Engelliler Hangi İşlerde Çalışabilirler? Engel Durumuna Göre Hangi İşler Yapabilirler?

Engelliler Engel Durumuna Göre Hangi İşlerde Çalışabilir?

Engelliler hangi işlerde çalışabilir sorusu iş hayatına atılmak isteyen engelli bireyler tarafından merak edilmektedir. Herhangi bir engeli olan bireylere girmek istedikleri iş hayatına yardımcı olunması için kolaylıklar ve avantajlar sunuluyor. Mevzuata göre engellilerin görev alacağı işlerde bu kanuna göre düzenlenmektedir.

İş Kanunu Kapsamında Engelli Kime Denir?

İş Kanunu kapsamında engelli niteliği taşıyacak kişilerin doğuştan veya daha sonraki zamanlarda bedensel, zihinsel, duyusal ve sosyal yeteneklerinde kısıtlanan kişilere ve bu kısıtlanma oranının da en az %40 olduğu kimseler diyebiliriz. Bulunduğu sağlık durumundan dolayı yaşamını devam ettirmekte zorluklar yaşayan kişiler, istihdam edilerek daha kolay geçimlerini sağlamalarına yardımcı olunması için düzenlemeler yapılmıştır. Kanun uyarınca engellilere özel kadrolar açılmaktadır. Son düzenlemelere göre belli sayıda çalışanı bulunan işletmeler engelli personel kadrosu açmak zorundadırlar. Bunların yanında engellilere sosyal alanlarda çeşitli indirimlerde bulunmaktadır. Engelliler bu imkanlardan faydalanabilmektedir. Engellilere yönelik vergi indirimleri vardır. ÖTV’den muaf tutularak araç alımları kolaylaşmıştır. Engellilere erken emeklilik hakkı gibi önemli haklarda mevcuttur.

Belirli şartlar sağlandığı durumlarda işyerlerinde engelli çalıştırılması zorunlu tutulmaktadır. İş Kanunu 30’uncu maddesi kapsamında aynı il sınırları içinde bir işletme en az 50 işçi çalıştırıyorsa bu durumda engelli işçi de çalıştırmak zorundadır. Özel sektöre ait olan bu işletmelerde çalışan sayısının en az yüzde 3’üne denk gelecek şekilde engelli istihdamı yapılmalıdır. Yüzde hesabının yapılması esnasında şayet sonuç küsuratlı çıkıyorsa bu durumda yarım ya da sonrasındaki tutara yuvarlama yapılmalıdır. Önek olarak çalışan sayısının yüzde 3’ü temel alındığında sonuç yüzde 5,56 çıkıyorsa bu durumda işletmenin 6 engelli kişi çalıştırması gerekmektedir.

Engelli İşçi Çalıştırmayanlara Cezai İşlem Uygulanır Mı?

Engelli işçi çalıştırmamanın cezası alınan kararlarla kanunlaştırılmış bulunmaktadır. İşletmelere engelli işçi çalıştırmadıkları durumda idari para cezası kesilmektedir. Bu cezanın ücreti her yıl değişkenlik göstermektedir. Bu cezanın uygulanması için aynı şehir içerisinde tek ya da birden fazla işletmede işletme sahibi olan kişiler 50’den fazla personeli olduğu halde engelli işçi çalıştırmıyor ya da yapılacak olan hesaptan daha düşük oranda engelli personel istihdam ediyorsa bu durumda, cezai işlem uygulanmaktadır. Engelli işçi çalıştırma hesabında il sınırları temel alınmaktadır. Bundan dolayı Türkiye sınırları içinde şube sahibi olan işletmeler için ülke genelindeki şubelerindeki çalışan sayıları toplu olarak hesaplanmaz. En önemli nokta il sınırlarındaki şubelerinde çalışan işçi sayısıdır.

Engelli Statüsündeki Kişiler Hangi İşlerde Çalışabilirler?

Engelli kişiler yer altı ve su altı işlerde çalıştırılamazlar. Bundan dolayı yer altı ve su altı olarak faaliyetlerini yürüten işletmeler engelli personel çalıştıramazlar. Böyle bir zorunluluk olmasa bile bu tür işletmelerde engelli işçi çalıştırılamaz. Bu iş tanımlarının yanı sıra engellilerin sağlık raporları dikkate alınmaktadır. Engel durumlarına bakılarak engeli olan kişilerin hangi meslek kolları belirtilmiştir. Her engellinin engel durumu aynı olmadığından dolayı engelli kişi hangi işte çalışıp çalışmayacağına engel oranına göre yani sağlık raporundaki orana göre istediği işe girecektir. Önek olarak gözlerinden %40 engeli olan biriyle ellerinde %40 engel olan biri aynı işte çalışamazlar. Çalışacakları işler farklılık göstermektedir.

Bu durumu belirleyen en önemli faktör engel raporudur. Tam donanımlı hastanelerden alınan engelli raporları kişinin hangi işlerde çalışıp çalışmayacağını da uygunluk durumunda belirtmektedir. Bu durumdan dolayı engelli işçi çalıştırmak isteyen işletme sahipleri kişinin engel durumuna ve oranına göre onu görevlendirmelidir. Engelli bireylere istihdam sağlanması durumunda bunlara dikkat edilmelidir. Engelli bireyler özel sektörden ayrı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilmektedirler. Engelli kişiler devlet memuru olabilirler. Eğitim durumlarına göre açılan kadrolara bağlı olarak başvuru yapabilirler. Engelli raporları ise belirli sürelerde yenilenmelidir. Bu raporlar sürekli kullanılacak belgeler değillerdir. Engellilik oranı kişinin sürekli artan bir rahatsızlığından kaynaklı olarak artabilir. Ancak iyileşme durumu da görüldüğü takdirde rapor yenilenmesi gereklidir.