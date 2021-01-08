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Engellilerin hangi hakları vardır? 2021 Engelli hakları

Gündemde büyük yankı uyandıran Engellilerin hangi hakları vardır? Engelli hakları ile ilgili olarak merak edilen 8 Ocak 2021 Cuma günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Engellilerin hangi hakları vardır? Engelli hakları ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 8 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde derledik.

08 Ocak 2021 Cuma 20:46
Engellilerin hangi hakları vardır? 2021 Engelli hakları
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%40 Oranında ve %40 Oranının Altındaki Engelli Vatandaşlara Tanınan Haklar:

%40 ve %40’ ın altında olan özürlü vatandaşlar için düzenlenen 5378 sayılı Engelliler Yasası çerçevesinde bir takım haklar belirtilmektedir:

*Erken Emeklilik,

*18 yaşını doldurmuş olan %40 ve altı özürlü vatandaşa uygun koşullar hesaplanarak ona göre bir maaş bağlanmaktadır,

*Sosyal hayat içerisinde ve Kimlik kartı için sunulacak olan bir takım kolaylıktan yararlanır,

*3’ üncü derece vergi indirimi,

*Özürlü bireylerin bakımlarını sağlayan kişilere aylık olarak engelli bakım maaşı verilmektedir ama eğer bakan kişi sigortalı bir çalışan ise bu maaştan yararlanamamaktadır,

*Okuma çağındaki engelli bireyler için eğitim ve öğrenim hakkı. Eğitim ve öğrenim hakkını biraz açmak gerekirse:

 -42’inci Madde: Devlet, durumları gereğince özel eğitime tabi tutulması gereken topluma göre tedbirlerini alır. Özürlü kişilerin temel eğitim ve öğretim ilkeleri kapsamında genel eğitim, mesleki eğitim ve özel öğretim bölümlerinden ders almalarına hakları vardır.

-5378 sayılı Engelliler Kanunu 5’ inci maddesi: Hiçbir gerekçe ile engelli bireylerin eğitim ve öğrenim görmesinin önüne geçilemez. Engelli çocuk, genç ve yetişkinler için farklılıkları ile özel durumlarının göz önünde bulundurularak, bütünleşen bir ortamda ve engelli olmayan bireyler ile eşit bir şekilde imkan sağlanmalıdır.

-Duygusal, ruhsal, fiziksel ve zihinsel davranış ve konuşma gibi aktivitelerde güçlük çekmekte olan engelli kişilerin, engellerini ortadan kaldırma ya da olabildiğince en aza indirmek adına, sahip oldukları yetenek ve aktivite gücünü en yüksek seviyelere getirebilmek, kendi bakımı, yapabileceklerini fark etmesi, içinde yaşadıkları topluma adapte olabilmeleri ve özgür bir şekilde yaşayarak mesleki yeteneklerini geliştirmek adına kurulan eğitim ve öğretim merkezlerine rehabilitasyon merkezi denmektedir. Aktif olarak uygulanmakta olan yönetmenliğin 29’ uncu maddesi kapsamında;

*Özürlü bireyin, sağlık kurumları tarafından verilen belgede %20 seviyesinde bir özrü bulunduğunun sonuçlanmış halinde özürlü birey özel eğitim programı tarafından değerlendirmesinin yapılmasının ardından eğer belge içinde eğitim desteği alması da isteniyor ise, özürlü bireyler kurumların koyduğu aylık ücret ile 1 ayda 4 saat grup halinde eğitim görmesi ve 1 ayda 8 saat bireysel derse tabi tutulması, örgün eğitim hayatına devam edeceğinin ise evrak haline getirilerek bildirilmesi gereklidir. Özürlü bireyler herhangi bir eğitim programından muaf tutulamaz ayrıca işitme özrü bulunan öğrenci gireceği meslek lisesine sınavsız bir şekilde girebilmektedir.

*Yüksek Öğretim Kurumlarının onayı ile özürlü öğrenci herhangi bir üniversite sınavına tâbi tutulmadan Güzel Sanatlar Üniversitesine gidebilir.

*Açık öğretim aracılığı ile ders alan öğrenciler sınav harç parası gibi ücretleri ödemekten muaftır,

*Yerleştirileceği KYK yurtlarında öncelikli olarak hak sahipleridir,

*Eğer özrü okula gidemeyeceği kadar ağırsa, engelli bireyin evde eğitim görmesine hak tanınmaktadır. Evde öğretimden yarar sağlamak isteyen aile bireyleri ise; Rehberlik ve Araştırma Merkezi ilen görüşmeli, gerekli evrak ve dokümanları ayarlayarak başvuru işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Verilecek olan eğitim ise tamamen öğrencinin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

2020 Yılında Yenilenen Engelli Hakları:

*Kurumsal alanlarda yapılacak olan indirimler,

*% 3 ev faturalarında indirim,

*Tayin olma hakkı,

*Erkenden emekli olmak,

*Ulaşım alanlarında yararlanabileceği indirimler,

*Kamusal alanlarda indirimler,

*Sosyal yardım,

*Özürlü olan bireyler için ebeveynlik hakkı,

*Özürlü olan bireyler için çalışma  hakkı,

*Alınacak olan araçlarda indirim,

*Tıbbi ilaç ve benzeri malzemelerin alımında yardım,

*Müze ve benzeri kamusal alanlara girme hakkı,

*Eğitim ve Öğretim hakları,

*KPSS ve EKPSS adlı sınavlara giriş yapabilmek,

*Emlak vergisinde indirim,

*TOKİ çekilişlerine katılma ve yararlanma hakkı,

*Devlet tiyatrolarında indirimler,

*Özürlü spor ve sporculuk hakları,

*Muayene olurken öncelik olarak girme hakkı,

*İş sahibi olmak ve çalışmak için düzenlenen haklar,

*Belediye tarafından yapılacak olan hizmetlerden yararlanma hakkı,

*KDV’ den muaf tutulma hakkı,

*Fizik tedavisi için yardım,

*Özrü bulunan bireyler için uygun koşulların sağlandığından emin olunan korumalı iş yerleri,

*Orta öğretim kapsamında yapılan ortak sınavlardan muaf olmak,

*Konut vergilerinden muaflık, gümrük vergilendirmelerinden muaflık,

*İletişim şirketleri tarafından düzenlenen engelli vatandaşlara özel indirimler,

Özrü Bulunan Kişilerin Özel Sektör Kapsamında Hakları:

Yapılan düzenlemeler ve kanun gereğince %40 ve üzeri özürlü raporu bulunan kimse kanunen hastalık olsa dahi engelli sayılır. Özel sektörler kapsamında ise %50’ nin üzerinde çalışanı bulunan özel sektörlerde, işçilerin %4’ ü engelli bireylerden oluşmalıdır.

Özrü Bulunan Kişilerin Kamu Sektörü Kapsamında Hakları:

Kamu sektöründe özürlü bireyler için kadro açılır ve bu kişiler kamu sektöründe çalışma imkânından yararlanır. İstihdam hakları, nöbet, tayin, izin, mesai saatleri, gibi bir çok hakka sahiptir. 50 ve 50’ nin üzerinde çalışanı bulunan kamuda da özelde olduğu gibi %4’ lük bir kısmı engelli bireylerden oluşmalıdır. Başvurular İŞKUR’ dan yapılabilir.

Özürlü Bireylerin Emekliye Ayrılma İşlemleri:

Özür oranına göre emeklilik farklılık göstermektedir:

*1991 senesinin Ağustos ayının öncesinde 12 seneden fazla sigorta girişi olan engellilerin ne kadar oranla engelli oldukları fark etmez; 15 sene, 3. 600 net ücret aldıkları günün olması gerekir.

*2003 senesinin Ağustos ayının sonrasında sigorta girişi bulunan 2. Seviye özürlü bireylerin süreleri 18 sene, 4. 440 net ücret alınan günün ardından emekli olurlar.

*Özür seviyesi 3. Seviyede olanlar ise 20 sene, 4. 400 net ücret alınan günün ardından emekli olurlar.

Özürlü Bireylere Yapılmakta Olan Destekler:

Yapılan destekler ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrım ise Maddi ve sosyal şeklindedir.

Maddi destekler:

*Aylık erzak gereksinimlerine destek,

*Aylık olarak ödenen maaş tutarı,

*Eğitim ve öğretim neticesinde özel dersler,

*Araç alımı için yapılan yardımlar,

*Isınma ihtiyacı için yakacak malzeme desteği,

*Kalacak yer ve yiyecek içecek ihtiyacının giderilmesine yönelik yardımlar,

*Kişiye ve eve bakım destekleri,

*İlaç gibi birçok sağlık malzemesinin alınması için yapılan destekler.

Vardır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlerin web sayfasına girerek tüm destekleri detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Sosyal destekler:

Sosyal destekler ise Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kaymakamlıklar ve Vakıflar Müdürlüğü gibi kurumlar tarafınca yapılmaktadır.

*Bir aile yakını, arkadaş v.b. kişi tarafından bakım gören engelli bireyin bakıcısına maaş bağlanır,

*Bir işte çalışamayacak, özrü çalışmasının önüne geçen özürlü bireye maaş bağlanması.

Özürlü Bireyler İçin Kurulan Vakıflar:

Özürlü bireylere lazım olan yardımcı olacak olan araçlar sosyal güvenlik kurumları tarafınca ödenmektedir. Maddi açıdan geride olan özürlü bireyler için İl veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunarak onlara lazım olan sosyal ve maddi ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Eğer bazı durumlar karşılanamıyorsa bu aşamada özel vakıflar devreye girer ve engelli bireyin ihtiyacı karşılanır.

Engelli Bireylerin Kişilerin Maaşı Ne Kadardır:

%40 ile %69 oranları arasında veya üzerinde bulunan özürlü bireyler için aylık olarak belirlenen maaş 509, 00 Türk Lirasından zamlanarak 536. 00 Türk Lirasına çıkartmıştır(Sigortalı çalışan olan özürlü kişiler bu maaştan yararlanamaz). Evde bakımını üstlenen kişiye verilen maaş ise 2020 yılı itibari ile 1. 544,00 Türk Lirasıdır. Maaşlar ise doğum tarihinin son rakamına göre yatmaktadır. Yatma şekli:

0 ve 5 ile bitenler her ayın 5’ inde,

1 ve 6 ile bitenler her ayın 6’ sında,

2 ve 7 ile bitenler her ayın 7’sinde,

3 ve 8 ile bitenler her ayın 8’ inde,

4 ve 9 ile bitenler ise her ayın 9’ unda maaşlarını alacaktır.



Son Güncelleme: 08.01.2021 20:46
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