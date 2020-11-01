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Engelli raporu ile engelli araç alımı şartları nelerdir? 2020 Rapor oranına göre vergi indirim miktarları

Engelli raporu bulunan vatandaşların araç satımlarında KDV ve ÖTV indirimleri yapılmaktadır. Bu indirimlerle aracın sahibi ya da aile bireyleri uygun fiyatlarla araba sahibi olabilmektedir.

01 Kasım 2020 Pazar 14:21
Engelli raporu ile engelli araç alımı şartları nelerdir? 2020 Rapor oranına göre vergi indirim miktarları
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Ülkemizde engelli vatandaşlar araç alırken ÖTV vergisinden muaf olarak araç alabilmektedir. Ayrıca araç alımlarında 247.400 TL sınırı bulunmaktadır. Bu sınırla engelli vatandaşlar 247 bin TL’den daha ucuz araçları satın alabilmektedir.

Araç satın almak isteyen engelli vatandaşlarda %90 engeli bulunan kişilerin aileleri ÖTV vergisinden muaf olarak araç satın alabilirken engeli %40 olan vatandaşların kendileri araç indiriminden faydalanabilmektedir.

%40 ve %90 Engeli Olan Vatandaşlar İçin Araç Satın Alma

%40 engeli olan vatandaşlar araç satın alırken onlardan H sınıfı ehliyet belgesi istenmektedir. %40 engeli  bulunan vatandaşlar aldıkları H sınıfı ehliyet ile özel sınavlardan geçerler ve bu trafiğe çıkabilecekleri anlamına gelen bir belgedir. %90 engeli bulunan kişiler ise aracı kullanacak kişi ile beraber giderek aracı satın almalıdır.


Engelli vatandaşların araç almaları halinde ÖTV indirimi ile %40 engeli olan vatandaşlar %0 ÖTV ile %90 engeli bulunanlar ise %26.3 ÖTV ile araç alabilmektedir. KDV ise %18’den %15’lere inmektedir. Bu indirimle 80 bin TL olan bir araç 50 bin TL’lere düşmektedir.

H Sınıfı Ehliyet Nedir?

H sınıfı ehliyet engelli bireylerin araç kullanması için verilen ehliyet türüdür. Bu ehliyet türü ticari araçları kapsamamaktadır. Ayrıca raporda belirtilen noktalara göre araç kullanılabilmektedir. Öneğin ehliyet için alınan raporda sadece otomatik araç kullanımı uygun ise sürücü yalnızca otomatik araç kullanabilir. Sonradan engel oluşan kişilerde zaten ehliyetleri varsa yalnızca uygulamalı sınavla ehliyet alabilirler.

Engelli Raporu İlen Alınan Araçlar Nasıl Satılır?

Engelli raporu ile alınan araçlar noter tarafından oluşturulan önce geçici sonra kalıcı tescil belgesi ile yapılmaktadır. Araç plakası trafik tescil kuruluşu tarafından tescil edilmelidir.

 



Son Güncelleme: 01.11.2020 14:21
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EngelliAraç
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