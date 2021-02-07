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Engelli raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu için gerekli evraklar

Pazar günü sitemizde yer verdiğimiz Engelli raporu yenileme nasıl yapılır? Engelli Sağlık Kurulu raporu için gerekli evraklar haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Şubat 7 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 00:15
Engelli raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli Sağlık Kurulu raporu için gerekli evraklar
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Engelliler için oluşturulan sağlık kurulu tarafından rapor yenilenirken öncelikle kullanılmakta olan engelli raporunun bitiş tarihine bakılır. Öncelikle bulunan raporun bitmesi beklenmeli daha sonrasından devlete ait bir hastanesinden randevu almak gerekmekte. Zamanlı verilmekte olan engelli raporlarında raporun son kullanma tarihine bakılırken, engelli kılan etken farklılık gösterdiği taktirde raporun farklı bir hale getirilmesi de istenilebilir. Rapor revize edilirken engelli esenlik kurulu tarafından verilen kullanım tarihi bitmiş raporunun da kişinin üzerinde olması gerekmektedir. Şayet engele neden olan sorun farklılık gösterirse iyiye veya kötüye giderse süreli rapor sistemi devreye sokulur. Eğer kişiyi engelli kılan hastalığın ileriye veya geriye hareket göstermediği taktirde kalıcı bir şekilde sabitlendiği için herhangi bir süre tanınmayan ömür boyu geçerli rapor alabilir bunun dışında ise süresiz rapor alınmaz. Kişinin doğduğundan beri sahip olduğu onu engelli kılan hastalıklar durumunda verilen raporlar için son kullanma tarihi verilmez. Rapor kişinin ilgili yerlerde kullanabilmesi için ömür boyu geçerliliğini korur. Raporun yenilenme durumu ise sadece süreli verilmiş olan engelli raporlarında geçerlidir. Yani kişi son kullanma tarihinden sonrasında raporunu yenilemezse, raporun ona verdiği ayrıcalıklardan da yararlanamaz. İş görmezlik sebebi ile rapor alan engellinin de durumu göz önünde bulundurularak yenilemesi istenebilir.

Engelli Esenlik Kurulu Raporu İçin Gerekli Evraklar:

Engelli sağlık raporu yenileme için başvuru formu: Bu evrak başvuruyu yapan engelli kişi veyahut onun görevlendirdiği birinci dereceden bir yakını tarafından yapılır. Hastanenin herhangi bir danışmanlık bölümünden istenebilir. Kurul tarafından raporun, yenilenmesini istenme nedeni, revizenin hangi zamanda yapılacağı, yenilenmenin ne zaman istendiği, öncesinde kullanılan raporun son tarihi gibi etkenlerin yazılı olması gerekir. Raporu talep eden kişinin de kimlik bilgileri formdadır.

Raporu isteyen kişinin kimlik bilgileri: Raporu almak için başvuruda bulunan engelli bireye ait kimlik detaylarının fotokopi şeklinde hastane çalışanlarına verilmesi gereklidir. Kimlik bilgileri olmadan bir şey yapmak söz konusu değildir. Eğer raporu almak isteyen kişi bazı nedenlerden dolayı birincil dereceden yakınını gönderirse onunda kimlik bilgisi raporu talep eden engelli birey ile birlikte fotokopi halinde verilmelidir.

Engelli bireye ait fotoğraf: Engelli Esenlik Raporu alacak olan engelli bireyin son 6 ay içerisinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğrafı istenmektedir. Bu fotoğraflar ise resmi evraklarda, verilecek olan raporda ve hastanenin arşivinde kullanılacaktır. Fotoğraflar başvuru esnasından başvurandan alınır.

Engelli Raporu Yenilemek İçin Gerekli Olanlar:

Engelli esenlik kurulunun hazırladığı engelli raporunun alınabilmesi için öncelikle engel oranına bakılır, rapor alabilmek için % 40 üzerinde fiziksel veya zihinsel engelli olmak gereklidir. Eğer rapor yenilenirken yapılan muayenelerde hastanın engellilik oranının % 40 altında düştüğüne karar verilirse rapor yenilenmez. Engelli esenlik kurulu tarafından verilen raporun revize edilme işlemleri sadece esenlik kurulunun toplandığı zamanlarda yapılmaktadır. Kişinin ilk raporunu alırken geçtiği işlemler tekrardan yapılacaktır. Yapılan yöntemler sonucunda ise engellilik oranı belirlenir. Ne zaman, hangi hastane engelli esenlik raporu alınabileceği hastanenin danışmanlık bölümünden öğrenilmelidir. Danışmadaki çalışanlar tarafından verilen belgede hangi bölümlerde muayene olacağınız yazmaktadır belgedekileri tamamladıktan sonrasında ise kurul sonucunda raporun verilip verilmeyeceği belli olur. Eğer birey ilk kez rapor alacaksa bu işlem uzama gösterir bu uzama genelde 2 ve 3 gün arasında değişiklik göstermektedir. Bu işlemlerin aksine rapor yenileme ise çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

Engelli Raporu İçin Kaç Bölümde Muayene Olunur:

Engelli raporunu revize etmek isteyen bireyler 8 farklı bölümden muayene olmak zorundadır. 8 farklı bölüme gideceği için hastanın erken saatlerde gelmesi önerilir. Raporun değerlendirilmesi ve kişiye verilmesi için 8 farklı bölümden muayene gerekli ve oran belirlenmelidir. Rapor ise daha sonrasından herhangi bir ücret talep edilmeden kişiye verilir. 2 ve 5 arasında olan raporun son kullanma tarihini doldurması halinde yenilenmesi zorunludur. Okul çağlarında olan engelli çocuklar için bu durum çok önemlidir. Rapor işlemlerinin zamanında halledilmesi sonucunda çocuk derslerinden herhangi bir geri düşüş yaşamaz.

Engelli Raporunun Yenilenme Nedenleri:

Başvuruda bulunan engelli bireylerin son kullanma tarihi dolmuş raporlarını yanlarında bulundurması ve hastane yetkililerine teslim etmesi gerekmektedir. Eğitim alan çocuklar ise bu zorunluluğa uyması beklenmez. Yenilenmesi istenilen rapor için ilk gerekli olan engel oranının % 40 veya üstünde olmasıdır. % 40’ ın altına düşmesi durumunda rapor verilmez. Hasta 8 bölümden muayene olmalıdır eğer yetkilinin verdiği belgedeki bölümlerden biri eksik ise rapor verilmez. Engelli raporu alınırken en az iki nüsha olmasına özen gösterilmelidir, kopya ile birlikte alınan rapor öğrencilik yapan çocukların kayıt aşaması için önem taşımaktadır. Alınan nüshaların her kopyasına dikkatlice bakılmalı ve tüm kopyalarında “Aslı Gibidir” yazısı yer almalıdır. Aslı gibidir yazısı yok ise raporun resmi bir geçerliliği bulunmaz. Eğer ibare yok ise noter tarafınca imzalanması ve geçerliliğe konulması gerekmekte, bu işlem ise bireyden ücret alacaktır.

Engelli Raporuna Devletin Sunduğu Yardım ve Destekler:

Birey vergi indirimlerinden yararlanabilir, Otobüs ve minibüs gibi araçlarda şehirler arası indirimli fiyatlar sunarken kent içinde ücretsizdir, araç alacaklar için indirimler sağlar, yapılan yazılı ve okul faaliyetlerinde öncelik tanır, Mobil işlemlerde bir çok kolaylık ve indirimden yararlanılmasını sağlar, kişiye özel park alanı ve toplu park alanlarından yararlanma sağlar.

Engelli Raporu Üstünde (%) Engelli Oranı Yazar Mı ?

Raporda engel oranı arka kısımdaki kare koddur, kare kod okutulduğu zaman hasta hakkındaki tüm engel bilgilerine ulaşılabilir. Ön tarafına ise orandan ziyade dereceye yer verilir ve bu derecelerle kullanılacak olan özellikler belirlenir.

Rapor Sorgulama

Öncelikle E-devlet adresine gidilmeli, Türkiye Cumhuriyeti kimlik nosu ile sisteme girilir. Sonrasında hizmetler menüsüne tıklanmalı buradan ise sağlık hizmetleri seçilmeli, ardından sorgulama işlemi seçilmelidir.



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:15
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