Engelli raporuyla ÖTV'siz araç alım şartları ve vergisiz araç alım prosedürleri

Ülkemizde engelli vatandaşların da sosyal hayatta zorluk çekmeden yaşayabilmeleri için devletin sağladığı bazı kolaylıklar var. Bunlardan biride Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde devam eden koşulları uyan engelli kişiler için sıfır araçlarda ÖTV ve KDV indirimi yapıyor.

Engelli raporu ile araç sahibi olmak isteyenlerden ÖTV alınmıyor. ÖTV ödenmeden alınan araçlar beş yıl içinde satılamıyor. Ancak ÖTV’yi ödemek koşuluyla araçlarının beş dolmadan satabilir yalnız beş yıllık süre dolmadan ikinci bir ÖTV muaf araç alamazlar.

ÖTV muaf araç nasıl alınır?

ÖTV ödemeden araç alımı yüzde 40 üzeri ve yüzde 90 üzeri engellilik durumları olmak üzere iki şekildedir.

Yüzde 40 ve üzeri engel raporu olan kişiler “özel engelli aracını” kullanmasında bir sakınca olmayacağını belirmek zorundadır. Kişi alacağı aracı kullanacağı için öncelikle H sınıfı bir ehliyeti bulunmalıdır. Kişinin aracında engeline göre özel aksam yaptırmak koşulu ile araç sahibi olabilir. Yalnız bu aracı başka kişilerin kullanması yasaktır.

Yüzde 90 ve üzeri engel raporu olan vatandaşlarda aracı kullanmaya engelleyecek durumları olmadığını belirtip araç alabilirler. Engelli kişinin durumu araç kullanmasına izin vermiyorsa, kişinin 1.derecede 3.dereceye kadar olan akrabaları ÖTV’siz araç alabilirler. Aracı alırken kullanacak olan kişinin de orada olması şarttır.