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EOKA açılımı nedir? EOKA terör örgütü lideri kim?

Dış İşleri Bakanlığı’nda EOKA terör örgütünün kuruluş yılını kutlayan Kıbrıs Rum Yönetimine tepki geldi. Bu tepkinin ardından EOKA açılımı nedir, EOKA terör örgütü lideri kim soruları gündem oldu.

03 Nisan 2021 Cumartesi 17:51
EOKA açılımı nedir? EOKA terör örgütü lideri kim?
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi EOKA terör örgütünün 66’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayınlandı. Yayınlanan mesaja Dış İşleri Bakanlığı’nda tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür” sözlerine yer verildi. Bu açıklamanın ardından EOKA terör örgütü merak konusu oldu.

EOKA açılımı nedir?

EOKA “Ethniki Organosis Kipriaoü Agönos” olarak bilinir. Örgütün sloganı ise Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütüdür.

EOKA örgütü lideri kimdir?

EOKA terör örgütü Kıbrıs’ta Makarios liderliğinde Türk halkını yok ederek adanın Yunanistan’a katılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

7 Mart 1953 yılında Kıbrıs Başpiskoposu Makarios önderliğinde kurulan örgüt ilk kez 20 Aralık 1963 yılında Kıbrıs Türklerine silahlı saldırılarda bulundu. Korkunç saldırılar sonucunda 363 Kıbrıs Türk’ü hayatını kaybetti.



Son Güncelleme: 03.04.2021 17:51
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Anahtar Kelimeler:
EokaKıbrısTerör Örgütü
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