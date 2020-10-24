Engelli vatandaşlara müjde! Bakanlık duyurdu ev ve iş fırsatı

Engelli Vatandaşlara Aile Bakanlığından Ucuz Ev Müjdesi Geldi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı milyonlarca engelliye müjde verdi. Bu proje ile engellilerin kendilerine uygun konutlara yerleştirilmesi ve ekonomik olarak daha güçlü bir konuma getirilmesi amaçlanan, ucuz konut imkânı sağlayacaktır.

Engelliler İçin 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi Hazırlandı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni açıklamasına göre, engellilerimizin yaşam standartlarını iyileştirmek ve sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında iş dünyasında sağlamak için 2030 yılında erişilebilirlik vizyon belgesi hazırlandı. Daha fazla iş fırsatı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu değişime dayalı olarak erişilebilir bir belge hazırladık. Bu vizyon belgesi, ülkemizin engelliler alanındaki 2020-2030 arasındaki gelişimini ortaya koyacak. Ulusal vizyon ve yol haritası, "engelli bireylere verilecek yeni hakları açıkladı.

Engelli Vatandaşlarımız İçin Ayrımcılık İçeren Hükümler Tek Tek Ayıklanacak!

Yayınlanan vizyon belgesine göre engelli vatandaşlarımızın haklarını ihlal ettiği ve ayrımcılık içerdiği tespit edilen tüm düzenlemeler tek tek gözden geçirilecek, belirlenecek ve kaldırılacaktır.

Engelli Bireylerin Siyasete Katılımları Teşvik Edilecek

Engelliler, kendisi gibi engelli kişilerin haklarını savunabilmeleri ve daha fazla temsiliyet sağlamaları için siyasi faaliyetlere katılmaya teşvik edilecek. Engellilerin ihtiyaçları dikkate alınarak eğitim kursları yeniden düzenlenecek. Bedensel engelli vatandaşlarımızı iş hayatına katılmaya teşvik etmek ve böylece ekonomik koşullarını iyileştirmek için yeni düzenlemeler yapılacaktır.