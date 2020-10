Engelli raporu nasıl hesaplanır? Baltazar formülü nedir?

Ülkemizde engelliler birçok hakka sahip olmakla birlikte, engelliler de birçok haktan rapor alarak yararlanabilmektedir. Görevlendirilen heyet raporları ve engellilik raporlarını hesaplamak için birçok hesaplama programı oluşturulmuştur. Engellilik raporu Baltazar formülü kullanılarak hesaplanır. Ancak gözlerin ve kalbin görünme oranı yüksektir. Ancak ortopedi çok fazla masraf getirmeyebilir. Göz doktorları yüksek bir değerlendirme verecektir. Bu prosedürler sayesinde Baltazar formülüne göre hesaplamalar yapılabilir. Engellilik oranını, engellilik raporu zaman çizelgesindeki raporda bulabilirsiniz. Bu içerikte önek hesaplamalar yaparak heyet raporundaki engel oranını öğrenebilirsiniz.

Terörizm, kaza ve yaralanmalardan kaynaklanan engelli yetişkin ve çocukların engellilik oranı için Baltazar formülü kullanılarak engellilik oranı hesaplanır ve bu formülle engellilik oranı esas alınarak raporlar alınır. Hesaplanırken engel oranı bilinmeli ve doğru girilmelidir. Yetişkin terörizmi, bunun neden olduğu kazalar ve yaralanmalar hakkında rapor verir ve tamamlandıktan sonra düzenli, sürekli veya düzenli olarak raporlanabilmesi için tıbbi ve rehabilitasyon sürecindeki işlev kaybını değerlendirir.

Yetişkinlerin engellilik raporu oranı, geçen yıl 30692 sayılı Yetişkinlerin ve Çocukların Engelliliğinin Değerlendirilmesine İlişkin Resmi Bülten'de yayınlandı. Yönetmeliğe eklenen ikinci geçici maddede, birden fazla hastalığı veya sakatlığı olan kişilerin engellilik oranını hesaplamak için kullanılan bazı maddeler bulunmaktadır.

Engel oranını hesaplamak için Baltazar formülünü kullanabilen bazı uygulamalar ve yazılımlar bulunmaktadır. Bu uygulamalarda doğru sonuç alınabilmesi için yaş ve sakatlık oranının doğru girilmesi gerekmektedir. Engellilik oranının hesaplanmasında 65 yaşın üzerindeki kişiler farklı olacaktır. Yaşa girmemek de sağlıksız sonuçlara yol açabilir. Uygulamaya formülün% 10'u eklenerek 65 yaş üstü kişilerin engellilik oranı bulunabilmektedir.

Birden fazla engeli olan kişilerin engellilik oranlarının hesaplanması Balthazard kullanılarak yapılır; Kanun kapsamına uygun olarak;

Engel oranı kişiye özel belirlenir.

Bu oranlar en yüksekten itibaren sıralanmıştır.

Engellilerin genel işlevini gösteren% 100'den en yüksek oranı çıkarın.

Bu eksiltmede kalan miktar, ikinci giriş bariyer oranı ile çarpılır. 100 ile çarpılan sayı en yüksek engel oranıdır; bu nedenle ilk hastalık ve ikinci hastalık için engel oranları bulunur.

İkiden fazla engel varsa, birinci ve ikinci engellerin engel oranlarını ilk sıraya, üçüncü sırayı ikinci sıraya koyun ve formülü tekrarlayın.

Balthazard formülü uygulanmasına ilişkin olarak yer alan Balthazard Hesaplama Tablosu da kullanılabilmektedir.

Balthazar Formülüne Göre Hesaplama Nasıl Yapılır?

Engel oranını hesaplamak için buradaki programı kullanabilirsiniz. Bu yazılımlara girilecek veriler basit bir şekilde işlenecektir. Sadece rahatsızlık oranını hesaplamak için engellilik oranını girip ardından "Hesapla" butonuna tıklayarak toplam sakatlığınızı görüntüleyebilirsiniz. Benzer şekilde, birden fazla engeli olan kişiler, engellilik oranlarını hesaplamak için aynı prosedürü kullanabilirler.

Baltazar ölçeği, bir veya daha fazla engeli olan kişilerin toplam engellilik oranını hesaplamak için kullandıkları bir hesaplama tablosudur. Engel oranının hesaplanmasında, en yüksek engellilik durumunu sağlayan bir oran vardır ancak birden fazla engel varsa bu durum diğer oranların hesaplanmasında da kullanılacaktır. Ancak hesaplamanın başlangıç ​​noktası, oranın önündeki en büyük engeldir.

Özürlü Raporu Oranları Cetveli Hesaplaması

Engel Oranı Nasıl Hesaplanır?

A + B (1-A) değeri, A ve B'nin engellilik oranının ondalık eşdeğerleri olduğu A ve B formüllerinin birleşik değerinden türetilir. Tablodaki tüm değerler yüzde olarak ifade edilmiştir. Herhangi iki sakatlık oranını birleştirin; büyük değeri tablonun dikey sol kenarına yerleştirin ve tablonun altındaki daha küçük değere ulaşılana kadar sırayla ilerleyin ve kesişme birleşik değeri verecektir. Önek:% 35 ve% 20'yi birleştirmek için, daha büyük% 35 değerini bulana kadar tablonun dikey sol kenarından aşağı doğru hareket edin. Daha sonra bu sırayla, yatay tabanın% 20 olduğu sütuna devam edin ve kesişme noktasının değeri 48 görüntülenecektir. Bu nedenle,% 35 ve% 20'nin kombinasyonu% 48 olacaktır. Bu formun oluşturulma şekli nedeniyle, formun sol dikey tarafında daha yüksek bir özür oranı bulunmalıdır. Üç veya daha fazla özür oranını birleştirmeniz gerekiyorsa, herhangi iki değer seçin ve yukarıda açıklandığı gibi birini bulun. Ardından, üçüncü değerle toplamak için bu değeri kullanın. Bu süreç sonsuza kadar devam edebilir. Son değer, önceki değerlerin bir kombinasyonudur. Her işlemde, daha büyük olan değer, düşeyin sol kenarında olmalıdır. Not: İki veya daha fazla organ sisteminden kaynaklanan bir engeliniz varsa bu formu kullanabilirsiniz. Öncelikle her bir organın değerini ayrı ayrı bulmalı ve sonra birleştirmelisiniz.

Engel oranı hesaplanırken en büyük başlangıç ​​noktası nokta hesaplama tablosuna en yüksek engel oranını yazmak ve ardından her hastalık için bu engel oranlarını girmektir. Hesaplamaları bu şekilde veya balthazard formülleri yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Doktor komitesinin hesaplamalarına girilen verilere göre bu oranlar ilk aşamada azalan sırayla listelenir.

Maksimum oran -% 100 önlemler alınmalıdır. (A% -% 100)

Daha sonra elde ettiğimiz en yüksek oranın sonucu ikinci kolon oranı ile çarpılmalıdır. (A% -% 100) X (B)

Bu sürecin sonucu 100'e bölünmelidir. (A% -% 100) X (B) / 100

En yüksek engel oranı sonuca tekrar eklenmelidir. (A% -% 100) X (B) / 100 + (A)

Bu şekilde iki engelin oranı bulunacaktır. Engelli 65 yaşında veya daha büyükse, bu ücretler% 10 ek olarak tahsil edilecektir.

Bu formülü önek olarak hesaplayacak olursak;

İşitme engeli : % 25

Görme engeli : % 50 olması durumunda bu formül üzerinden hesaplama yaparsak;

Artık sıralamanın bir öncelik olacağını biliyoruz. İki orandan en yüksek özür oranı görme engelli oranı olduğu için öncelik sayısı% 50 olacaktır.

%100 – %50 = %50

Sonuç, ikinci engel oranı ile çarpılmalıdır, bu durumda = 50 * 25 = 1250, çünkü sonucu 100'e bölmek gerekir; 1.250 / 100 = 12.5, çünkü en yüksek engel oranı sonuca tekrar eklenecektir; 50 + 12,5 =% 62,5. Benzer şekilde kişinin yaşı 65 yaşın üzerinde ise% 10,% 10 eklenerek ise engel bildirim oranı% 72,5 olacaktır. Bu önekler, engellilik yüzdesi farklı şekillerde yazılarak çizilebilir. Bu oranları bulmak için hesaplama, tehlike düzeyi formülüne dayanmaktadır. Bu engellilik oranları kapsamında, engellilik raporu alan vatandaşların ülkemizde belirli hak ve ayrıcalıkları bulunmaktadır.

Engelli raporu alan engellilerin ayrıcalıkları aşağıdaki gibidir:

Uçak biletinde indirim,

ÖTV indirimi,

Kurumlarda öncelik hakkı,

Emlak vergisi ödemelerinde indirim,

Müze ziyaretlerine ücretsiz giriş hakkı,

Bütün toplu taşıma araçlarında indirim,

Enerji tüketiminde indirim gibi pek çok farklı alanı kapsamaktadır.

Engel Oranı Hangi Hastalık ve Engeller Üzerinden Yapılır?

Engellilerin% 40'ının engellilik raporuna dahil edilebilmesi için aşağıdaki engellerin bulunması ve bu engel durumları hesaplanarak engellilik oranı belirlenmelidir. Bu engeller aşağıdaki gibidir:

Zihinsel, davranışsal veya ruhsal rahatsızlıklar

Deri rahatsızlıkları

Sinir sistemi hastalıkları

Kanser gibi onkolojik rahatsızlıklar

Hemopoetik

Kardiyovasküler hastalıklar

Kulak, burun ve boğaz

Görme kaybı

İşitme kaybı

İdrar yolları rahatsızlıkları

Kadın hastalıkları

Yanıklar

Solunum rahatsızlıkları

Hormonal durumlar

Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları

Sindirim hastalıkları gibi engeller bulunuyorsa engel oranı hesaplamaya bu durumlar yazılmalıdır.

Engelli Raporu Sorgulama TC. ile Nasıl Yapılır?

Kimlik numarası ve e-devlet şifresini doğrulamak için e-devlet üzerinden giriş ekranını açtıktan sonra "Giriş" butonuna tıklayın. Bundan sonra SGK sayfası Elektronik Hizmetler bölümünden açılmalıdır. SGK'yı Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasından açtıktan sonra Evrak Kayıt sisteminden Engelli Sağlığı Kurulu raporunu sorgulayabilirsiniz.

Rapor Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Raporun süresi sakatlık oranına göre değişmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi engellilerin sağladığı ayrıcalıklardan yararlanabilmek için engellilik oranının% 40 ve üzeri olması ve engellilik oranının% 40 olduğunu kabul edenlerin tedaviye cevap verebilmesi halinde bu durum bir süre içerisinde hazırlanacaktır. Bildiri. Tedaviye olumlu yanıt yoksa ve kalıcı sakatlık varsa ve sakatlık oranı% 90 veya daha fazlasına ulaşırsa, süresiz olarak bir engellilik raporu verilecektir. Belirli bir süre içinde verilen raporlar, son teslim tarihinden sonra yeni bir rapor alabilmek için yeniden uygulanmalı, tekrar incelenip yeniden yayınlanmalıdır.