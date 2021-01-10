Engelli vatandaşlar için çipli kimlik başvuru detayları

2023 yılına kadar herkesin yeni çipli kimliğe geçiş yapması, yasa ile zorunlu hale geldi. Eski kimliklere göre daha güvenli olan çipli kimlikler, vatandaşın kimliklerinin taklit edilmesinin önüne geçiyor ve dolandırıcılık, sahtekarlık gibi vatandaşın mağdur olacı olaylardan, vatandaşı koruyor.

Yeni kimlik kartı başvurusu yapmak isteyenler, kendilerine en yakın nüfus müdürlüğüne giderek başvuru yapabiliyor. Başvuru esnasında vatandaştan, nüfus cüzdanı veya ona denk gelen bir kimlik kartı ve bir tane biyometrik fotoğraf isteniyor.

Engelli, yaşlı veya yatalak olan bir vatandaşın ise nüfus müdürlüğüne gitmeden, yeni çiplik kimlik kartını alması yasa ile onaylandı. Peki, nasıl alınacak?

Engelli vatandaşların, başvuru detayları

Gezici Kayıt Terminali uygulamasının başlatılmasıyla, engelli, yaşlı veya yatalak bir vatandaşın, nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmıyor.

Yeni çipli kimlik kartı almak isteyen engelli, yaşlı ya da yatalak vatandaşların, Nüfus ve Vatandaşlık Hizmeti Alo 199’u arayarak randevu almaları gerekiyor.

Randevu aldıktan sonra, engelli, yaşlı ya da yatalak vatandaşlara Nüfus Müdürlüğü tarafından yetkili bir memur gönderiliyor.

Yetkili memurlar belirlenen gün ve saat içerisinde vatandaşın evine geliyor ve çipli kimlik kartı için gereken verileri, vatandaştan alıyor. Bu esnada fotoğrafı olmayan vatandaşın, fotoğrafını da çekiyor.

Verilerin tamamlasıyla birlikte, vatandaşın evine yaklaşık 1 ay içerisinde yeni çiplik kimlik kartı gönderiliyor.

Eğer kimliğini geldiğinde evde yoksanız, yeniden ALO 199 hattını arayarak tekrar randevu alabilirsiniz.