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Engelli vatandaşlara gelen yeni haklar neler?

Devlet,engelli vatandaşların engel oranları dikkate alarak birçok hak düzenlemektedir. Devlet, engelli haklarını oluştururken birçok konuyu ayrıntılı olarak düşünmektedir. Peki, engelli vatandaşlara gelen yeni haklar nelerdir? Cevabı haberimizde...

07 Aralık 2021 Salı 08:00
Engelli vatandaşlara gelen yeni haklar neler?
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Devlet birçok konuyu ayrıntılı olarak düşünerek engelli vatandaşların haklarını oluşturmaktadır. Ayrıca engelli vatandaş haklarının yanı sıra devlet tarafından bu vatandaşlar belli oranlarda maaş da verilmektedir. 

Engellilik oranları neler?

Kişinin resmi olarak engelli kabul edilmesi için sağlık muayenesi yapılması gerekiyor. Muayeneden sonra kişiye sağlık raporu verililerek vücudunda yüzde kaç oranında engel olduğu belirlenir. Bu doğrultuda sağlık raporuna göre engel oranları şu şekildedir;

- Toplamda 3 tip engelli oranı oluşturulur.

- Çalışma yeteneğini %80 oranlarında kaybeden kişiler 1. dereceden engelli olarak kabul edilir.

- Çalışma yeteneğini %60 oranlarında kaybeden kişiler 2. dereceden engelli olarak kabul edilir.

- Çalışma yeteneğini %40 oranlarında kaybeden kişiler 3. dereceden engelli olarak kabul edilir.

2021 yılı engelli vatandaşlara hangi haklar verilmiştir?

Engelli vatandaşların yaşamdan soyutlanmamaları ve çeşit çeşit haklar ile yaşama dahil olmaları amacı ile çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda 2021 yılında engelli vatandaşlara verilen haklar şunlardır,

- Konutta Düzenleme Hakkı

- Erken Emeklilik Hakkı

- Kurumsal Alanlarda İndirim Hakkı

- Kamusal Alanlarda İndirim Hakkı

- Engelli Aylığı

- Muhtaç Aylığı

- Evde Bakım Hizmeti

- Gelir Vergisi İndirimi

- Konutlarda Emlak Vergisi Muafiyeti

- ÖTV İndirimi

- Tayin Hakları

- %3 Su, Fatura, Doğalgaz İndirimi Hakkı

- Erken Emeklilik Hakları

- Ulaşım Alanında İndirim Hakkı

- Araç Alımlarında İndirim Hakkı

- Engelli Ebeveyn Hakları

- Engelli Çalışan Hakları

- Sosyal Yardım Hakları

- Tıbbi Malzeme Alım Hakları

- Özel Eğitim Hakları

- Müze ve Ören Yerlerine Girme Hakları

- EKPSS’ ye Girme Hakkı

- Emlak Vergisi

- Oyun Bayilikleri

- Erişilebilirlik Hakları

- Engellilerin ÖTV ve MTV Muafiyet Hakları

- Engellilerin Araç Parkı Konusundaki Hakları

- Gümrük Vergisi Muafiyeti

- İŞKUR, KOSGEB, Halk Eğitim Merkezleri Gibi Yerlerde Engellilere Özel Meslek Edindirme Kursları

- Devlet Tiyatrolarında Gösterileri Ücretsiz İzleme Hakları

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelli Yardımları

- Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Engelli Hakları

- Engelli Sporcular Hakkı

- Muayenede Öncelik Hakları

- Devlet Tiyatrolarında İndirim Hakkı

- Sağlık Raporu Alımı

- TOKİ Çekiliş Hakları

- İşitme Engellilerin Hakları

- Meslek Edinme Hakkı

- Engelli Sorunlarını Danışma

- Engelli Kimlik Kartı

- Fizik Tedavi Seansları

- Belediye Hizmetleri

- Korumalı İş Yerleri

- Engelli Seçmen Hakkı

- Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları Ve Tabiat Parklarına Girişte Engelli İndirimi Hakkı

- KDV Muafiyeti Hakkı

- Orta Öğretimde Ortak Sınavlardan Muafiyet Hakkı

- Bakıma Muhtaç Yakını Olan Er ve Erbaş Hakkı

- Engelli Bireylerin Faturalarında İndirim Hakları

- Engellilerin Ulaşım İndirimleri

- İletişim Şirketlerinin Engelli İndirimleri

Engelli indirim hakkı kimlere veriliyor ve ne kadardır?

Engelli bireylerin en az yüzde 40 oranında çalışma güçlerini kaybetmeleri durumunda ücret veya kazançlarına belli oranlarda indirim uygulaması yapılmaktadır. Söz konusu indirim kişilerin engel dereceleri dikkate alınarak belirleniyor. Bu doğrultuda engellilik indirim hakkı olan kişiler şu şekildedir;

- Ücretli Engelli (Hizmet erbabı)

- Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli (hizmet erbabı)

- Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı

- Engelli serbest meslek erbabı

- Basit usulde vergilendirilen engelliler şeklinde sınıflandırmalara dahil olan kişiler engelli hakları sınıflandırmalarına dahil edilerek indirimlerden yararlanabilir.

Engelli indirim oranları da şöyledir;

- 1. dereceden engellilik indirimi 1500 TL

- 2. dereceden engellilik indirimi 860 TL

- 3. dereceden engellilik indirimi 380 TL

2021 yılında engelli maaşları ne kadardır?

Bu yıl Temmuz'da yapılan düzenleme sonrasında engelli maaşları şu şekilde belirlenmiştir;

- Yüzde 40 ve yüzde 69 ararsında engelli olan kişilerin maaşı 661,12 TL

- Yüzde 70 ve üstü engelli olan kişilerin maaşı 911,68 TL

- Evde bakım desteğiyse 1797,94 TL

Engelli elektrik indirimi ne oluyor?

Kişilerin engel oranlarına göre elektrik faturalarında belli indirim uygulanmaktadır. Elektrik indirimiyle alakalı kişilerin bilmesi gerekenler şu şekildedir;

- Mesken adresleri için başvuruda bulunan engelli kişiler elektirik indirimi alabilir

- Elektrik indirimi Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı ile PTT'nin ortaklığı ile gerçekleşiyor

- Engelli vatandaşlar tarafından yapılan başvurunun ardından indirimler otomatik olarak uygulanıyor

- İndirimler geçmiş üç dönem borcuna da dahil ediliyor

- Bir ve iki kişinin yaşadığı evlerde ayda 75 kwH, üç kişinin yaşadığı evlerde ayda 100 kwH, dört kişinin yaşadığı evlerde ayda 125 kwH, beş kişinin yaşadığı evlerde de ayda 150 kwH olarak indirim uygulanıyor. 

Engelli ulaşım indirimi ne oluyor?

Engelli vatandaşlar;

- Belediye otobüsü, metro, TCDD ile deniz yolu ulaşımlarında ücretsiz veya cüzi miktarlarla yolculuk yapabiliyorlar

- Ağır engelli vatandaşlar 1 kişilik refakatçi kontenjanıyla yolculuk yapabiliyorlar

- Şehir içi ulaşımlarda refakatçi indirimleri uygulanmıyor

- Şehirlerarası ulaşımlarda yüzde 30 oranında engelli indirimi uygulanmaktadır

- THY biletlerinde yüzde 25 indirim uygulanıyor. Bu indirim THY intenet alışverişleriyle ekonomik bilet alımlarında geçerli değil.


Son Güncelleme: 07.12.2021 08:00
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