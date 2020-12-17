İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...

Engelliler Hangi İşlerde Çalışabilirler? Engel Durumuna Göre Hangi İşler Yapabilirler?

Her geçen gün zorlaşmakta olan hayat şartlarından dolayı engelli bireyler geçim sıkıntısı yaşadıkları için hangi işlerde çalışabileceklerini araştırmaya başladı. Hangi işletmeler engelli işçi çalıştırabilir? Engellilere verilen çalışma hakları nelerdir?

17 Aralık 2020 Perşembe 09:12
Engelliler Hangi İşlerde Çalışabilirler? Engel Durumuna Göre Hangi İşler Yapabilirler?
Takip Et:

Engelliler Engel Durumuna Göre Hangi İşlerde Çalışabilir?

Engelliler hangi işlerde çalışabilir sorusu iş hayatına atılmak isteyen engelli bireyler tarafından merak edilmektedir. Herhangi bir engeli olan bireylere girmek istedikleri iş hayatına yardımcı olunması için kolaylıklar ve avantajlar sunuluyor. Mevzuata göre engellilerin görev alacağı işlerde bu kanuna göre düzenlenmektedir.

İş Kanunu Kapsamında Engelli Kime Denir?

İş Kanunu kapsamında engelli niteliği taşıyacak kişilerin doğuştan veya daha sonraki zamanlarda bedensel, zihinsel, duyusal ve sosyal yeteneklerinde kısıtlanan kişilere ve bu kısıtlanma oranının da en az %40 olduğu kimseler diyebiliriz. Bulunduğu sağlık durumundan dolayı yaşamını devam ettirmekte zorluklar yaşayan kişiler, istihdam edilerek daha kolay geçimlerini sağlamalarına yardımcı olunması için düzenlemeler yapılmıştır.  Kanun uyarınca engellilere özel kadrolar açılmaktadır. Son düzenlemelere göre belli sayıda çalışanı bulunan işletmeler engelli personel kadrosu açmak zorundadırlar. Bunların yanında engellilere sosyal alanlarda çeşitli indirimlerde bulunmaktadır. Engelliler bu imkanlardan faydalanabilmektedir. Engellilere yönelik vergi indirimleri vardır. ÖTV’den muaf tutularak araç alımları kolaylaşmıştır. Engellilere erken emeklilik hakkı gibi önemli haklarda mevcuttur.

Belirli şartlar sağlandığı durumlarda işyerlerinde engelli çalıştırılması zorunlu tutulmaktadır. İş Kanunu 30’uncu maddesi kapsamında aynı il sınırları içinde bir işletme en az 50 işçi çalıştırıyorsa bu durumda engelli işçi de çalıştırmak zorundadır. Özel sektöre ait olan bu işletmelerde çalışan sayısının en az yüzde 3’üne denk gelecek şekilde engelli istihdamı yapılmalıdır. Yüzde hesabının yapılması esnasında şayet sonuç küsuratlı çıkıyorsa bu durumda yarım ya da sonrasındaki tutara yuvarlama yapılmalıdır. Önek olarak çalışan sayısının yüzde 3’ü temel alındığında sonuç yüzde 5,56 çıkıyorsa bu durumda işletmenin 6 engelli kişi çalıştırması gerekmektedir.

 

Engelli İşçi Çalıştırmayanlara Cezai İşlem Uygulanır Mı?

 Engelli işçi çalıştırmamanın cezası alınan kararlarla kanunlaştırılmış bulunmaktadır. İşletmelere engelli işçi çalıştırmadıkları durumda idari para cezası kesilmektedir. Bu cezanın ücreti her yıl değişkenlik göstermektedir. Bu cezanın uygulanması için aynı şehir içerisinde tek ya da birden fazla işletmede işletme sahibi olan kişiler 50’den fazla personeli olduğu halde engelli işçi çalıştırmıyor ya da yapılacak olan hesaptan daha düşük oranda engelli personel istihdam ediyorsa bu durumda, cezai işlem uygulanmaktadır. Engelli işçi çalıştırma hesabında il sınırları temel alınmaktadır. Bundan dolayı Türkiye sınırları içinde şube sahibi olan işletmeler için ülke genelindeki şubelerindeki çalışan sayıları toplu olarak hesaplanmaz. En önemli nokta il sınırlarındaki şubelerinde çalışan işçi sayısıdır.

Engelli Statüsündeki Kişiler Hangi İşlerde Çalışabilirler?

Engelli kişiler yer altı ve su altı işlerde çalıştırılamazlar. Bundan dolayı yer altı ve su altı olarak faaliyetlerini yürüten işletmeler engelli personel çalıştıramazlar. Böyle bir zorunluluk olmasa bile bu tür işletmelerde engelli işçi çalıştırılamaz. Bu iş tanımlarının yanı sıra engellilerin sağlık raporları dikkate alınmaktadır. Engel durumlarına bakılarak engeli olan kişilerin hangi meslek kolları belirtilmiştir. Her engellinin engel durumu aynı olmadığından dolayı engelli kişi hangi işte çalışıp çalışmayacağına engel oranına göre yani sağlık raporundaki orana göre istediği işe girecektir. Önek olarak gözlerinden %40 engeli olan biriyle ellerinde %40 engel olan biri aynı işte çalışamazlar. Çalışacakları işler farklılık göstermektedir.

Bu durumu belirleyen en önemli faktör engel raporudur. Tam donanımlı hastanelerden alınan engelli raporları kişinin hangi işlerde çalışıp çalışmayacağını da uygunluk durumunda belirtmektedir. Bu durumdan dolayı engelli işçi çalıştırmak isteyen işletme sahipleri kişinin engel durumuna ve oranına göre onu görevlendirmelidir. Engelli bireylere istihdam sağlanması durumunda bunlara dikkat edilmelidir. Engelli bireyler özel sektörden ayrı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışabilmektedirler. Engelli kişiler devlet memuru olabilirler. Eğitim durumlarına göre açılan kadrolara bağlı olarak başvuru yapabilirler. Engelli raporları ise belirli sürelerde yenilenmelidir. Bu raporlar sürekli kullanılacak belgeler değillerdir. Engellilik oranı kişinin sürekli artan bir rahatsızlığından kaynaklı olarak artabilir. Ancak iyileşme durumu da görüldüğü takdirde rapor yenilenmesi gereklidir.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 09:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Engelli İşçiIstihdamEngelli İş KanunuEngelli Kadrosuİşçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize bebek Ayda'ya 4. yaş günü sürprizi
Mucize bebek Ayda'ya 4. yaş günü sürprizi
Fatih'te güpegündüz hırsızlık! Kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldılar
Fatih'te güpegündüz hırsızlık! Kadını spreyle bayıltıp, evdeki altınları çaldılar
Bursa'da sahte içki operasyonunda yarım ton sahte içki ele geçirildi
Bursa'da sahte içki operasyonunda yarım ton sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu dönemi başladı
İstanbul'da toplu ulaşımda HES kodu dönemi başladı
Dalgalar üretim çiftliğine zarar verince halk balıkları yakalamak için sahile koştu
Dalgalar üretim çiftliğine zarar verince halk balıkları yakalamak için sahile koştu
Kız kavgası korona-virüs dinlemedi
Kız kavgası korona-virüs dinlemedi

Popüler Haberler

HES kodu hangi numaradan, nasıl alınır? 2020 HES kodu işlemleri
Engellilerin hangi hakları vardır? 2020 Engelli hakları
Vakıfbank para transferi işlem ücretleri ne kadar? 2020
Devlet hastanelerinde fizik tedavi masrafları ne kadar? 2020
2021 en iyi robot süpürge modelleri
Bugün kimin maçı var 17 Aralık 2020 Perşembe TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Gürcistan güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2020
Tc ile kredi notu sorgulama e devlet 2020
Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılan yeni isimler belli oldu
3 günde 3 kilo verdiren diyet listesi
Marcelo Saracchi kimdir? Saracchi kariyeri golleri ve hakkında bilgiler
Türkiye’de kaç Çin'li yaşıyor? Çin yeni yıl tatiline giden Çinliler geri döndü mü?
Zemheri Berrak kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Filiz Küçükköse rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TikTok kahvesi Dalgona nasıl yapılır? TikTok kahvesi dalgona en çok aranan isim oldu!
Yeni Youtube dizisi Aşk Falan Filan konusu ve oyuncuları
Netflix Fatma ne zaman başlayacak? Netflix Fatma konusu ve oyuncuları
Süt parası nereye yatıyor? 2020 Çalışmayan anne süt parası ne kadardır?
Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak 2021
BİM 17 Aralık 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
İşyeri kredisi faiz oranları 2020 Aralık başvuruhttp://editor.supersistemler.com/hmanage/93300290# şartları nelerdir? Yeni iş yeri açma kredi ve hibeleri
21 Aralık tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak mı, elektrik kesintisi var mı? 21 Aralık'ta gökyüzünde neler olacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.