapılan baskınlar sonucunda 363 Kıbrıs Türkü ölürken 174 Kıbrıslı Rum hayatını kaybetmiştir. İlk etapta 30 Türk köyü saldırı altına alınırken ilerleyen süreçlerde 103 köy saldırıya uğradı.

Köylüler göç ederken, Ayvasıl bölgelerinde Türklere yapılan saldırılar sonucunda 14 günlük bebekler bulunurken aynı zamanda 70 yaşında ki yaşlı insanların toplam 21 cesedine ulaşılmıştır.

Lefkoşa’nın Kumsal bölgesinde 11 kişinin öldürüldüğü saldırılarda öldürülenlerden 4’ü Kıbrıs Türk Kuvvetlerinde görevli Dr. Binbaşı Nihat İlhan, eşi ve çocuklarıdır. İlhan evinde katledildikten sonra, eşi Mürüvvet hanım banyo küvetinde ve çocukları Kutsi ve Hakan öldürülmüştür. Baskının yapıldığı ev ilerleyen yıllarda Barbarlık Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

 

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 01:23
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