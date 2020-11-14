Engelli vergi indiriminden nasıl faydalanılır? Engelli vergi indirimi başvuru koşulları

Engelliler İçin Vergi İndirimi

Belirli koşullar yerine getirilirse, tüm çalışanlar asgari geçim indirim hakkına sahiptir. Asgari geçim ödeneğine ek olarak, engelliler ayrıca vergi indirimi hakkına da sahiptir. Bu nedenle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesi kapsamında Sağlık kurulu raporuna göre işte en az %40 kayıp veren engelliler için ilave vergi indirimleri sağlanmaktadır. Vergi indirimleri, erken emeklilik için fırsatlar da sağlayabilir.

Engelli olmayan kişiler için de vergi indirimleri geçerlidir, ancak engelli yakınlarına bakmaları gerekir. Engellilere yönelik vergi indirimlerinden yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilk şart, başvuru sahibinin çalışıyor olmasıdır. Söz konusu vergi indirimi, kişinin işyerinden aldığı maaştan mahsup edilecek bir vergi indirimidir. Bu nedenle, vergi indiriminden yararlanabilmek için özürlü veya özürlü yakınlarının sigortalı bir işyerinde çalışması ve maaş alması gerekir. Başvuru sürecinde kişinin işyerinin belgeleri de gereklidir. Bu nedenle, herhangi bir işyerinde çalışmayan engelli bakanların veya yakınlarının vergi indirimi veya erken emeklilik için başvurmasına gerek yoktur.

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bu fırsattan yararlanabilmek için engelli bireyler için vergi indirimi başvurusu yapmak gerekiyor. Başvuru yapabilmek için sağlık raporu gereklidir. Başvuruya dahil olan kişi sağlık kuruluna sevk edilecek ve bu sırada engelliler hakkında bir rapor alınacaktır. Ancak, engeliyle ilgili daha önce rapor verdiyse, kişi aynı zamanda mevcut sağlık kurulu raporunu da gösterebilir.

Her ilde vergi büroları bulunan grup müdürlüğüne,

Vergi dairesi başkanlığı bulunmadığı illerdeyse defterdarlıklara,

Bağımsız bir vergi dairesinin bulunduğu ilçelerdeyse vergi dairesi müdürlüğüne,

Vergi bürosunun bulunmadığı ilçelerde, mal müdürlüğüne dilekçe ile başvurabilirler.

Engellilik indirimi için başvurabileceğiniz yerler;

Aynı zamanda başvuru sürecinde gerekli belgelerin sunulması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru formu, kişinin çalıştığını gösteren kaşeli bir mektup, Kimlik numarası ve sağlık kurulu tarafından verilen, engelliliğin en az % 40 olduğunu gösteren raporu içermesi gereken belge başvuru sırasında gereklidir.

Başvuru Nasıl Sonuçlanır?

Gerekli belgelerle birlikte sunulurken, engelliler için vergi indirimi başvurusu derhal değerlendirilecektir. Ancak, kişi başvuru sırasında bildirimde bulunmamışsa, bildirim sürecini tamamlamak için yetkili bir hastaneye götürülecektir. Sevk edildiği hastanedeki sağlık kurulu tarafından hazırlanan rapor yeniden değerlendirilmesi için gelir idaresi başkanlığı merkez sağlık kuruluna gönderilecektir. Kişi daha önceden rapor almışsa bu durumda dilekçe kapsamında şartlar geçerli görülüyorsa başka bir rapor için hastaneye sevk edilmeyecektir.

Engellilerin çalışma gücü kayıpları da ilgili yönetmelikler kapsamında belirlenir. Yönetmelikler kapsamında belirlenen engellilik oranı en az %40 ise kişi vergi indiriminden yararlanma hakkına sahiptir. Başvuru tarihinden itibaren vergi indiriminden yararlanma başvurusu kabul edilenler, engelliler için vergi indiriminden yararlanmaya başlayacak. Daha sonra engellilik oranı %40'ın altına düşerse, vergi indirimi hakkı sona erecek.