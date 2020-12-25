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Engin Nurşani hastalığı neydi, neden öldü,kaç yaşındaydı, ne kanseriydi?

Türk Halk Müziğinin başarılı sanatçısı Engin Nurşani tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

25 Aralık 2020 Cuma 15:53
Engin Nurşani hastalığı neydi, neden öldü,kaç yaşındaydı, ne kanseriydi?
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 1,5 yıldır özel hastanede gırtlak tedavisi gören Engin Nurşani 36 yaşında hayatını kaybetti.

Memleketi aslen Gaziantep olan sanatçı küçük yaşlarda Almanya’nın Krefeld ilçesinde yaşamaya başladı. Babası halk ozanı olarak tanıdığımız Ali Nurşani önek alarak müziğe hevesleniyor.  Babası müsaade etmese de Nurşani gizlice kendini bu yeteneğine yönelterek 2003 yılında babasından habersiz çıkarttığı albüm ile tanılan Engin Nurşani müzik hayatına tam anlamıyla başlayarak kariyerini bu yönde devam ettirdi.  Genç sanatçı yoluna Türk Halk Müziğine adayarak devam ederken amansız hastalığa yakalandı. Gırtlak kanseri olduğunu öğrenen Nurşani müziğe geri döneceğini belirterek aramızdan ayrıldı. 1,5 yıldır uzak kalarak mücadele etmeye devam etti.  25 Aralık 2020 sabah saatlerinde ise yaşamını yitirdiğini bilgisi geldi.



Son Güncelleme: 25.12.2020 15:53
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Anahtar Kelimeler:
Engin NurşaniAli NurşaniGırtlak Kanseri
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