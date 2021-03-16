Engelli sürücü belgesi nasıl alınır? H sınıfı sürücü belgesi almak için gereken şartlar nelerdir?

Devlet tarafından belirli kurallar çerçevesinde verilen ehliyetler, sınıflandırılır amaca göre ayrılır ve şartlara bağlıdır. Araba kullanmak isteyen vatandaşlar öncelikle kurallardan geçmesi ve ehliyeti alması gerekmektedir. Engelli bireylere göre ayarlanan arabalarda ise vatandaşlar rahatlıkla araba kullanabilirler. Bunun için engellilerde H sınıfı ehliyet almaları gerekir. Engelli sürücülerin alacağı ehliyet adı ‘H’ sınıfı ehliyet diye geçmektedir.

Engelli H sınıfı ehliyet nasıl alınır?

17 yaşını dolduran engelli bireyler, özel tıp merkezleri veya hastanelerden engel durumu için sağlık raporu almak zorundadır. Ehliyet sahibi olabilmek için yeterliliğe sahip bireyler gerekli kurumlardan alınması sonrasında ehliyet alabilir. %40 üzerinde engelli bulunmayan vatandaşlar ehliyet alırken engelli H sınıfı ehliyet almak isteyen bireyler hangi şartları sağlaması gerekmektedir. İşte Engelli H sınıfı ehliyet almak için yapılması gerekenler

Engelli sürücü belgesini almak için öncelikle sürücü kursuna kayıt olunmalı ve sağlık raporunda araç sürmeye bir engel bulunmaması gerekmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olunduktan sonra engelli kişilere özel engelli sınıfı araçlarla direksiyon derslerine hak kazanabilirsiniz. Direksiyon sınavında başarılı olunduktan sonra engelli sürücü belgenizi sürücü kursundan alabilirsiniz.

H sınıfı ehliyet almak için gerekli şartlar nelerdir?

17 yaşını doldurmş, 18 yaşından gün almış olması gerekmektedir.

Engel durumu yüzde 40’ın üzerinde olmak zorundadır.

Engelli ehliyeti için gerekli belgeler