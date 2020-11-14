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Enişteden baldıza kargolu şantaj!

İstanbul'da anlaşamadığı eşinden ayrılmak isteyen bir kadına eniştesi kendisine benzeyen müstehcen kadın fotoğrafları göndererek eşinden ayrılırsa bu fotoğrafları sanal alemde yaymakla tehdit etti

14 Kasım 2020 Cumartesi 16:09
Enişteden baldıza kargolu şantaj!
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İstanbul Sarıyer'de yaşanan olayda anlaşamadığı eşinden boşanmak isteyen bir kadın eniştesi tarafından müstehcen fotoğraflarının sanal alemde yayınlanması tehdidine maruz kaldı.

İlçede yaşayan ve ismi D.K olan bir kadın geçimsizlik sebebiyle eşinden boşanmaya karar verdi. Kadının ve eşinin akrabaları boşanma kararına rağmen her defasında çifti barıştırma istedi.

D.K tüm barıştırma çabalarına rağmen boşanma kararının kesin olduğunu belirtti. Yaşanan bu süreçten sonra D.k'nın ablası ile evli olan  E.D boşanmak isteyen D.K'nın bu kararını duyunca genç kadını eve davet etti ve D.K'yı tehdit etti. E.D 'Bu adama bak, bu adam zavallı. Bakmazsan senin resimlerin elimde seni her yerde rezil ederim' şeklinde konuşarak şantaj yapmaya başladı.

EVİNE KARGO İLE GÖNDERDİ

D.K eniştenin söylediklerine inanmayarakl evden ayrıldı. Daha sonra enişte E.D yaklaşık 10 gün sonra D.K'ya benzeyen başka bir kadının müstehcen fotoğraflarını genç kadını evine kurye ile gönderdi.

 Uğradığı şantaj karşısında karakola giden genç kadın eniştesi E.D. hakkında şikâyetçi oldu.

3 YIL HAPİS İSTEMİ

Şikayet sonrası harekete geçen savcılık enişte E.D hakkında inceleme başlattı. Savcılık yürüttüğü soruşturma ile eniştenin genç kadını bir başkasının müstehcen fotoğraflarıyla tehdit ettiğini belirledi ve enişte hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

E.D'nin yargılanmasına önümüzde ki süreçte başlanacak


SABAH

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 14.11.2020 16:09
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulTehditEnişteden şantaj
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