Engelli raporu ile alınan araba kimler tarafından kullanılabilir?

Engelli adına alınan araç kimler tarafından kullanılabilir?

Engelli vatandaşların aldığı araçlar yalnızca onlar tarafından mı kullanılır yoksa başkaları da bu aracı kullanabilir mi sorusu herkesin kafasını kurcalamaktadır. Yasalar tarafından belirlenmiş olan bir hak sayesinde engelli plakalı araçları kimlerin kullanacağı belirlidir. Bu araçları engelliler dışındakiler de kullanabilmektedir ancak bu yetkiye sahip olanlar yalnızca belirlenen kişilerdir. Herkesin bu araçları kullanma yetkisi yoktur.

Hak Sahibi Kişiler Kimlerdir?

Eğer ki araç sahibi olan engelli kişinin trafikte bu aracı kullanması uygun görülmezse, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nce belirlenen bazı şartlar gereği bu aracı kullanabilecek olanlar şu kişilerdir:

• Araç satın alınırken ruhsata kayıtlı olan 3 kişi,

• Engelli kişinin 2. ve 3. dereceden akrabaları,

• Engelli araç sahibinin iş arkadaşları

Noter onayı ile birlikte aracı kullanma hakkına sahiptirler. Küçük bir not düşecek olursak bu kullanım onayı, %90 ve bunun üstünde engeli bulunan vatandaşlar için geçerlidir.

- 3. Derece akrabaların kullanabileceği araçlar da vardır. Bunlar yurt dışından getirilmiş olan engelli araçları için geçerlidir.

- Bir istisna vardır ki bu H sınıfı sürücü belgeleri için geçerlidir. H sınıfı sürücü belgesine sahip olan başka bir engelli vatandaş, özel donanıma sahip engelli aracını bu belge ile kullanabilmektedir.

İzni Olmayan Vatandaş Bu Aracı Kullanırsa Ne Olur?

Böyle bir durumda, izin kapsamı dışında olan bir kişinin bu aracı kullandığı öğrenilir ise araç bağlanmak zorunda kalır ve sürücü ile ruhsat sahibi kişiye idari para cezası kesilir.

Engelli Aracının Bir Kullanım Süresi Var Mı?

Satın alındığı tarih itibari ile 5 yıl süreyle kullanımı zorunlu kılınmıştır. Bu süre içerisinde aracı satmak isteyen olursa, aracın ÖTV tutarını da ödemek zorundadır.

ÖTV İndirimli Engelli Aracını Kimler Alabilir?

Şu şartları taşıyan herkes araç alabilmektedir:

- T.C vatandaşı olan,

- 18 yaşını doldurmuş olan, - 18 yaşını doldurmuş olan,

- %90 ve üzeri engelli raporu taşıyan,

- Engelli uyumlu B sürücü belgesine sahip olan,

Vatandaşlar bu haktan faydalanabilirler.

Nasıl Engelli Aracı Alınır?

Evraklarınızı yanınıza alıp herhangi bir araç bayisine gitmeniz yeterli olacaktır. Engellilik durumunu kanıtlayan engelli raporunuza uygulanacak olan ÖTV muafiyeti , engelli aracınızı almanızı sağlayacaktır.

%40 Engelli Raporu ile Araç Nasıl Alınır?

%40 ve üzeri engelli olan vatandaşlar, eğer ki araç almak istiyorlarsa yapacakları tek şey engelli raporuna sahip olmalarıdır. Raporun içerisinde aracı kullanmaları için bir engel olmadığı da beyan edilmelidir.

%90 Engelli Raporu ile Araç Nasıl Alınır?

Bu vatandaşların da araç almalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Eğer ki araç kullanımı için herhangi bir sorun olacak durum yoksa ve özel donanımlı bu aracı kullanabileceği hususunda belgelerle birlikte ÖTV muafiyeti olan aracı satın almaya gidebilirler.

Araç Almak İçin Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Bu araçları almak için raporunuzun olması şarttır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan tam teşekküllü hastanelerin herhangi birinden bu raporun alınması gerekmektedir. Ayrıca bu raporun içerisinde engelli aracı alınabileceğine sair bir madde açıkça belirtilmelidir. Eğer ki aracı kullanacak kişi, engelli kişinin kendisi ise H sınıfı ehliyetinin olması da gereklidir.

Alınan Engelli Aracı Nasıl Satılır?

5 yıl dolmadan bu araç satılamamaktadır. Bu süreden önce araç satılmak istenirse ÖTV tutarını da ödemek zorundadırlar.

Engelli Aracı Nasıl Devredilir?

Satın alınan bu aracı devretmek için gereken, 5 yıl olan kullanım süresinin dolmasıdır. 5 yıl süresi dolmadan bu aracın devrinin yapılması söz konusu değildir. Aynı şekilde süre dolmadan devir yapılmak istenirse ÖTV farkının ödenmesi gerekmektedir.

Engelli Araç İndirimi Ne Kadar?

Bu araç satın alımı için alacağınız araba 0 km olmalıdır. 1.6 motor hacmi üst sınırı kısıtlaması bulunan bu araçlarda ÖTV’den muaf olma durumu söz konusudur. Bu araç alındığı taktirde aracın fiyatının üzerinden %40 kadar bir indirim uygulanmaktadır.

Engelli Vatandaşlar Yurt Dışından Araç Getirebilir Mi?

Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Yurt dışından araç getirilebilir. Engelli raporunda, “H sınıfı ehliyet alabilir ve özel tertibatlı araç kullanabilir.” ifadesi yer alan kişiler, Gümrük Müdürlüğü ile irtibata geçip başvuru yaparak araçlarını getirebilirler. Özel tertibata sahip olmayan araçları getirmek için %90 ve üzeri sağlık raporu olması gerekir. Ayrıca yurt dışından getirilen araçların artı olarak herhangi bir vergi ödemeleri gerekmiyor. ÖTV yanında KDV, MTV ve gümrük vergisi alınmayan araçlarda bir de gaziler için uygulanan bir prosedür vardır. Gaziler, Terörle Mücadele Kanunu içeriği itibari ile özel araçlarını getirebilirler ayrıca bahsedilen vergilerden muaf olurlar.

Yurt Dışından Araç Getirmek İçin Nereye Başvurmalıyız?

Bunun için başvuru yapılacak kurum Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’dür. Kişinin kendisi veya herhangi bir vekili bunun için başvurabilir.

Yurt Dışından Getirilen Araç Kimler Tarafından Kullanılabilir?

Bu araçlar, 3.dereceden akrabalar ve noter sözleşmesiyle belirlenen şoförler tarafından kullanılabilir.

Yurt Dışından Gelen Aracı Satmak İçin Ne Kadar Beklemek Gerekir?

Bu araçların satılabilmesi için 10 seneyi doldurmaları gerekmektedir. 10 yıl süre dolmadan aracın satılışı yapılamaz.

Engelli Araçlarını Kan Bağı Olmayanlar Kullanabilir Mi?

Bu araçları kullanmak isteyenler, %90 engellilik durumu taşıyorlar ise kan bağı yoksa da aracı kullanabilirler. Engelli kişinin yolculuğunu kolaylaştırabilmek adına aracı kullanmaları için özel şoför kullanabilirler. Bu fırsat yalnızca Karayolları Trafik Yönetmeliği’nce %90 engelliler için sunulan bir fırsattır.