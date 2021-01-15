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Engelli raporu nasıl alınır? 2021 Engelli raporu alma işlemleri

Engelli bireyler birçok ayrıcalık tanınmaktadır. Engel durumu olan ancak engelli raporu olmayan vatandaşlar engelli raporu nasıl alınır, kimlere verilir sorusunu araştırıyor.

15 Ocak 2021 Cuma 11:22
Engelli raporu nasıl alınır? 2021 Engelli raporu alma işlemleri
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Engelli bireylerin birçok alanda avantajları vardır. Ülkemizde devlet engelli raporu olan kişilere belli desteklerde bulunuyor. Ancak engelli raporu almak için belli şartlara uygun olmak gerekir.

Engelli raporu nedir?

Bir kişinin fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak diğer bireylerden farklı şekilde yeti kaybı olması durumunda engelli sayılır. Engel durumu heyet raporuna göre belirlenir ve engellilik oranı ortaya koyulur. Engelli bireylerin yaşamlarını daha rahat sürdürmesi için birçok alanda ayrıcalıklı hakları vardır.

Engelli raporu almak için sağlık kuruluna başvurulması gerekir. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olan tüm hastanelerde bu sağlık raporu verilmektedir. Engelli raporu almak için ilk olarak yetkili bir hastaneye başvuru yapılır. Ardından engelli kişi birçok alanda uzman hekimlere görülür ve bu hekimlerden tek tek rapor alır. Tek tek alınan bu raporun ardından heyet karşısına çıkılır ve son olarak heyet kişinin engel durumu onaylar.

Ülkemizde engelli raporu en az %40 oranında engeli olan kişilere verilir. Engelli raporu başvurularında gerekli olan belgeler ise şu şekildedir;

  • Engelli kişiye ait TC kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı
  • Akli dengesi yerinde olmayan kişiler için vasilerine ait kimlik belgeleri
  • Vasiler için mahkeme tarafından onaylanmış vasilik belgesi
  • Engelli kişiye ait 5 adet vesikalık fotoğraf(son birkaç ay içerisinde çekilmesi gerekiyor)
  • Sağlık kurulu raporu başvuru formu(Bu form, hastane tarafından kişiye veriliyor ve kişinin muayene olmadan önce bu formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurması gerekiyor)
  • Engellilerin eğitim bilgileri

Engelli raporu kaç günde çıkar?

Engelli raporu işlemleri ne fazla 30 gün içerisinde sonuçlanır. Sağlık heyetinin yoğun olduğu bölgelerde 1 ay kadar sürebilir ancak genel olarak iki üç haftada tüm işlemler sonuçlanır.

Engelli raporu alan kişilerin engel oranına göre değerlendirildiği kategoriler üç şekildedir. Bunlar;

Ağır engelliler %80 ve üzeri,

Orta derece engelliler %60 ve 80 arası,

Hafif derece engelliler %40 ve 60 arasıdır.

Engellilere tanınan ayrıcalıklar

  • Şehir içi ücretsiz ulaşım imkanı
  • Havayolu, denizyolu ve demiryolu tarifelerinde indirim ayrıcalığı
  • Müzelere ve örenlere ücretsiz giriş imkanı
  • Su ve elektrik faturasında indirim ayrıcalığı
  • Engelli maaşı alma hakkı
  • Telekomünikasyon firmalarınca belirlenen faturalarda indirim ayrıcalığı
  • Kredi Yurtlar Kurumu’nda konaklayacak engelli öğrencilere öncelikli konaklama hakkı
  • Engelli kimlik kartı edinme hakkı
  • Erken emeklilik hakkı
  • Özel park ve otoparkları kullanmada öncelik
  • Kurum ve kuruluşlarda işlem önceliği
  • Öğrenciler için sınav ve okullarda öncelik

Yukarıdaki ayrıcalıkların yanı sıra engel oranı %90 ve üzerinde olan kişilere emlak vergisi muafiyeti, ÖTV indirimi, bakım maaşı yardımı, gelir vergisi indirimi ve tayin isteme gibi haklarda tanınır.

Engelli raporları 1 senelik verilir ve bu kişilerin sağlık durumları her sene incelenir. Bu süreli engelli raporları için geçerli olup, hastanın iyileşebilme imkanı olduğu hallerde verilir. Ancak hastanın iyileşme durumu yoksa süresiz olarak engelli raporu verilebilir.

Engelli raporu ücretleri

Engelli raporu işlemleri sırasında devlet hastaneleri yapılan işlemler için 200 TL, üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri 300 TL ücret alır.

Engelli raporu verilen hastalıklar

Engelli raporu alınırken 8 farklı alanda uzman doktordan rapor alınır. Öte yandan engelli raporu verilen hastalıklar şunlardır;

  • KBB
  • Görme, işitme
  • Deri
  • Zihinsel, ruhsal ve davranışlar hastalıklar
  • Kanser
  • İdrar yolları
  • Hormon(Endokrin)
  • Kas ve iskelet
  • Sinir
  • Kas ve iskelet
  • Hemopoetik
  • Kardiyovasküler
  • Yanıklar
  • Solunum
  • Diğer

Yukarıda belirtilen hastalıklara sahip olan kişiler engelli raporu başvurusu yapabilir. Başvuru yapan kişiler rapor sonucunu e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilir. E-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra hizmetler kısmında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne girin. Ardından SGK sayfası açılacaktır. Açılan sayfada Evrak Kayıt butonuna tıklayın. Butona tıkladıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kayıtlı olan tüm belgeler karşınıza çıkacaktır. Rapor sonucu belli olduğunda bu bölümde raporun sonucu da yer alır. Anca rapor belli olmamışsa bir süre daha beklenmelidir.



Son Güncelleme: 15.01.2021 11:22
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Engelli RaporuSGKHastaneHeyet
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