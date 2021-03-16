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Engelli sürücü belgesi nasıl alınır? H sınıfı sürücü belgesi almak için gereken şartlar nelerdir?

Devlet tarafından herhangi bir vasıtayı kullanmak için ehliyet almak şarttır. Ehliyet, farklı araçlar için sınıflandırılmış olup şartlar koyulmuştur. Engelli sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar nasıl ehliyet alacak? H sınıfı sürücü belgesi almak için gereken şartlar nelerdir? İşte engelli sürücü belgesi almak için gereken şartlar haberimizde

16 Mart 2021 Salı 12:34
Engelli sürücü belgesi nasıl alınır? H sınıfı sürücü belgesi almak için gereken şartlar nelerdir?
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Devlet tarafından belirli kurallar çerçevesinde verilen ehliyetler, sınıflandırılır amaca göre ayrılır ve şartlara bağlıdır. Araba kullanmak isteyen vatandaşlar öncelikle kurallardan geçmesi ve ehliyeti alması gerekmektedir. Engelli bireylere göre ayarlanan arabalarda ise vatandaşlar rahatlıkla araba kullanabilirler. Bunun için engellilerde H sınıfı ehliyet almaları gerekir. Engelli sürücülerin alacağı ehliyet adı ‘H’ sınıfı ehliyet diye geçmektedir.

17 yaşını dolduran engelli bireyler, özel tıp merkezleri veya hastanelerden engel durumu için sağlık raporu almak zorundadır. Ehliyet sahibi olabilmek için yeterliliğe sahip bireyler gerekli kurumlardan alınması sonrasında ehliyet alabilir. %40 üzerinde engelli bulunmayan vatandaşlar ehliyet alırken engelli H sınıfı ehliyet almak isteyen bireyler hangi şartları sağlaması gerekmektedir. İşte Engelli H sınıfı ehliyet almak için yapılması gerekenler

Engelli H sınıfı ehliyet nasıl alınır?

Engelli sürücü belgesini almak için öncelikle sürücü kursuna kayıt olunmalı ve sağlık raporunda araç sürmeye bir engel bulunmaması gerekmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olunduktan sonra engelli kişilere özel engelli sınıfı araçlarla direksiyon derslerine hak kazanabilirsiniz. Direksiyon sınavında başarılı olunduktan sonra engelli sürücü belgenizi sürücü kursundan alabilirsiniz.

H sınıfı ehliyet almak için gerekli şartlar nelerdir?

  • 17 yaşını doldurmş, 18 yaşından gün almış olması gerekmektedir.
  • Engel durumu yüzde 40’ın üzerinde olmak zorundadır.

Engelli ehliyeti için gerekli belgeler

  • Eski sürücü belgeleri (yenileme işlemlerinde),
  • Son altı ay içine çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf,
  • Sürücünün engel durumunu gösteren sağlık raporu,
  • Kimlik beyanı için gerekli belgeler (nüfus cüzdanı, pasaport, eski sürücü belgesi vb.),
  • Gerekli ücretlerin yatırıldığını gösteren banka dekontları,
  • Değerli kağıt bedeli.


Son Güncelleme: 16.03.2021 12:34
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Anahtar Kelimeler:
EngelliEhliyetH SınıfıSürücü Belgesi
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